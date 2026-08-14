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Mahindra Scorpio N Pickup Van প্রকাশ্যে, 19 লাখ টাকায় কী কী পাবেন?

Mahindra Scorpio Lifestyler-কে একাধিক আন্তর্জাতিক বাজারেও বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছে।

Mahindra Scorpio Lifestyler pickup truck Unveiled
Mahindra Scorpio Lifestyler (ছবি- Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 9:01 PM IST

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হায়দরাবাদ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নতুন lifestyle pickup truck-লঞ্চ করল Mahindra। 2023 সালের Global Pik Up concept-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি এই নতুন পিকআপের নাম দেওয়া হয়েছে Scorpio Lifestyler। Scorpio N-এর মতো একই body-on-frame chassis-এর উপর তৈরি হয়েছে নতুন এই পিকআপ ট্রাক। ভারতে এটি সরাসরি Toyota Hilux এবং Isuzu D-Max V-Cross-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।

শুধু ভারতেই নয়, Mahindra Scorpio Lifestyler-কে একাধিক আন্তর্জাতিক বাজারেও বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছে। তবে বিদেশের বাজারে এই গাড়িতে ‘Scorpio’ নামটি ব্যবহার করা হবে না। সেখানে এটি শুধুমাত্র Lifestyler নামে পরিচিত হবে।

দাম কত?

ভারতে Scorpio Lifestyler-এর দাম 19.79 লাখ টাকা (ex-showroom)-এর নিচে থেকে শুরু হবে বলে নিশ্চিত করেছে Mahindra। 2027 সালের এপ্রিলের মধ্যে গাড়িটির বাজারে লঞ্চ হওয়ার কথা রয়েছে।

দামের দিক থেকে দেখলে নতুন Mahindra পিকআপটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় যথেষ্ট সস্তা হতে পারে। বর্তমানে Toyota Hilux এবং Isuzu D-Max V-Cross-এর দাম 25 লাখ টাকার বেশি থেকে শুরু হয়। ফলে Scorpio Lifestyler-এর সম্ভাব্য দাম এই দুই মডেলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম হবে।

কেমন দেখতে Scorpio Lifestyler?

ডিজাইনের ক্ষেত্রে নতুন পিকআপে যথেষ্ট রাগেড এবং শক্তপোক্ত লুক দেওয়ার চেষ্টা করেছে Mahindra। সামনের দিকে রয়েছে উঁচুতে বসানো LED headlamp। এর সঙ্গে L-আকৃতির DRL signature রয়েছে, যা গাড়িটির সামনের ডিজাইনকে আরও আলাদা করে তুলেছে।

সামনের অংশে রয়েছে চওড়া honeycomb-pattern grille। grille-এর মধ্যে contrasting accents ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া bonnet-এর সামনের edge-এ ‘Scorpio’ wordmark দেওয়া হয়েছে।

নিচের দিকে রয়েছে muscular skid plate, যেখানে ‘Mahindra’ লেখা রয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে meshed air dam এবং vertical design-এর LED fog lamp। পুরো front-end-এর ডিজাইন থেকেই গাড়িটির off-road সক্ষমতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ডাবল-ক্যাব পিকআপ

Scorpio Lifestyler-এ রয়েছে double-cab configuration। ফলে এটি শুধুমাত্র পণ্য বহনের জন্য তৈরি কোনও সাধারণ commercial pickup নয়; বরং lifestyle-oriented pickup হিসেবেই বাজারে আসছে গাড়িটি।

সাইড প্রোফাইলে রয়েছে dual-tone alloy wheel, যার সঙ্গে off-road tyre দেওয়া হয়েছে। এছাড়া chunky side cladding, roof rail এবং kinked beltline রয়েছে। এই ডিজাইন উপাদানগুলি গাড়িটিকে আরও rugged এবং adventure-focused চরিত্র দিয়েছে।

গাড়িটির পিছনের অংশেও একই ধরনের শক্তপোক্ত ডিজাইন দেখা যায়। এখানে vertical LED tail-lamp রয়েছে, যার মধ্যে C-shaped DRL signature ব্যবহার করা হয়েছে। দুই tail-lamp-এর মাঝখানে bootlid-এ বড় করে ‘Mahindra’ wordmark দেওয়া হয়েছে।

পিছনের bumper-এর ডিজাইনও সামনের bumper-এর মতোই rugged রাখা হয়েছে। ফলে Scorpio Lifestyler-এর সামগ্রিক ডিজাইন থেকে স্পষ্ট যে Mahindra এটিকে শুধু utility vehicle হিসেবে নয়, বরং এমন একটি lifestyle pickup হিসেবে বাজারে আনতে চাইছে, যা দৈনন্দিন ব্যবহার এবং off-road adventure—দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে।

ভারতে 2027 সালের এপ্রিল নাগাদ গাড়িটি বাজারে এলে Toyota Hilux এবং Isuzu D-Max V-Cross-এর তুলনায় কম দামের কারণে Scorpio Lifestyler এই সেগমেন্টে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা তৈরি করতে পারে।

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MAHINDRA SCORPIO LIFESTYLER
MAHINDRA SCORPIO N PICKUP

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