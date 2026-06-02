মালয়েশিয়া সরকারের নতুন নিয়ম, 16 বছরের নিচে ব্যবহার করা যাবে না সোশ্যাল মিডিয়া

মালয়েশিয়া সরকারের নতুন নিয়ম, 16 বছরের নিচে ব্যবহার করা যাবে না সোশ্যাল মিডিয়া
নাবালক বা শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এমনটা নয় ৷ তাহলে কেন এই নিয়ম চালু করা হল ?
Published : June 2, 2026 at 11:00 AM IST
কুয়ালা-লামপুর : অস্ট্রেলিয়া আর ইন্দোনেশিয়া আগেই ঘোষণা করেছিল ৷ এবার সেই পথেই হাঁটল মালয়েশিয়া ৷ সে দেশের 16 বছর বয়সের নিচে কোনও নাবালক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ সোমবার অর্থাৎ 1 জুন থেকে এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে সেখানকার সরকার ৷
মালয়েশিয়া সরকার জানিয়েছে, সেই দেশের 16 বছর বয়সের নিচে কেউ যাতে না সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারে সেই নিয়ম চালু করতে হবে ৷ প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক এবং ইউটিউব ৷ শুধুমাত্র মালয়েশিয়াতেই এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 8 মিলিয়নেরও বেশি ৷ সরকারি ওই নির্দেশ জানানো হয়েছে, যদি কোনও প্ল্যাটফর্ম এই নির্দেশ না মানে তাহলে তাদের প্রায় আড়াই মিলিয়ন মার্কিন ডলার জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে ৷
ইতিমধ্যে এই নির্দেশ অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল,ইন্দোনেশিয়ায় কার্যকর হয়েছে ৷ আগামী দিনে ব্রিটেন, স্পেন, ডেনমার্ক, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় এমন নিয়ম চালু করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
এই বিষয়ে মালয়েশিয়ার কমিউনিকেশন এবং মাল্টিমিডিয়া কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশের ফলে যে নাবালক বা শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এমনটা নয় ৷ মূলত ইন্টারনেটের মধ্যে যে খারাপ জিনিস রয়েছে তা পুরোপুরি বন্ধ করার জন্যই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে ৷ এঅ মর্মে চলতি বছরের মে মাসে এরটি বিবৃতিও জারি করেছিল কমিশন ৷
Meta-র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পাবলিক পলিসি ডিরেক্টর ক্লারা কোহ এই নির্দেশ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, এর ফলে শিশুরা খারাপ অ্যাপ ও ইন্টারনেটের খারাপ বিষয়গুলির দিকে ঝুকবে ৷ তাঁর বক্তব্য, ফেসবুকে রয়েছে টিন অ্যাকাউন্ট ৷ যা শুধুমাত্র নাবালকদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে ৷ সেই অ্যাকাউন্টের রেকমেন্ডেশন পলিসিও ভিন্ন ৷ এবং একাধিক নতুন ফিচার অ্যাড করা হয়েছে ৷
কেন এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে ?
মালয়েশিয়া সরকার মনে করছে, ফেসবুকের ফিডে যে কন্টেন্ট দেখানো হয় তা শিশুমনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ৷ সেই কারণেই শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এই নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে ৷