জলের দরে MacBook Air, অ্য়াপেলের ল্যাপটপ কেনার এটাই বেস্ট সুযোগ

জলের দরে MacBook Air, অ্য়াপেলের ল্যাপটপ কেনার এটাই বেস্ট সুযোগ
MacBook Air 2025 : ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম Amazon এ এই ম্যাকবুকটি লিস্টিং করা হয়েছে ৷ সেখানে 90 হাজার 900 টাকায় কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷
Published : December 15, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের মার্চ মাসে লঞ্চ হয়েছিল MacBook Air 2025 ৷ M4 প্রসেসারের এই মডেলটি এবার বিপুল ডিসকাউন্টে কিনতে পারবেন অ্যাপেলপ্রেমীরা ৷ ইকমার্স প্ল্য়াটফর্মে 10 হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে ৷ ফলে যাঁরা এতদিন MAC কেনার স্বপ্ন দেখছিলেন তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে শুধুমাত্র ই কমার্স প্ল্য়াটফর্মেই এই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে ৷ এদিকে আগামী বছর এই মডেলটির একটি রিফার্বিস মডেল লঞ্চ হতে চলেছে ৷ যেখানে M4 এর পরিবর্তে Apple এর আপগ্রেডেড M5 চিপসেট ব্যবহার করা হতে পারে ৷
MacBook Air (2025) with M4 Chip Discounts, Bank Offers
ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম Amazon এ এই ম্যাকবুকটি লিস্টিং করা হয়েছে ৷ সেখানে 90 হাজার 900 টাকায় কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ এই দামে 13 ইঞ্চির মডেলটি কিনতে পারবেন ব্যবহারকারী ৷ এই মডেলটিতে রয়েছে 16GB RAM এবং 256GB হার্ড ড্রাইভ ৷ অ্য়ামাজনের লোয়েস্ট প্রাইস ট্র্য়াকার অনুযায়ী বিগত 30 দিনের মধ্যে এটাই সবথেকে কম দামের মধ্যে MacBook 2025 বিক্রি করা হচ্ছে ৷ যেখানে 10000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে সংস্থাটি ৷ 99,900 টাকায় এই ল্যাপটপটি লঞ্চ করা হয়েছিল ভারতে ৷
তবে এই ডিসকাউন্ট যে শুধুমাত্র Starlight colourway ভ্য়ারিয়েন্টেই দেওয়া হবে এমনটা নয় ৷ স্কাই ব্লু, সিলভার এবং মিডনাইট কালার অপশনের জন্যও অফার রাখা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে ওই মডেলগুলির দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 92900, 94900 এবং 92900 ৷
16GB RAM + 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 11 হাজার 900 টাকা ৷ যা লিস্টেড প্রাইস 1 লাখ 19 হাজার 900 টাকার থেকে কম ৷ এছাড়াও Amazon এর তরফে ICICI এবং SBI ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের ইনস্টান্ট 5000 টাকা ছাড় দেওয়া হচ্ছে ৷
MacBook Air (2025) with M4 Chip Specifications, Features
MacBook Air (2025) এ দেওয়া হয়েছে Apple এর লাস্ট জেনারেশন M4 প্রসেসর , 10-core CPU, যার মধ্যে চারটি প্রাইম কোর এবং চারটি এফিসিয়েন্সি কোর ৷ তবে Apple এর ফ্ল্য়াগশিপ M5 চিপসেট এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি ৷