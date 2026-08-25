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চলতি সপ্তাহেই রয়েছে চন্দ্রগ্রহণ, কোন কোন এলাকা থেকে দেখা যাবে ?

গ্রহণের প্রতিটি পর্যায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একই সময় ঘটবে। তবে স্থানীয় সময় অনুযায়ী গ্রহণের শুরু, সর্বোচ্চ পর্যায় এবং শেষ হওয়ার সময় আলাদা হবে।

Lunar Eclipse 2026 this week
প্রতীকী ছবি (ছবি - NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 7:05 PM IST

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হায়দরাবাদ : আগামী 27-28 অগস্ট রাত্রে পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকবে চাঁদের প্রায় 96 শতাংশ অংশ । মহাজাগতিক ঘটনার জেরে চাঁদকে গাঢ় লাল রঙের দেখাতে পারে । এই ঘটনাটি আসলে একটি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ।

পূর্ণিমায় চাঁদ, পৃথিবী এবং সূর্য যখন প্রায় একই সরলরেখায় চলে আসে, তখন পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে অবস্থান করে। সেই সময় পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে এবং এবং তার ফলেই চন্দ্রগ্রহণ হয় ।

এই গ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া ধীরে ধীরে চাঁদের পৃষ্ঠের উপর পড়বে। সর্বোচ্চ গ্রহণের সময় চাঁদের একটি খুব পাতলা অংশ সরাসরি সূর্যের আলোয় আলোকিত থাকবে। ফলে চাঁদের প্রায় পুরো অংশই পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে চলে যাবে।

কোথা থেকে দেখা যাবে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ?

এই মহাজাগতিক দৃশ্য পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা যাবে না। কোথা থেকে গ্রহণ দেখা যাবে, তা নির্ভর করবে সেই সময় সংশ্লিষ্ট জায়গাটি পৃথিবীর রাতের দিকে রয়েছে কি না তার উপর।

27-28 অগস্টের এই আংশিক চন্দ্রগ্রহণ উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার কিছু অংশ থেকে দেখা যাবে। বিশ্বজুড়ে আনুমানিক প্রায় 330 কোটি মানুষ এই চন্দ্রগ্রহণ দেখার সুযোগ পেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷

গ্রহণের প্রতিটি পর্যায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একই সময় ঘটবে। তবে স্থানীয় সময় অনুযায়ী গ্রহণের শুরু, সর্বোচ্চ পর্যায় এবং শেষ হওয়ার সময় আলাদা হবে।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের লস অ্যাঞ্জেলেস এবং পোর্টল্যান্ডের মতো শহর থেকে গ্রহণের সর্বোচ্চ পর্যায় দেখা যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন ৷ সেখানে সূর্যাস্তের কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই এই গ্রহণ দেখা সম্ভব ৷ অন্যদিকে, আমেরিকার পূর্ব উপকূলের নিউ ইয়র্ক ও জ্যাকসনভিলের মতো শহর থেকে চন্দ্রগ্রহণের সর্বোচ্চ পর্যায় দেখা যেতে পারে স্থানীয় সময় মধ্যরাতের কাছাকাছি।

যুক্তরাজ্য, ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে এই গ্রহণ ভোরের দিকে দেখা যাবে। ওই সময় সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ আগে পশ্চিম আকাশের নিচের দিকে থাকা চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়তে দেখা যাবে।

ভারত থেকে কি দেখা যাবে ?

timeanddate.com এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারত থেকে এই গ্রহণ দেখা সম্ভব নয় ৷

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