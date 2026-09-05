শরীর সুস্থ রাখতে অবশ্যই দরকার, ভারতে বিক্রি শুরু Luna Band-এর; কিনবেন নাকি ?
ইলেকট্রনিক্স অয়ারেবল ডিভাইসের মধ্যে বর্তমানে ট্রেন্ডে এসেছে অয়ারেবল ডিভাইস ৷ শরীরের দেখভাল করার জন্য এই ডিভাইসটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ৷
Published : September 5, 2026 at 1:53 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের শুরুতেই কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শো-তে স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড লঞ্চ করে Luna ৷ কিন্তু গ্লোবাল মার্কেটে এই ডিভাইসটি বিক্রি করা হত না ৷ চলতি মাসে জার্মানির বার্লিনে চলছে IFA 2026 ইভেন্ট ৷ সেখানে এই ডিভাইসটি গ্লোবাল মার্কেটে বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছে Luna ৷
ইলেকট্রনিক্স অয়ারেবল ডিভাইসের মধ্যে বর্তমানে ট্রেন্ডে এসেছে অয়ারেবল ডিভাইস ৷ শরীরের দেখভাল করার জন্য এই ডিভাইসটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ৷ বিরাট কোহলির মতো সেলিব্রিটিদের হাতে সবসময় দেখা যাচ্ছে এই ডিভাইসটি ৷ ফলে সাধারণ মানুষের পছন্দের তালিকায় থাকবে,সেটাই স্বাভাবিক ৷
স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ডগুলির মধ্যে বেস্ট অপশন Whoop ৷ এতদিন পর্যন্ত এই ধারণা ছিল ৷ কিন্তু Whoop ব্যবহার করা সবার সাধ্যে ছিল না ৷ কারণ এটি সাবস্ক্রিপশন নির্ভর ৷ প্রতি বছর এই ডিভাইসটি ব্যবহার করার জন্য কমপক্ষে 25 হাজার টাকা দিতে হয় ৷
কিন্তু বর্তমানে একাধিক অপশন রয়েছে বাজারে ৷ তারমধ্যে রয়েছে Google Fitbit Air, Noise Rep, Luna Band ইত্যাদি ৷ Luna অনেক আগেই লঞ্চ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গ্লোবাল মার্কেটে এটি বিক্রি করা হয়নি ৷ কিন্ত এবার গ্লোবাল মার্কেটে বিক্রি করা হবে এই ডিভাইসটি ৷ এই ফিটনেস ট্র্যাকার ব্যান্ডটিতে রয়েছে মাল্টি চ্যানেল PPG Heart Tracker সেন্সার, SpO2 লেভেল মনিটারিং, স্লিপ ও অন্যান্য হেল্থ ম্যাট্রিক্স সেন্সর ৷ Luna Band এর জন্য কোনও কোনও মাসিক বা বাৎসরিক সাবক্রিপশন প্ল্যানের প্রয়োজন নেই ৷ একবার ডিভাইসটি কেনার জন্য টাকা খরচ করতে হবে ৷ এছাড়া অন্য কোনও খরচ নেই ৷
Luna Band takes on Fitbit Air as global shipping finally begins https://t.co/o7ZUI4Rqx0— Android Authority (@AndroidAuth) September 4, 2026
Luna Band Price in India
লুনা জানিয়েছে এই ডিভাইসটি বিশ্বের সমস্ত দেশে ডেলিভারি দিতে শুরু করেছে ৷ ভারতে এর দাম রয়েছে 13 হাজার 999 টাকা ৷ মোট তিনটি কালারে এটি বিক্রি হবে ভারতে ৷ সেগুলি হল Aloe Green, Desert Beige এবং Onyx Black ৷ এছাড়াও ক্রেতারা ইচ্ছামতো অন্য় কালারের ব্যান্ডও কিনতে পারেন ৷ সেগুলি হল, Ember Orange, Atlantic Blue এবং Glacier Blue ৷
Luna Band Specifications
LifeOS এর মাধ্যমে এই ডিভাইসটি পরিচালিত হয় ৷ এটি মূলত ডেইলি হেল্থ কোচ ৷ মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুচক্র সংক্রান্ত তথ্যও দিতে পারবে এই ডিভাইসটি ৷ এখানে রয়েছে PPG heart rate sensor, 6-axis accelerometer, এবং skin temperature sensor ৷
Apple এবং Android-উভয় ডিভাইসের জন্যই লঞ্চ করা হয়েছে Luna Band-এর অ্য়াপ ৷ বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিও ট্র্যাক করতে পারবে এটি ৷ স্লিপ প্যাটার্ন মনিটর করার জন্যও রয়েছে সেন্সর ৷