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রাফ অ্যান্ড টাফ লুক, নতুন ডিজাইনে রাস্তায় নামল Mahindra Thar OG

Mahindra Thar OG র স্টার্টিং প্রাইস পুরনো মডেলটির মতো একই রাখা হয়েছে । 10.32 লাখ (ex-showroom) টাকা থেকে দাম শুরু হচ্ছে ।

Mahindra Thar OG
থ্রি ডোর নতুন Thar (ছবি - Mahindra Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 8:49 PM IST

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হায়দরাবাদ : অনরোড হোক বা অফ রোড, গাড়ি প্রেমীদের মনে Thar এর জায়গা নিশ্চিত । কুচকুচে কালো রং । রাফ অ্যান্ড টাফ লুক, রাগেটনেস-এর ছোঁয়া । অটোমোটিভ মার্কেটে যার তুলনা সে নিজেই । এবার এই থ্রি ডোর গাড়িটির নতুন নাম দিয়ে এবং বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে লঞ্চ Mahindra । নতুন নাম হয়েছে Mahindra Thar OG ।

আগের মডেলটির তুলনায় নতুন এই গাড়িতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে । তারমধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে গাড়িটির নিরাপত্তা । 5 ডোরের Mahindra Thar Roxx এ যা যা রয়েছে, এক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ।

Mahindra Thar OG: Price

Mahindra Thar OG র স্টার্টিং প্রাইস পুরনো মডেলটির মতো একই রাখা হয়েছে । 10.32 লাখ (ex-showroom) টাকা থেকে দাম শুরু হচ্ছে । এবং সর্বাধিক দাম রয়েছে 18.99 (ex-showroom) লাখ টাকা । টপ স্পেসিফিকেশেনের মডেলটিতে রয়েছে 4-wheel drive (4WD) ডিজেল অটোমেটিক মডেল । ২০২৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই দামই থাকবে । পরবর্তীতে দামের পরিবর্তন হতে পারে ।

ইঞ্জিন ও ড্রাইভট্রেইন-এর ক্ষেত্রে একাধিক অপশন রাখা হয়েছে । 1.5-লিটার টার্বো ও 2.2-লিটার ভার্সনে ডিজেল এবং 2.0-লিটার টার্বো ইউনিটে পেট্রোল ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে, যা রিয়ার-হুইল ড্রাইভ (RWD) ও 4WD ড্রাইভট্রেন এবং ম্যানুয়াল ও অটোমেটিক গিয়ারবক্স জুড়ে বিস্তৃত।

Mahindra Thar OG
ড্যাশবোর্ড (ছবি - Mahindra Auto)
Engine Options1.5-litre diesel engine2.2-litre diesel engine2.0-litre petrol engine
DrivetrainRWDRWD4WDRWD4WD
TransmissionMTATMTATATMTAT
AXTRs 10.32 lakh------
LXTRs 12.99 lakhRs 16.49 lakhRs 16.43 lakhRs 18.00 lakhRs 14.77 lakhRs 15.60 lakhRs 17.23 lakh
ZXTRs 13.99 lakhRs 17.49 lakhRs 17.49 lakhRs 18.99 lakhRs 16.09 lakhRs 16.60 lakhRs 17.75 lakh

Mahindra Thar OG: Exterior changes

পুরনো সেভেন স্লট গ্রিলে পরিবর্তন আনা হয়েছে । সেক্ষেত্রে নতুন পাঁচ স্লট ডিজাইন দেওয়া হয়েছে । LED হেডল্যাম্পটটি C শেপের করা হয়েছে । যার ডিজাইনটি Thar Roxx থেকে নেওয়া হয়েছে । টায়ারের চওড়ার মাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে । 19 ইঞ্চির অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছে । যা আগে ১৮ ইঞ্চির ছিল । সামনের ও পিছনের চাকায় ডিস্ক ব্রেক দেওয়া হয়েছে । পুরনো মডেলে যা ড্রাম ব্রেক ছিল ।

ফ্রন্ট বাম্পারটিও রিডিজাইন করা হয়েছে । LED ফগল্যাম্প দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও কর্নারিং লাইট রয়েছে । ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সর দেওয়া হয়েছে ।

Mahindra Thar OG
ছ'টি এয়ারব্যাগ রয়েছে (ছবি - Mahindra Auto)

Mahindra Thar OG: Interior updates

ইন্টেরিওরে পুরনো মডেলটির তুলনায় খুব একটা বেশি পরিবর্তন করা হয়নি । Thar OG-তে দেওয়া হয়েছে ব্রাউন কালারের লেদারের সিট । ছটি এয়ারব্যাগ রয়েছে । আগের মডেলে যা শুধুমাত্র দুটি ছিল ।

Mahindra Thar OG
অফরোড এক্সপিরিয়েন্সের জন্য বেস্ট (ছবি - Mahindra Auto)

Mahindra Thar OG: Engine

ইঞ্জিন লাইনআপে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । 2.2-litre mHawk ডিজেল ইঞ্জিন রয়েছে । যা 150bhp পাওয়ার এবং 330Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে । আগে 130bhp এবং 300Nm পাওয়ার ও টর্ক জেনারেট করতে পারত ।

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