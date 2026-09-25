পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাধিক ওয়েবসাইটে বড়সড় সাইবার হানা ? বিপুল তথ্য চুরির সম্ভাবনা !

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাধিক ওয়েবসাইটে বড়সড় সাইবার হানা ? বিপুল তথ্য চুরির সম্ভাবনা !
মোট পাঁচ দিন ধরে রাজ্যের ডেটা সেন্টারের সার্ভারে হামলা চালিয়েছে সাইবার অপরাধীরা। যা শুরু হয়েছিল 9 সেপ্টেম্বর থেকে এবং 13 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হামলা চালানো হয়েছিল।
Published : September 25, 2026 at 2:29 PM IST
হায়দরাবাদ : বড়সড় সাইবার হানার মুখোমুখি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাধিক ওয়েবসাইট । এমনটাই জানিয়েছে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্যা স্টেটসম্যান । 2026 সালের 22 সেপ্টেম্বর রাত 9টা 47 মিনিটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের একাধিক ওয়েবসাইটের দখল নিয়েছিল সাইবার হামলাকারীরা । পাশাপাশি ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, হামলা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ওই ওয়েবসাইটগুলি পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়েছিল ।
স্টেটসম্যানের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই ওয়েবসাইটগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য জমা করেন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকরা । এবং সেই তথ্য জমা থাকে নির্দিষ্ট ডেটা সেন্টারে । যেগুলি দেখাশোনার দায়িত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ । যার নিয়ন্ত্রণ করে পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বা Webel ।
একটি সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে দ্যা স্টেটসম্যান তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, মোট পাঁচ দিন ধরে রাজ্যের ডেটা সেন্টারের সার্ভারে হামলা চালিয়েছে সাইবার অপরাধীরা । যা শুরু হয়েছিল 9 সেপ্টেম্বর থেকে এবং 13 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হামলা চালানো হয়েছিল । ফলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফতরের তথ্য চুরি ও নষ্ট করা হতে পারে । ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, হ্যাকিংয়ের তালিকায় রয়েছে অর্থ দফতরের ওয়েবসাইট । পাশাপাশি পাবলিক ওয়ার্কস, হাউজিং,মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাফেয়ার্স ও আর্বান ডেভেলপমেন্ট এবং স্টেট পুলিশের ওয়েবসাইটও ক্র্যাশ করে গিয়েছিল ।
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এত নিরাপত্তা থাকা সত্বেও কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের ওয়েবসাইট হ্যাক করা হয়েছে । এই বিষয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ ও ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্যাকিংয়ের কর্ণধার সন্দীপ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, হ্যাকাররা কীভাবে এত সিকিওর সার্ভারে ঢুকল তা জানা দরকার । কারণ ম্যালওয়ার বা ব়্যানসমওয়ার অ্যাটাকের মাধ্যমে এই ধরনের অ্যাটাক বা হামলার সম্ভাবনা থাকতে পারে । সন্দীপ সেনগুপ্ত স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ঠিক কী ধরনের অ্যাটাক হয়েছে, এবং কীভাবে অ্য়াটাক করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ না করে পুরো বিষয়টি নিয়ে এখনই নিশ্চিত করে কোনও মতামত দেওয়া সম্ভব নয় । তবে তিনি দুটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন ।
এই প্রসঙ্গে সন্দীপবাবু মূলত দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন । তাঁর বক্তব্য, কোনও সরকারি ওয়েবসাইট হোস্ট করার ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে অডিট হওয়া বাধ্যতামূলক । অডিটে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই সেই ওয়েবসাইড আপলোড করা হয় । তাহলে কি অডিটে কোনও গলদ ছিল ? অন্যদিকে তিনি আরও একটি সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি ডেটা সেন্টারের একটি সিকিওরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) থাকে । যারা নিয়মিত নজরদারি চালায় । কোনও অবাঞ্ছিত ইউজার সেখানে ঢোকার চেষ্টা করলে বা ঢুকলে তা সিকিওরিটি অপারেশন সেন্টারের নজরে আসার কথা । এই প্রসঙ্গে তিনি এই SOC-এর কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ।
এই বিষয়টি নিয়ে মতামত জানাতে গিয়ে ফিউচার ক্রাইম রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (FCRF) এর কো-ফাউন্ডার শশাঙ্ক শেখর জানিয়েছেন, হামলাকারীদের সবসময় নজরে থাকে সরকারি ওয়েবসাইট । কারণ সেখানে বিপুল পরিমাণ তথ্য সঞ্চিত থাকে । ফলে এই ওয়েবসাইটগুলি হ্যাক করলে সহজেই প্রচুর তথ্য চুরি করা সম্ভব । তাঁর বক্তব্য, কোনও ডিজিট্যাল পরিকাঠামো 100 শতাংশ সিকিওর তা কোনওভাবেই বলা সম্ভব নয় । কারণ এই ধরনের হ্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে সাইবার অপরাধীরা অত্যন্ত দক্ষ হয় । তারা কী কী হাতিয়ে নিয়েছে এবং সরকারের কী কী ক্ষতি হয়েছে সেটাই এখন দেখার ।