ভুটান, গ্রীস, নেদারল্যান্ড, সুইৎজারল্যান্ড সহ 20 দেশের রাষ্ট্র-নায়করা উপস্থিত AI Impact Summit 2026-এ, আর কে কে আসছেন ? তালিকা প্রকাশ

ভুটান, গ্রীস, নেদারল্যান্ড, সুইৎজারল্যান্ড সহ 20 দেশের রাষ্ট্র-নায়করা উপস্থিত AI Impact Summit 2026-এ, আর কে কে আসছেন ? তালিকা প্রকাশ
AI Impact Summit 2026 : অটোমেশন থেকে শুরু করে চ্যাটবট, ডিপ রিসার্চ সবকিছুতেই ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ৷
Published : February 16, 2026 at 1:00 PM IST
দিল্লি : রাজধানীর প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে সোমবার অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে AI Summit 2026 ৷ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ চারদিনের এই সামিটের থিম রাখা হয়েছে সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায় ৷ শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের 30 টির-ও বেশি দেশ এই সামিটে অংশ নেবে ৷ উপস্থিত থাকবে মার্কিন মুলুকের সেরা টেক জায়ান্টের কর্তারা ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন, অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাই, Open AI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান, ANSR এর CEO ললিত আহুজা সহ বিভিন্ন রাষ্ট্র নেতারা ৷
বিগত কয়েকবছর ধরে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি চর্চা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ৷ অটোমেশন থেকে শুরু করে চ্যাটবট, ডিপ রিসার্চ সবকিছুতেই ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ৷ বিভিন্ন দেশের সরকারের তরফে তৈরি করা হয়েছে AI রিসার্চ ল্যাব ৷
এই ইভেন্ট উদ্বোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটার) একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি জানান, দেশের যুবসমাজের ক্ষমতা এই সামিটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে ৷ এই ইভেন্টের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ৷ এবং গোটা বিশ্বের উন্নয়নে সামিল হচ্ছে ৷
ইতিমধ্যে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে 20 টি দেশের রাষ্ট্রনায়কের নাম জানানো হয়েছে ৷ যাঁরা এই সামিটে উপস্থিত থাকবেন ৷
- ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তেশরিং টোবগে
- বলিভিয়ার উপ রাষ্ট্রপতি এডমন্ড লারা মন্টানো
- ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইস ইনঅ্যাসিও লুলা ডা সিলভা
- ক্রোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনদ্রেজ প্লেনকোভিক
- ইস্টোনিয়ার রাষ্ট্রপতি আলার কারিস
- ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেত্রেরি অরফো
- ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল মার্কোঁ
- গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী কাইরিয়াকোস মিৎসোটাকিস
- গুয়েনার উপ রাষ্ট্রপতি ভার্রত জগদেও
- কাজাখাস্তানের প্রধানমন্ত্রী ওলসহাস বেকটেনোভ
- লিয়েচেনিস্তানের প্রিন্স হেরেডিটারি প্রিন্স অ্যালোস
- মরিসাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগোলাম
- সার্বিয়ার রাষ্ট্রপতি আলেকজেন্ডার ভূসিস
- স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট পিটার পেল্লেগ্রিনী
- স্পেনের রাষ্ট্রপতি পেদ্রো স্যানহেজ় পেরেজ়
- শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিশানাইয়াকা
- সিয়াচেল্সের উপ রাষ্ট্রপতি সেবাস্টিয়ান পিল্লাই
- সুইৎজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি গাই পার্মালিন
- নেদারল্যান্ডের প্রদানমন্ত্রী ডিক স্কফ
- সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রিন্স শেখ খালেদ বিন মোহাম্মদ বিন জাহিদ আল নায়ান ৷
এচাড়াও প্রায় 45 টি দেশ থেকে আমন্ত্রিতরা আসবেন চারদিনের এই AI সামিটে অংশ নিতে ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন দেশের সরকারের শীর্ষ পদে রয়েছেন ৷
রাষ্ট্রনায়করা ছাড়াও একাধিক টেক জায়ান্টের প্রতিষ্ঠাতা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং CEO রা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাই, Open AI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান, ANSR এর CEO ললিত আহুজা অ্যান্থ্রোপিক CEO ডারিও আমোদেই, ডিপমাইন্ড CEO ডেমিস হাসাবিস, মাইক্রোসফটের প্রেসিডেন্ট বেয়ার্ড স্মিথ, মাইক্রোসফট CEO বিল গেটস, অ্য়াডোবের CEO সান্তনু নারায়ণ, কোয়ালকমের CEO ক্রিশ্চিয়ানো আম্যো প্রমূখ ৷ এছাড়াও ভারতের একাধিক স্টার্টআপ, কর্পোরেট-এর শীর্ষ কর্তা, AI রিসার্চার, ডাটা সাইন্টিস্ট, পড়ুয়ারা উপস্থিত থাকবেন ৷