বড়সড় বিপদের মুখে Chrome ব্যবহারকারীরা, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিল Google
Google Chrome, Mozila Firefox এবং Microsoft Edge এর বিভিন্ন এক্সটেনসনের মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করছে ম্যলওয়ার ৷
Published : January 19, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ : সন্দেহ ছিলই ৷ এবার তা প্রকাশ্যে এল ৷ কারণ সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে বিভিন্ন গুগল ক্রোম এক্সটেনসনের মাধ্যমে একাধিক ম্যালওয়ার প্রবেশ করছে বিভিন্ন সিস্টেমে ৷ এবং সেখান থেকে বিভিন্ন তথ্য চুরি করার মতো বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজও করছে ওই ম্যালওয়ারগুলি ৷ বিষয়টি আগে থেকে আঁচ করতে পেরে নতুন সিকিউরিটি প্যাচ রোলআউট করা শুরু করল গুগল ৷
সম্প্রতি জানা গিয়েছে, Google Chrome, Mozila Firefox এবং Microsoft Edge এর বিভিন্ন এক্সটেনসনের মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করছে ম্যলওয়ার ৷ তবে এই ম্য়ালওয়ারগুলি প্রকৃতিতে একটু ভিন্ন ৷ এগুলি কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করে সরাসরি আক্রমণ শুরু করে না ৷ GB Hackers এর তথ্য অনুযায়ী, এই ম্যালওয়ারগুলি এক্সটেনশনের মাধ্যমে সিস্টেমে প্রবেশ করলেও ইনঅ্য়াকটিভ অবস্থায় থাকে ৷ এবং এক্সটেনশনের সাধারণ কাজগুলি করতে থাকে ৷ তবে তারজন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে ৷
ওই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর অতিরিক্ত কিছু ম্যালওয়ার কোড ডাউনলোড করতে থাকে ৷ এবং সেই কোড ডাউনলোড করার পর সক্রিয় ভাবে তথ্য চুরির কাজ শুরু করে ৷ এবং রিমোট সার্ভারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাবতীয় তথ্য হ্যাকারদের কাছে পাঠাতে শুরু করে ৷
জানা গিয়েছে, যে এক্সটেনশনগুলির সঙ্গে এই ম্য়ালওয়ার সংযুক্ত করা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে screenshot grabbers, ad blockers, translation helpers, cursor customisers এর মতো খুব সাধারণ এক্সটেনশন ৷ এখনও পর্যন্ত এই এক্সটেনশনগুলি 8 লাখ 40 হাজার বার ডাউনলোড করা হয়েছে ৷ GBHackers এর রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে এই এক্সটেনশনগুলির সঙ্গে সাধারণভাবে ম্যালওয়ারের সংযুক্তিকরণ করা হচ্ছে না ৷ কারণ এক্ষেত্রে স্ক্য়ানিংয়ে ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পরিবর্তে এক্সটেনশনের মধ্যে PNG ফাইলে রাখা হচ্ছে ৷ ফলে গোপনেই সিস্টেমে ঢুকতে পারছে ম্যালওয়ারগুলি ৷ কোনওরকম স্ক্য়ানারে ধরা পড়ছে না ৷
অন্যদিকে ইতিমধ্যে এই বিষয়টি বুঝতে পেরে Google তাদের Chrome ব্রাউজারের জন্য একটি সিকিউরিটি প্যাচ লঞ্চ করেছে ৷ এবং প্রত্যেক Chrome ব্যবহারকারীকে তাদের ব্রাউজার আপডেটের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
কীভাবে আপডেট করবেন ?
- প্রথমে Chrome এর উপরের ডানদিকে থাকা থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করুন
- সেখান থেকে Help অপশনে ক্লিক করুন
- তারপর দেখা যাবে About Google Chrome অপশন
- ওখানে ক্লিক করলেই দেখা যাবে নতুন কোনও আপডেট রয়েছে কিনা ৷ আপডেট থাকলে নিজে থেকেই তা ডাউনলোড হয়ে ইনস্টল হবে ৷