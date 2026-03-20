ভারতে লঞ্চ হল Lexus ES 2026, দাম প্রায় কোটি টাকার কাছে

ভারতে লঞ্চ হল Lexus ES 2026, দাম প্রায় কোটি টাকার কাছে
Published : March 20, 2026 at 8:35 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারত লঞ্চ হল অষ্টম প্রজন্মের (Eighth Generation) Lexus ES ৷ গত বছর এই মডেলটি গ্লোবাল লঞ্চ হলেও ভারতে লঞ্চ হল আজই ( 20 মার্চ 2026) ৷ এই লাক্সারি সেডানটির দাম রাখা হয়েছে 89.99 লাখ টাকা (Ex Showroom), এবং এটি লেক্সাসের নতুন প্রযুক্তির TNGA-K প্ল্যাটফর্মের উপর তৈরি করা হয়েছে । সপ্তম প্রজন্মের (7th Generation)-এর তুলনায় এই গাড়িটির ইন্টেরিওর আরও বড়, লম্বা হুইলবেস এবং উন্নত কমফর্ট দেওয়া হয়েছে । গাড়িটির এক্সটেরিওর ডিজাইন সম্পূর্ণ নতুন ৷ লেটেস্ট ডিজাইন, সঙ্গে রিফ্রেশড কেবিন এবং উন্নত প্রযুক্তিগত ফিচার দেওয়া হয়েছে । 500e ভ্য়ারিয়েন্টে গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
গাড়িটির দাম-
|Variant
|Price
|ES 350h
|TBA
|ES 550e
|Rs 89.99 lakh
ডিজাইন -
- Lexus ES এর ডিজাইন LF-ZC থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি করা হয়েছে ৷ আপ ফ্রন্টে দেওয়া হয়েছে শার্প DRL এবং টার্ন ইন্ডিকেটর সেট-আপ ৷ তার নিচেই রয়েছে দুটি হেডলাইট ৷
- সাইড প্যানেলে দেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাশ ফিট ডোর হ্যান্ডেল এবং ডুয়েল টোন 21 ইঞ্চি অ্যালয় হুইল ৷
- রিয়ার প্যানেলে রয়েছে LED টেল লাইট এর সঙ্গে সংযুক্ত লাইট বার দেওয়া হয়েছে ৷
ডায়ামেনশন -
গাড়িটি লম্বায় 5140mm লম্বা, 1920mm চওড়া এবং উচ্চতা 1560mm ৷ ফলে আগের মডেলের তুলনায় এটা তুলনামূলক বড় সাইজের ৷ 2950mm হুইলবেস দেওয়া হয়েছে এই গাড়িতে ৷
ইন্টেরিওর ফিচার-
- নতুন Lexux ES এ দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি নতুন ডিজাইনের কেবিন ৷ ড্যাশবোর্ডটিও সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে রয়েছে 14 ইঞ্চির ফ্লোটিং ইনফোটেনমেন্ট টাচস্ক্রিন দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও একটি অপশনাল প্যাসেঞ্জার সাইড ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ 12.3 ইঞ্চির ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার দেওয়া হয়েছে ৷
- থ্রি-স্পোক স্টিয়ারিং হুইল দেওয়া হয়েছে ৷ একটি হিডেন টাচ বাটন প্যানেল রাখা হয়েছে ৷ এছাড়াও অয়ারলেস চার্জিং, সাররাউন্ডেড সাউন্ড সিস্টেম, ফ্রন্ট সিট বস মোড দেওয়া হয়েছে ৷
সেফটি
- এই গাড়িতে দেওয়া হয়েছে Lexus Safety System+ ৷ যার মধ্যে রয়েছে অ্যাডপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল, প্রি কলিশন অ্যালার্ট, ব্লাইন্ড স্পট মনিটরিং, এবং লেন ডিপার্চার ওয়ার্নিং ৷ অ
- 10 টি এয়ারব্যাগ রয়েছে ৷ থাকছে ABS এবং ট্রাকশন কন্ট্রোল ৷ \
পাওয়ারট্রেইন ডিটেল-
|Battery Size
|75 kWh
|No of electric motor(s)
|2
|Drivetrain
|All-wheel drive
|Power
|343 PS
|Torque
|438 Nm
|Claimed Range
|580 Km