টিভি দেখার অভিজ্ঞতাই বদলে যাবে ! ঝকঝকে ছবি তারসঙ্গে বিরাট স্ক্রিন; Micro RGB Evo আনছে LG
LG Micro RGB Evo TV : সাধারণ LED টিভির থেকে Micro LED বেশ কিছুটা আলাদা ৷ কী এই প্রযুক্তি ? জানুন
Published : December 16, 2025 at 1:08 PM IST
হায়দরাবাদ : এই প্রথম Micro RGB LCD টিভি লঞ্চ করতে চলেছে LG ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, 2026 সালের প্রথমের দিকেই ওই টিভি বাজারে লঞ্চ করা হবে ৷ 100 ইঞ্চি, 86ইঞ্চি এবং 75 ইঞ্চির ভ্যারিয়েন্টে তিনটি মডেল লঞ্চ করা হবে ৷
LG Micro RGB evo TV সম্পর্কে যা যা জানা গিয়েছে -
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 ব্যবহার করা হবে ওই টিভিতে ৷ যেখানে ভিডিয়ো এনহ্যান্সসিংয়ের জন্য Dual Super Upscaling ফিচার ব্যবহার করা হবে ৷ LG র তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই টিভিতে BT.2020, DCI-P3 এবং Adobe RGB কালার গ্যামোট থাকছে ৷ সংস্থার দাবি, enhanced sharpness and natural, balanced images পাওয়া যাবে এই টিভিতে ৷ 100 ইঞ্চির যে MRGB95B মডেলটি রয়েছে, সেটি CES 2026 ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ৷ এই মডেলগুলির দাম এখনও প্রকাশিত হয়নি ৷
এবার জানা যাক Micro RGB কী ?
সাধারণ LED টিভির থেকে Micro LED বেশ কিছুটা আলাদা ৷ সাধারণ LED টিভিতে প্রতিটি পিক্সেলে রেড, গ্রিন এবং ব্লু LED ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু মাইক্রো RGB টিভিতে স্ক্রিনের ব্যাকলাইটে অতি সূক্ষ্ম রেড, গ্রিন এবং ব্লু LED ব্যবহার করা হয় ৷ এই ক্লাস্টারগুলি একটি ফিল্টারের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে একাধিক পিক্সেল আলোকিত করে ৷
সাধারণ টিভিতে ব্লু বা হোয়াইট LED যে পরিমাণ কনট্রাস্ট জেনারেট করতে পারে Micro RGB তার থেকে অনেকে বেশি কনট্রাস্ট জেনারেট করতে পারবে ৷ ফলে প্রতিটি দৃশ্য আরও স্বচ্ছ এবং রিয়ালিস্টিক অনুভব হবে ৷
এদিকে দামের ক্ষেত্রে সাধারণ টিভির ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি হবে LG-র এই নতুন টেকনোজলির টিভি ৷ কিন্তু বাজেটের কথা ভেবে, 75 ও 86 ইঞ্চির দুটি মডেলের কথা জানিয়েছে সংস্থাটি ৷ LG র দাবি, একই প্রযুক্তি কম টাকায় এবং লিভিং রুমের জন্য পারফেক্ট সাইজের মধ্যেই পাবেন ক্রেতারা ৷
LG-র ক্ষেত্রে নতুন এই মডেলটি OLD কে রিপ্লেস করেছে ৷ কারণ, OLED তে পিক্সেল স্তরে কন্ট্রোল এবং কনট্রাস্ট পাওয়া সম্ভব ৷ কিন্তু Micro RGB তে হাই এন্ড LCD ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যেখানে ব্ল্য়াক লেভেলের থেকেও ব্রাইটনেস, স্ক্রিন সাইজ এবং কালার ভলিউম বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ৷ এরসঙ্গে Alpha 11 প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ যা LG-র ইমেজ প্রসেসিং ইউনিটকে আরও প্রিমিয়াম করে তুলেছে ৷