সার্ভার ডাউন ? চিন্তা নেই, এই পদ্ধতিতে Whatsapp-এর মাধ্যমে বুকিং করুন LPG সিলিন্ডার
ধবার সকাল থেকেই অনেকেই অভিযোগ করছিলেন গ্যাস বুকিং করা যাচ্ছে না ৷ গ্যাস সংস্থায় ফোন করেও মিলছে না সুরাহা ৷ কী করণীয় ? জানুন...
হায়দরাবাদ : যুদ্ধের পরিস্থিতির জেরে LPG গ্যাসের ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷ ফলে চিন্তা বেড়েছে গৃহস্থের হেঁসেলে ৷ প্রথমে বিভিন্ন গ্যাস সরবরাহ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছিল একটি সিলিন্ডার ডেলিভারি করার 21 দিনের আগে কোনও বুকিং করা যাবে না ৷ যদিও পরবর্তীতে জানানো হয়েছে আড়াই দিনের মধ্যেই বাড়িতে গ্যাস পাওয়া যাবে ৷
এদিকে বুধবার সকাল থেকেই অনেকেই অভিযোগ করছিলেন গ্যাস বুকিং করা যাচ্ছে না ৷ গ্যাস সংস্থায় ফোন করেও মিলছে না সুরাহা ৷ এরপর এদিন বিকালে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি জানিয়েছেন, বিভিন্ন গ্যাস পরিবহনকারী সংস্থার সার্ভার ডাউন হয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷
তাহলে এর থেকে মুক্তির উপায় কী ?
প্রতিটি সংস্থার রয়েছে WhatsApp নম্বর ৷ যার মাধ্যমে গ্যাস বুকিং করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ কোন সংস্থার LPG সিলিন্ডার কীভাবে WhatsApp এর মাধ্যমে বুক করবেন ? তা এই প্রতিবেদনে জেনে নিন ৷
HP গ্যাস যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের WhatsApp বুকিং নম্বর হল 9222201122 ৷ এই নম্বরের WhatsApp এ প্রথমে Hi লিখে পাঠাতে পারেন ৷ এরপর তারপর নিজে থেকেই একাধিক অপশন দেখা যাবে ৷ সেখানেই থাকবে রিফিল বুকিং অপশন ৷ সেই অপশনের মাধ্যমে রিফিল বুক করা সম্ভব ৷ তবে রেজিস্টার্ড নম্বর থেকেই হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে হবে ৷
ভারত গ্যাসের হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নম্বর হল 1800224344 ৷ একই ভাবে এই নম্বরে Hi লিখে পাঠাতে হবে ৷ এবং পরবর্তী নির্দেশ মতো বুকিং করতে হবে ৷
ইন্ডেন গ্যাসের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড নম্বর থেকে WhatsApp মেসেজ করতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে WhatsApp নম্বরটি হল 7588888824 ৷ এখানে REFILL লিখে পাঠাতে হবে ৷ তারপর পরবর্তী ধাপ মেনে বুকিং করতে হবে ৷ মিসড কলের মাধ্যমেও বুকিং সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে মিসড কল নম্বরটি হল 8454955555 ৷
এদিকে ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে কিছুটা সুরাহা পাওয়া গেলেও সমস্যায় পড়েছেন বাণিজ্যিক গ্যাস ব্যবহারকারীরা ৷ কারণ গ্যাসের আকাল এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে বিভিন্ন রেস্তরাঁ মালিক সাময়িকভাবে বন্ধ করছেন পরিষেবা ৷ এমনকি বিভিন্ন মন্দিরের প্রসাদ বিতরণও বন্ধ করা হয়েছে ৷