Apple এর কমদামী ল্যাপটপ কি সারানো সম্ভব ? প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য
Published : March 14, 2026 at 11:14 AM IST
হায়দরাবাদ : সম্প্রতি Apple লঞ্চ করেছে তাদের সর্বনিম্ন দামের ল্যাপটপ ৷ যার পোশাকি নাম MacBook Neo ৷ এটাই Apple এর প্রথম ল্যাপটপ যা বাজেট প্রাইসে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Apple Macbook Neo নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত ৷ বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছে, Apple Neo-র পারফরম্যান্স ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলির মতো হবে না ৷ অপর একটি দলের মত, Apple প্রডাক্ট কোয়ালিটির উপর কোনও কম্প্রমাইজ করে না ৷ বিশেষজ্ঞদের এই মতপার্থক্যের মধ্যেই সম্প্রতি iFixit একটি তথ্য প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, বিগত বছরগুলিতে যে ল্যপটপগুলি লঞ্চ করেছে Apple তারমধ্যে রিপেয়ারেবল এর নীরিখে প্রথম স্থানে থাকবে Macbook Neo ৷ অর্থাৎ এই সিস্টেমটি সবথেকে ভালো ভাবে সারাই করা সম্ভব ৷
iFixit কী ?
প্রথমেই জানা দরকার iFixit কী ? এরা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট প্রকাশ করে ৷ যেগুলি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস রিপেয়ার গাইড ৷ এছাড়াও ল্যাপটপ, মোবাইল সহ বিভিন্ন ডিভাইসের যন্ত্রাংশ ও সারাই করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করে ৷ এর পাশাপাশি কোন বৈদ্যুতিন সামগ্রী সারাই করতে কত সহজ সেই বিষয়ে রেটিংও দেয় সংস্থাটি ৷ যা দেখে Dell এর মতো সংস্থা তাদের ডিভাইস আরও রিপেয়ারেবল করে তুলেছে ৷ এই সংস্থাই জানিয়েছে অন্য Macbook এর তুলনায় Macbook Neo খুব সহজেই খোলা সম্ভব এবং তা রিপেয়ার করাও সহজতর ৷
অন্যদিকে একটি ভিডিও প্রকাশ করে Tech Re-Nu ৷ এই Youtube চ্যানেলটি বিভিন্ন ডিভাইস রিপেয়ারিং-এর ভিডিও আপলোড করে ৷ তাদের প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে একটি Citrus কালারের Macbook Neo এর সব অংশ খোলা হয়েছে ৷ এবং দেখানো হয়েছে ওই ল্যাপটপটি রিপেয়ার করতে কতটা সহজ ৷ ভিডিওতে দেখা গিয়েছে ওই ল্যাপটপের কোনও অংশ আঠা বা স্টিক ব্যবহার করে আটকানো হয়নি ৷ পুরোটাই আটকানো হয়েছে স্ক্রু ব্যবহার করে ৷ ফলে ল্যাপটপটি খোলার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি ৷
ল্যাপটপের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আটকাতে ব্যবহার করা হয়েছে T3, T5 ও T8 স্ক্রু ব্যবহার করা হয়েছে ৷ খুব সাধারণ কয়েকটি কেবেল ব্য়বহার করে প্রতিটি অংশের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে মাদারবোর্ডটিও খুব সাধারণ এবং ছোটো ৷ যা ঠিক ব্যাটারির উপরের অংশে রাখা হয়েছে ৷ ওই ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে প্রতিটি অংশ খুব সহজেই রিপ্লেস করা সম্ভব ৷
Macbook Neo Specifications :
নতুন এই ল্যাপটপে দেওয়া হয়েছে লিকুইড রেটিনা ডিসপ্লে, A18 Pro চিপসেট, 8GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ৷ বায়োমেট্রিক অথন্টিকেশনের জন্য দেওয়া হয়েছে মাল্টিটাচ ট্র্যাক প্যাড এবং টাচ আইডি রিডার ৷ 500 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস, 291ppi, যা 1 বিলিয়ন কালার সাপোর্ট করবে ৷ 60Hz-এ 4K রেজলিউশন সাপোর্ট করবে এই ডিসপ্লে ৷