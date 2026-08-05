ETV Bharat / technology

ক্ষমা চাইলেন মার্ক জুকারবার্গ, কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক সারলেন মেটা কর্তারা

বুধবার মেটার গ্লোবাল পাবলিক পলিসি হেড জোয়েল কপলান (Joel Kaplan) কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকে যান ৷

Mark Zuckerberg sent his apologies for the CSAM content
Meta লোগো (ছবি - Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ: শিশু যৌন সম্পর্কিত কন্টেন্ট এবং ডিপফেক কন্টেন্টের জন্য ক্ষমা চাইলেন মেটা CEO মার্ক জুকারবার্গ ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্রের মাধ্যমে এই খবর জানা গিয়েছে ৷

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি সচিব এস কৃষ্ণণ জানান, শিশুদের যৌনতা সম্পর্কিত বিষয়ের কন্টেন্ট নিয়ে (Child sexual Exploitative and Abuse Material) একাধিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷ এবং সেই সংক্রান্ত অভিযোগও জমা পড়েছে ৷

বুধবার দুপুরে মেটার গ্লোবাল পাবলিক পলিসি হেড জোয়েল কপলান (Joel Kaplan) কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকে যান ৷ সেখানে বৈঠক করেন ৷ সাংবাদিকদের তরফে কপলানকে একাধিক প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করেননি ৷

এরপর বুধবার বিকেল 4টে নাগাদ জানা যায়, মেটার CEO মার্ক জুকারবার্গ তার প্ল্যাটফর্মে CSAM (Child Sexual Abuse Material), ডিপফেক কনটেন্ট এবং প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। যদিও সংসদীয় কমিটির দাবি ছিল প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিট করার জন্য মার্ক জুকারবার্গকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ নির্দিষ্ট করে সেই বিষয়ে ক্ষমা চেয়েছেন কিনা সেই বিষয়ে কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওই সূত্র জানিয়েছে, কেন্দ্রের তরফে জুকারবার্গকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম 'ইন্টারমিডিয়ারি' (Intermediary)-র সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কারণ, কোন ব্যবহারকারী কী ধরনের কনটেন্ট দেখবেন তা প্ল্যাটফর্মের তরফেই নির্ধারণ করা হয় ৷

ওই সূত্র জানিয়েছে, মেটার তরফে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, CSAM কন্টেন্টগুলি প্রচারের জন্য প্রচুর টাকা ব্যায় করে একাধিক অ্যাকাউন্ট ৷ টাকা খরচ করে সেগুলি বুস্ট করা হয় ৷ এবং তারজন্যও মেটার তরফে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে ৷

এদিকে মেটার গ্লোবাল পাবলিস পলিসি প্রধান জোয়েল কপলান মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ তাঁর সঙ্গে মেটার আরও কয়েকজন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন ৷ যদিও ওই বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে এবং কন্টেন্ট মডারেশনেরে বিষয়ে মেটার কী বক্তব্য তা নিয়ে মুখ খোলেননি সোশাল মিডিয়া জায়ান্টের কর্মকর্তারা ৷

একটি সূত্রের খবর, শুধু CSAM কন্টেন্ট নয়, WhatsApp এর ইউজারনেম ফিচার এবং ইনস্টাগ্রাম নিয়েও বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে দুপক্ষের মধ্যে ৷

Read More - ক্ষমা চাইতে হবে জুকারবার্গকে, প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিট ইস্য়ুতে কেন্দ্রের চাপে ব্যাকফুটে Meta ?

TAGGED:

META
MARK ZUCKERBERG
FACEBOOK
MARK ZUCKERBERG SENT HIS APOLOGIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.