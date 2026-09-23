রাফ অ্যান্ড টাফ লুক, নতুন ডিজাইনে রাস্তায় নামল Mahindra Thar OG

রাফ অ্যান্ড টাফ লুক, নতুন ডিজাইনে রাস্তায় নামল Mahindra Thar OG
Mahindra Thar OG র স্টার্টিং প্রাইস পুরনো মডেলটির মতো একই রাখা হয়েছে । 10.32 লাখ (ex-showroom) টাকা থেকে দাম শুরু হচ্ছে ।
Published : September 23, 2026 at 8:49 PM IST
হায়দরাবাদ : অনরোড হোক বা অফ রোড, গাড়ি প্রেমীদের মনে Thar এর জায়গা নিশ্চিত । কুচকুচে কালো রং । রাফ অ্যান্ড টাফ লুক, রাগেটনেস-এর ছোঁয়া । অটোমোটিভ মার্কেটে যার তুলনা সে নিজেই । এবার এই থ্রি ডোর গাড়িটির নতুন নাম দিয়ে এবং বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে লঞ্চ Mahindra । নতুন নাম হয়েছে Mahindra Thar OG ।
আগের মডেলটির তুলনায় নতুন এই গাড়িতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে । তারমধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে গাড়িটির নিরাপত্তা । 5 ডোরের Mahindra Thar Roxx এ যা যা রয়েছে, এক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ।
From remote trails to city skylines, the Thar has always gone beyond the boundaries of the ordinary. Now, with a bold new interior, next-generation technology and a new level of refinement, it brings a more elevated experience to every journey. Built to carry forward everything… pic.twitter.com/DOymjL2td2— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) September 23, 2026
Mahindra Thar OG: Price
Mahindra Thar OG র স্টার্টিং প্রাইস পুরনো মডেলটির মতো একই রাখা হয়েছে । 10.32 লাখ (ex-showroom) টাকা থেকে দাম শুরু হচ্ছে । এবং সর্বাধিক দাম রয়েছে 18.99 (ex-showroom) লাখ টাকা । টপ স্পেসিফিকেশেনের মডেলটিতে রয়েছে 4-wheel drive (4WD) ডিজেল অটোমেটিক মডেল । ২০২৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই দামই থাকবে । পরবর্তীতে দামের পরিবর্তন হতে পারে ।
ইঞ্জিন ও ড্রাইভট্রেইন-এর ক্ষেত্রে একাধিক অপশন রাখা হয়েছে । 1.5-লিটার টার্বো ও 2.2-লিটার ভার্সনে ডিজেল এবং 2.0-লিটার টার্বো ইউনিটে পেট্রোল ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে, যা রিয়ার-হুইল ড্রাইভ (RWD) ও 4WD ড্রাইভট্রেন এবং ম্যানুয়াল ও অটোমেটিক গিয়ারবক্স জুড়ে বিস্তৃত।
|Engine Options
|1.5-litre diesel engine
|2.2-litre diesel engine
|2.0-litre petrol engine
|Drivetrain
|RWD
|RWD
|4WD
|RWD
|4WD
|Transmission
|MT
|AT
|MT
|AT
|AT
|MT
|AT
|AXT
|Rs 10.32 lakh
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|LXT
|Rs 12.99 lakh
|Rs 16.49 lakh
|Rs 16.43 lakh
|Rs 18.00 lakh
|Rs 14.77 lakh
|Rs 15.60 lakh
|Rs 17.23 lakh
|ZXT
|Rs 13.99 lakh
|Rs 17.49 lakh
|Rs 17.49 lakh
|Rs 18.99 lakh
|Rs 16.09 lakh
|Rs 16.60 lakh
|Rs 17.75 lakh
Mahindra Thar OG: Exterior changes
পুরনো সেভেন স্লট গ্রিলে পরিবর্তন আনা হয়েছে । সেক্ষেত্রে নতুন পাঁচ স্লট ডিজাইন দেওয়া হয়েছে । LED হেডল্যাম্পটটি C শেপের করা হয়েছে । যার ডিজাইনটি Thar Roxx থেকে নেওয়া হয়েছে । টায়ারের চওড়ার মাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে । 19 ইঞ্চির অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছে । যা আগে ১৮ ইঞ্চির ছিল । সামনের ও পিছনের চাকায় ডিস্ক ব্রেক দেওয়া হয়েছে । পুরনো মডেলে যা ড্রাম ব্রেক ছিল ।
ফ্রন্ট বাম্পারটিও রিডিজাইন করা হয়েছে । LED ফগল্যাম্প দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও কর্নারিং লাইট রয়েছে । ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সর দেওয়া হয়েছে ।
Mahindra Thar OG: Interior updates
ইন্টেরিওরে পুরনো মডেলটির তুলনায় খুব একটা বেশি পরিবর্তন করা হয়নি । Thar OG-তে দেওয়া হয়েছে ব্রাউন কালারের লেদারের সিট । ছটি এয়ারব্যাগ রয়েছে । আগের মডেলে যা শুধুমাত্র দুটি ছিল ।
Mahindra Thar OG: Engine
ইঞ্জিন লাইনআপে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । 2.2-litre mHawk ডিজেল ইঞ্জিন রয়েছে । যা 150bhp পাওয়ার এবং 330Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে । আগে 130bhp এবং 300Nm পাওয়ার ও টর্ক জেনারেট করতে পারত ।
Read More - Google এর পর Whoop-কে টেক্কা দিতে স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড আনছে Apple ?