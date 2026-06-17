ভারতে লঞ্চ হল নতুন MINI Countryman C, দাম 47.50 লাখ টাকা; বড় SUV, প্রিমিয়াম ফিচার ! আর কী কী মিলবে ?
নতুন MINI Countryman C-তে ব্যবহার করা হয়েছে 1.5 লিটার, তিন-সিলিন্ডার টার্বো-পেট্রোল ইঞ্জিন, যা 170 hp শক্তি এবং 280 Nm টর্ক উৎপাদন করে।
Published : June 17, 2026 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে নতুন প্রিমিয়াম SUV নিয়ে হাজির হয়েছে MINI। আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন MINI Countryman C লঞ্চ করল বুধবার। গাড়িটির এক্স-শোরুম দাম 47.50 লাখ টাকা রাখা হয়েছে। নিউ জেনারেশনের এই Countryman আগের তুলনায় আকারে বড়, প্রযুক্তিতে আরও উন্নত এবং নতুন ডিজাইনে লঞ্চ করা হয়েছে ।
নতুন MINI Countryman C-তে ব্যবহার করা হয়েছে 1.5 লিটার, তিন-সিলিন্ডার টার্বো-পেট্রোল ইঞ্জিন, যা 170 hp শক্তি এবং 280 Nm টর্ক উৎপাদন করে। ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 7-স্পিড ডুয়াল-ক্লাচ অটোমেটিক গিয়ারবক্স। সংস্থার দাবি, গাড়িটি 0 থেকে 100 কিমি/ঘণ্টা গতি তুলতে প্রায় 8.3 সেকেন্ড সময় নেয়।
ডিজাইনের দিকে তাকালে নতুন Countryman-এ MINI-এর পরিচিত স্টাইল বজায় রাখা হলেও SUV-টিকে আগের তুলনায় আরও আধুনিক ও মজবুত ভাবে তৈরি করা হয়েছে। সামনে নতুন গ্রিল, রিডিজাইন করা LED হেডল্যাম্প এবং আরও বড় বডি প্রোপোরশন নজর কাড়বে। গাড়িটির দৈর্ঘ্যও আগের মডেলের তুলনায় বেড়েছে, ফলে কেবিন স্পেস আরও বেশি পাওয়া যাবে।
কেবিনে রয়েছে বড় গোলাকার OLED টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে, যা ইনফোটেইনমেন্ট এবং গাড়ির বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এছাড়াও দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল ইন্টারফেস, কানেক্টেড কার প্রযুক্তি, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং এবং একাধিক ড্রাইভিং মোড।
সুরক্ষার ক্ষেত্রেও গাড়িটিতে রয়েছে একাধিক আধুনিক ফিচার। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবস্থা, একাধিক এয়ারব্যাগ, ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি সিস্টেম এবং পার্কিং সহায়ক প্রযুক্তি।
ভারতে MINI Countryman C মূলত প্রিমিয়াম কমপ্যাক্ট SUV সেগমেন্টে প্রতিযোগিতা করবে। এই সেগমেন্টে গাড়িটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে থাকবে BMW X1, Mercedes-Benz GLA এবং Audi Q3-এর মতো মডেল।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যারা প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড, ইউনিক ডিজাইন এবং শহর ও দীর্ঘ সফরের জন্য ব্যবহারযোগ্য SUV খুঁজছেন, তাদের কাছে নতুন MINI Countryman C আকর্ষণীয় বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।