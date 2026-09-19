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Mahindra XUV 3XO REVX EDGE লঞ্চ হল ভারতে, 10 লাখি এই গাড়ির ফিচার্স কী কী রয়েছে জানেন ?

Mahindra XUV 3XO REVX EDGE : SUV-টিতে রয়েছে 10.24-inch HD ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম। এতে wireless Android Auto এবং wired Apple CarPlay-এর সাপোর্ট রয়েছে।

Mahindra XUV 3XO REVX EDGE
Mahindra XUV 3XO REVX EDGE (ছবি- Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 9:01 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে জনপ্রিয় কমপ্যাক্ট SUV XUV 3XO-এর REVX Series আরও সম্প্রসারিত করল Mahindra। নতুন REVX EDGE ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করল সংস্থা । এই মডেলের প্রারম্ভিক দাম রাখা হয়েছে 9.39 লাখ টাকা (ex-showroom)।

এর পাশাপাশি REVX EDGE (O) এবং REVX M (O) ট্রিমে নতুন পেট্রল অটোমেটিক ভার্সন এনেছে Mahindra। সংস্থার দাবি, গত আড়াই বছরে XUV 3XO-এর 2.5 লাখ ইউনিট বিক্রি হয়েছে। এর ফলে এটি Mahindra-এর দ্রুততম বিক্রি হওয়া SUV । নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলির মাধ্যমে তুলনামূলক কম বাজেটে আরও বেশি ফিচার দেওয়াই সংস্থার লক্ষ্য ।

কী থাকছে REVX EDGE-এ?

নতুন REVX EDGE-এ রয়েছে dual-tone roof, body-coloured গ্রিল এবং ব্ল্যাক হুইল কভার । সামনে LED সিগনেচার ক্যাম্প এবং পিছনে LED টেল ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে। কেবিনে রয়েছে ব্ল্যাক লেদার সিট, রিয়ার AC ভেন্ট এবং কাপ হোল্ডার-সহ আর্মরেস্ট।

SUV-টিতে রয়েছে 10.24-inch HD ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম। এতে wireless Android Auto এবং wired Apple CarPlay-এর সাপোর্ট রয়েছে। এছাড়াও cruise control, rear-view camera, adjustable driver seat height, electrically adjustable ORVMs এবং Type-C charging ports পাওয়া যাবে।

নিরাপত্তার দিক থেকেও রয়েছে একাধিক ফিচার। গাড়িতে রয়েছে 6টি airbags, Electronic Stability Control (ESC), ISOFIX child seat mounts, reverse parking sensors এবং সমস্ত যাত্রীর জন্য three-point seat belt ও reminder। সব মিলিয়ে 35টি স্ট্যান্ডার্ড সেফটি ফিচার রয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

REVX EDGE (O)-তে panoramic sunroof

আরও বেশি ফিচার চাইলে রয়েছে REVX EDGE (O)। এই ভ্যারিয়েন্টে panoramic sunroof, roof rails, electrically foldable ORVMs, keyless entry, push-button start, automatic headlamps এবং automatic wipers রয়েছে।

বিশেষভাবে নজর কাড়ছে প্যানোরোমিক সানরুফ। 9.89 লাখ টাকা (ex-showroom) থেকে এই ফিচার পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ 10 লাখ টাকার কম দামের SUV-তে প্যানোরোমিক সানরুফ-এর সুবিধা দিচ্ছে Mahindra।

REVX EDGE-এ থাকছে দুটি engine option। 1.2-লিটার টার্বো ডিজেল ইঞ্জিন-এর সঙ্গে manual এবং অটোমেটিক গিয়ারবক্স-এর বিকল্প রয়েছে। অন্যদিকে 1.5- লিটার টার্বো ডিজেল ইঞ্জিন পাওয়া যাবে manual এবং Automated Manual Transmission বা AMT-এর সঙ্গে।

এদিকে REVX M (O) ট্রিমেও নতুন petrol automatic option যোগ হয়েছে। এর দাম 9.99 লাখ টাকা (ex-showroom)।

XUV 3XO REVX Series-এ পাঁচটি কালার অপশন থাকছে—Everest White, Stealth Black, Tango Red, Nebula Blue এবং Galaxy Grey।

VariantsPetrol MTPetrol ATDiesel MTDiesel AMT
REVX M(O)-Rs 9.99 lakh--
REVX EDGERs 9.39 lakhRs 10.59 lakhRs 10.59 lakh-
REVX EDGE (O)Rs 9.89 lakhRs 11.09 lakhRs 11.09 lakhRs 11.91 lakh

এক নজরে দাম ও ফিচার

  • - REVX EDGE petrol manual — 9.39 লাখ টাকা থেকে
  • - REVX EDGE (O) — 9.89 লাখ টাকা থেকে
  • - REVX M (O) petrol automatic — 9.99 লাখ টাকা
  • - 6টি airbags ও 35টি standard safety feature
  • - Dual-tone roof ও LED lighting
  • - Wireless Android Auto
  • - Cruise control
  • - Panoramic sunroof (REVX EDGE O)
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