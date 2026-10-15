Mahindra XUV 3XO CNG লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় 10 লাখি এই গাড়িতে কী কী রয়েছে ?

Mahindra XUV 3XO CNG লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় 10 লাখি এই গাড়িতে কী কী রয়েছে ?
বুটস্পেসের ক্ষেত্রে জায়গা বৃদ্ধি করা হয়েছে । XUV 3XO এ দেওয়া হয়েছে ডুয়েল ট্যাঙ্ক সেটআপ ।
Published : October 15, 2026 at 4:40 PM IST
হায়দরাবাদ : Mahindra XUV 3XO CNG লঞ্চ হল ভারতে । এর এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 9.99 লাখ টাকা । 20 অক্টোবর 2026 থেকে বুকিং এবং ডেলিভারি শুরু হবে । ইতিমধ্যে এই গাড়িটির টার্বো পেট্রল, ডিজেল ও ইলেকট্রিক ভেরিয়েশন রয়েছে । এর পাশাপাশি নতুন যুক্ত হল XUV 3XO CNG । এটি একটি কমপ্যাক্ট SUV গাড়ি ।
এই গাড়িটিতে Mahindra দিয়েছে CNG কিট । সঙ্গে 1.2 লিটার MPFI (multi-point fuel injection) turbo-petrol ইঞ্জিন । পেট্রল ও CNG মোডে সর্বোচ্চ আউটপুট যথাক্রমে 111 হর্স-পাওয়ার ও 200Nm টর্ক । যেহেতু CNG ও পেট্রল ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে সেই কারণে যদি গাড়ি চলতে চলতে CNG শেষ হয়ে যায় তাহলে নিজে থেকেই পেট্রলে কনভার্ট হয়ে যাবে । 6 স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে প্রতি কেজি CNG-তে 24.7 কিমি ।
বুটস্পেসের ক্ষেত্রে জায়গা বৃদ্ধি করা হয়েছে । XUV 3XO এ দেওয়া হয়েছে ডুয়েল ট্যাঙ্ক সেটআপ । এরসঙ্গে 270 লিটারের বুট ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে । এরসঙ্গে একটি স্পেয়ার হুইল দেওয়া হয়েছে ।
Mahindra XUV 3XO CNG interior and features
CNG ভার্সনে সেভাবে কোনও ইন্টেরিওরে পরিবর্তন করা হয়নি । পাশাপাশি লে-আউটেও কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । প্যানারমিক সানরুফ দেওয়া হয়েছে, কালো লেদারের সিট, ড্রাইভার-এর ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, টাচস্ক্রিন থাকছে, যার আয়তন 10.25 ইঞ্চি । এছাড়াও অয়ারলেস অ্যান্ডরয়েড অটো এবং Apple Carplay, Dolby Atmos থাকছে ।
নিরাপত্তার জন্য এই গাড়িতে রয়েছে ছ'টি এয়ারব্যাগ, ইলেকট্রিক স্টেবিলিটি কন্ট্রোল, আইসোফিক্স চাইল্ড সিট মাউন্ট দেওয়া হয়েছে ।
ইন্টেরিওরের মতো এক্সেটেরিওরেও কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । Zing ব্যাজ দেওয়া হয়েছে । 16 ইঞ্চির অ্য়ালয় হুইল দেওয়া হয়েছে । LED প্রজেক্টর হেডল্যাম্প দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও কানেক্টেড টেইল লাইট দেওয়া হয়েছে ।
XUV 3XO CNG গাড়িটি রীতিমতো টক্কর দেবে Maruti Brezza-কে । এছাড়াও Tata Nexon-কেও টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের একাংশের ।