ভারতে তৈরি ফোনের চাহিদা তুঙ্গে, তথ্য তুলে ধরে জানালেন মন্ত্রী
ক্ষমতায় এসেই মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তারপরই একাধিক সংস্থা এই প্রকল্পের আওতায় আসে ৷
Published : August 1, 2026 at 8:31 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে তৈরি স্মার্টফোনের চাহিদা বাড়ছে বিশ্ববাজারে ৷ তথ্য তুলে ধরে এমনই দাবি করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রের দাবি 2014-15 সালের তুলনায় 165 গুন বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
সংসদে এক ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, 2014-15 সালে ভারতে তৈরি যে সব বৈদ্যুতিন সামগ্রী অন্যদেশে রফতানি হয়েছে তার পরিমাণ 1500 কোটি টাকা ৷ অন্যদিকে 2025-26 সালে সেই টাকার অঙ্ক পৌঁছেছে 2.59 লাখ কোটি টাকায় ৷ পাশাপাশি ভারতে তৈরি স্মার্টফোনের হিসেব দিয়ে তিনি বলেন ওই একই সময়ে 18 হাজার কোটি টাকার স্মার্টফোন বিদেশে রফতানি হয়েছে ৷ সেই অনুপাতে 2025-26 সালে স্মার্টফোন রফতানির পরিমাণ 6.27 লাখ কোটিতে পৌঁছেছে ৷
ক্ষমতায় এসেই মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বৈদ্য়ুতিন সামগ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী ভারতে তৈরির উপর জোর দিয়েছিলেন ৷ এরপরই Apple সহ বিভিন্ন সংস্থা ভারতেই স্মার্টফোন তৈরি করতে শুরু করে ৷ এবং সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই পৌঁছে যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৷
সংসদে ভাষণে অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, 2022 সালে ভারতে সেমিকন্ডাক্টার প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল ৷ ওই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, দেশে সেমিকন্ডাক্টার শিল্পের প্রসার ঘটানো ৷ মূলত সেমিকন্ডাক্টার ফেব্রিকেশন ইউনিট, ডিসপ্লে এবং সেমিকন্ডাক্টার প্যাকেজিং ফেসিলিটি যাতে উন্নত করা যায় তার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল ৷
এই প্রকল্পের বিষয়ে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ভারতে দুটি সংস্থা মেমোরি চিপ তৈরি করছে ৷ তাদের মধ্যে DRAM, NAND এবং SSD তৈরি করছে Micron নামে একটি সংস্থা ৷ এবং NAND ফ্ল্যাশ মেমোরি তৈরি করছে Sahasra নামে একটি সংস্থা ৷ এর পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন AI ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য মেমোরি চিপের চাহিদা বাড়ছে ৷ যার ফলস্বরূপ চিপের দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷
অন্যদিকে ভারতে সেমিকন্ডাক্টার ইকোসিস্টেমকে আরও মডবুত করতে Semicon 2.0 চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এর ফলে দেশের বৈদ্যুতিন শিল্পের পরিকাঠামো যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনই কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে ৷