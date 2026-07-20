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স্বাধীনতা দিবসে নতুন SUV আনছে Mahindra, কী হতে পারে সেই গাড়ি? বাড়ছে জল্পনা

Mahindra গত কয়েক বছরে 15 অগাস্টকেই নতুন মডেল এবং ভবিষ্যতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তা প্রকাশ্যে আনা হয় ৷

Mahindra new SUV
স্বাধীনতা দিবসে নতুন SUV আনছে Mahindra (ছবি - Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 5:25 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফের বড় চমক দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে Mahindra & Mahindra। সংস্থাটি ঘোষণা করেছে, 15 অগাস্ট একটি নতুন SUV লঞ্চ করা হবে। তবে গাড়িটির নাম বা সম্পূর্ণ তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। ফলে নতুন মডেলটি নিয়ে ইতিমধ্যেই অটোপ্রেমীদের মধ্যে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

Mahindra গত কয়েক বছরে 15 অগাস্টকেই নতুন মডেল এবং ভবিষ্যতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তা প্রকাশ্যে আনা হয় ৷ সেই ধারাবাহিকতায় এবারও স্বাধীনতা দিবসে নতুন SUV আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে । কোম্পানির প্রকাশ করা টিজারেও গাড়িটির কিছু ডিজাইন ইঙ্গিত মিলেছে, যদিও পুরো গাড়ির চেহারা এখনও সামনে আনা হয়নি।

রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন SUV-টি Mahindra-র ভবিষ্যতের প্রডাক্ট স্ট্র্যাটেজির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে চলেছে। সংস্থা এখনও স্পষ্ট করে জানায়নি এটি সম্পূর্ণ নতুন মডেল, নাকি বর্তমানে বিক্রি হওয়া কোনও জনপ্রিয় SUV-র আপডেটেড সংস্করণ। তবে টিজার প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

অটো বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, Mahindra তাদের SUV পোর্টফোলিও আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই নতুন মডেলটি আনতে পারে। বর্তমানে ভারতের SUV বাজারে প্রতিযোগিতা দ্রুত বাড়ছে। বিভিন্ন সংস্থা নতুন প্রযুক্তি, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আধুনিক ডিজাইনের গাড়ি বাজারে আনছে। সেই পরিস্থিতিতে Mahindra-ও নতুন পণ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে চাইছে।

যদিও সংস্থা এখনও ইঞ্জিন, পাওয়ারট্রেন বা প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনও তথ্য জানায়নি, তবুও নতুন SUV-তে আধুনিক কানেক্টেড কার প্রযুক্তি, উন্নত নিরাপত্তা ফিচার এবং প্রিমিয়াম কেবিন অভিজ্ঞতা থাকতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এই বিষয়গুলি নিয়ে Mahindra এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করেনি।

রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে শুধু নতুন গাড়ি নয়, সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কেও কিছু ঘোষণা আসতে পারে। ফলে Mahindra-র এই ইভেন্টের দিকে নজর রয়েছে অটো শিল্পেরও।

ভারতের SUV বাজারে Mahindra ইতিমধ্যেই অন্যতম শক্তিশালী ব্র্যান্ড। Scorpio, XUV এবং Thar-এর মতো জনপ্রিয় মডেলের সাফল্যের পর সংস্থা নতুন সেগমেন্টেও নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে চাইছে। সেই কারণেই 15 আগস্টের এই উন্মোচনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এখন গাড়িপ্রেমীদের অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক দিনের। স্বাধীনতা দিবসেই জানা যাবে Mahindra-র নতুন SUV-র নাম, ডিজাইন, ফিচার এবং বাজারে আসার পরিকল্পনা। ততদিন পর্যন্ত কোম্পানির টিজার এবং বিভিন্ন জল্পনাই থাকবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

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