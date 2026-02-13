একবার চার্জ দিলেই চলবে 200 কিমি ; বড় হেডল্যাম্প, বোল্ড লুকসে লঞ্চ করল মহিন্দ্রার টোটো
Mahindra Udo e auto Price : UDO একটি প্রিমিয়াম অটো হিসেবে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এয়ারক্রাফ্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে UDO শব্দটি ব্যবহার করা হয় ৷
Published : February 13, 2026 at 12:02 PM IST
হায়দরাবাদ : Mahindra Last Mile Mobility Limited লঞ্চ করল UDO ইলেকট্রিক অটো ৷ সংস্থার দাবি, লেটেস্ট প্রযুক্তিতে তৈরি এই ই-অটো গোটা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৷ লঞ্চ অফার হিসেবে ই-অটোর এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 3.59 লাখ টাকা ৷ পরবর্তীতে এর দাম হবে 3.84 লাখ টাকা ৷
মহিন্দ্রার তরফে জানানো হয়েছে, UDO একটি প্রিমিয়াম অটো হিসেবে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ UDO শব্দটির হিন্দি অর্থ ওড়া (Fly) ৷ এয়ারক্রাফ্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় ৷ কোম্পানির তরফে এটিকে অটোপ্লেন বলা হচ্ছে ৷ কারণ এই অটোতে সাধারণ হেডল্যাম্পের পরিবর্তে দেওয়া হচ্ছে বোল্ড হেডল্যাম্প ৷ যা তিনচাকার গাড়ির ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন লুক দিয়েছে ৷
চালকের বসার জন্য সাধারণ অটোর সিটের তুলনায় এই ই-অটোতে 20 শতাংশ বেশি মোটা সিট দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে অটো চালালেও কোনও সমস্যা হবে না ৷ অন্যদিকে প্যাসেঞ্জার সিটে অতিরিক্ত লেগরুম ও হেডরুম থাকছে ৷ এর ফলে যাত্রীদের অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবে বসে যাতায়াত করতে পারবেন ৷ মহিন্দ্রা ডিজাইন স্টুডিওতে প্রতাপ বোস এবং তাঁর সহযোগীরা মিলে এই ই-অটোর ডিজাইন করেছেন ৷
Mahindra UDO is here — a next-gen e-auto redefining last-mile mobility with performance & comfort. Unveiled in Hyderabad, it signals a bold new future.#MahindraUDO #MahindraLastMileMobility #AutoNahiAutoplaneBolo pic.twitter.com/CTd0VT7E6W— Mahindra Last Mile Mobility (@MahindraLMM) February 12, 2026
Performance and range
এই ই-অটোতে দেওয়া হয়েছে, IP67 রেটেড 11.7 KWh এর lithium-ion ব্যাটারি ৷ সঙ্গে দেওয়া হয়েছে PMS মোটর যা 13.6bhp (10kW) এবং 52Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ মহিন্দ্রার দাবি একবার চার্জে 200 কিমি পর্যন্ত চালানো সম্ভব ৷
মোট তিনটি ড্রাইভিং মোড দেওয়া হয়েছে এই ই-অটোতে ৷ সেগুলি হল রেঞ্জ, রাইড এবং রেস ৷ রেস মোডে UDO প্রতি ঘণ্টায় সর্বাধিক 55 কিমি গতিবেগে চলতে পারবে ৷ এই ই-অটোতে দেওয়া হয়েছে 12 ইঞ্চির টিউবলেস টায়ার ৷ ব্যাটারি, ড্রাইভট্রেইন এবং চার্জার IP67 রেটেড ৷ যার ফলে এগুলি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷ এবং ভারতীয় পরিবেশে কোনও সমস্যা তৈরি হবে না ৷ ছ-বছর অথবে 1.5 লাখ কিমির ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে ৷ 1 লাখ কিমি পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস দেওয়া হবে ৷ এছাড়াও 20 লাখ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷