Mahindra XUV 3XO REVX EDGE লঞ্চ হল ভারতে, 10 লাখি এই গাড়ির ফিচার্স কী কী রয়েছে জানেন ?

Mahindra XUV 3XO REVX EDGE লঞ্চ হল ভারতে, 10 লাখি এই গাড়ির ফিচার্স কী কী রয়েছে জানেন ?
Mahindra XUV 3XO REVX EDGE : SUV-টিতে রয়েছে 10.24-inch HD ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম। এতে wireless Android Auto এবং wired Apple CarPlay-এর সাপোর্ট রয়েছে।
Published : September 19, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে জনপ্রিয় কমপ্যাক্ট SUV XUV 3XO-এর REVX Series আরও সম্প্রসারিত করল Mahindra। নতুন REVX EDGE ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করল সংস্থা । এই মডেলের প্রারম্ভিক দাম রাখা হয়েছে 9.39 লাখ টাকা (ex-showroom)।
এর পাশাপাশি REVX EDGE (O) এবং REVX M (O) ট্রিমে নতুন পেট্রল অটোমেটিক ভার্সন এনেছে Mahindra। সংস্থার দাবি, গত আড়াই বছরে XUV 3XO-এর 2.5 লাখ ইউনিট বিক্রি হয়েছে। এর ফলে এটি Mahindra-এর দ্রুততম বিক্রি হওয়া SUV । নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলির মাধ্যমে তুলনামূলক কম বাজেটে আরও বেশি ফিচার দেওয়াই সংস্থার লক্ষ্য ।
কী থাকছে REVX EDGE-এ?
নতুন REVX EDGE-এ রয়েছে dual-tone roof, body-coloured গ্রিল এবং ব্ল্যাক হুইল কভার । সামনে LED সিগনেচার ক্যাম্প এবং পিছনে LED টেল ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে। কেবিনে রয়েছে ব্ল্যাক লেদার সিট, রিয়ার AC ভেন্ট এবং কাপ হোল্ডার-সহ আর্মরেস্ট।
SUV-টিতে রয়েছে 10.24-inch HD ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম। এতে wireless Android Auto এবং wired Apple CarPlay-এর সাপোর্ট রয়েছে। এছাড়াও cruise control, rear-view camera, adjustable driver seat height, electrically adjustable ORVMs এবং Type-C charging ports পাওয়া যাবে।
A sharper take on the XUV 3XO. Here's the XUV 3XO REVX Edge. *T&C Apply #EdgeOverOrdinary #XUV3XOREVX #Mahindra https://t.co/57DHvn4DRV— Mahindra XUV 3XO (@MahindraXUV3XO) September 18, 2026
নিরাপত্তার দিক থেকেও রয়েছে একাধিক ফিচার। গাড়িতে রয়েছে 6টি airbags, Electronic Stability Control (ESC), ISOFIX child seat mounts, reverse parking sensors এবং সমস্ত যাত্রীর জন্য three-point seat belt ও reminder। সব মিলিয়ে 35টি স্ট্যান্ডার্ড সেফটি ফিচার রয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।
REVX EDGE (O)-তে panoramic sunroof
আরও বেশি ফিচার চাইলে রয়েছে REVX EDGE (O)। এই ভ্যারিয়েন্টে panoramic sunroof, roof rails, electrically foldable ORVMs, keyless entry, push-button start, automatic headlamps এবং automatic wipers রয়েছে।
বিশেষভাবে নজর কাড়ছে প্যানোরোমিক সানরুফ। 9.89 লাখ টাকা (ex-showroom) থেকে এই ফিচার পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ 10 লাখ টাকার কম দামের SUV-তে প্যানোরোমিক সানরুফ-এর সুবিধা দিচ্ছে Mahindra।
REVX EDGE-এ থাকছে দুটি engine option। 1.2-লিটার টার্বো ডিজেল ইঞ্জিন-এর সঙ্গে manual এবং অটোমেটিক গিয়ারবক্স-এর বিকল্প রয়েছে। অন্যদিকে 1.5- লিটার টার্বো ডিজেল ইঞ্জিন পাওয়া যাবে manual এবং Automated Manual Transmission বা AMT-এর সঙ্গে।
এদিকে REVX M (O) ট্রিমেও নতুন petrol automatic option যোগ হয়েছে। এর দাম 9.99 লাখ টাকা (ex-showroom)।
XUV 3XO REVX Series-এ পাঁচটি কালার অপশন থাকছে—Everest White, Stealth Black, Tango Red, Nebula Blue এবং Galaxy Grey।
|Variants
|Petrol MT
|Petrol AT
|Diesel MT
|Diesel AMT
|REVX M(O)
|-
|Rs 9.99 lakh
|-
|-
|REVX EDGE
|Rs 9.39 lakh
|Rs 10.59 lakh
|Rs 10.59 lakh
|-
|REVX EDGE (O)
|Rs 9.89 lakh
|Rs 11.09 lakh
|Rs 11.09 lakh
|Rs 11.91 lakh
এক নজরে দাম ও ফিচার
- - REVX EDGE petrol manual — 9.39 লাখ টাকা থেকে
- - REVX EDGE (O) — 9.89 লাখ টাকা থেকে
- - REVX M (O) petrol automatic — 9.99 লাখ টাকা
- - 6টি airbags ও 35টি standard safety feature
- - Dual-tone roof ও LED lighting
- - Wireless Android Auto
- - Cruise control
- - Panoramic sunroof (REVX EDGE O)