Lava Smart 4 Pro লঞ্চ হল ভারতে, 11 হাজারেরও কম দামের এই ফোনটিতে কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?
Lava Smart 4 Pro একটি dual-SIM স্মার্টফোন । ফোনে দেওয়া হয়েছে Android 16 ।
Published : November 20, 2026 at 2:12 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Lava Smart 4 Pro ৷ নয়ডার এই সংস্থা মূলত বাজেট রেঞ্জের মধ্যেই লঞ্চ করে তাদের যাবতীয় স্মার্টফোন ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয় আরও একটি স্মার্টফোন ৷ সংস্থাটির এই লাইনআপে ছিল Lava Smart 4 এবং Lava Smart 4 Plus ৷ এবার এই তালিকায় যুক্ত হল নতুন মডেলটি ৷ ওই লাইনআপে এই মডেলটি সংস্থার তৃতীয় স্মার্টফোন ৷ দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অনলাইন ও দেশের বিভিন্ন শহরের রিটেল আউটলেটের মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি করা হবে ৷ রিয়ার প্যানেলের একদম বাঁ-দিকে দেওয়া হয়েছে একটি স্কয়্যার ক্যামেরা মডিউল ৷ সেখানে রয়েছে সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরা ৷ এছাড়াও octa-core Unisoc চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে 7,000mAh ব্যাটারি ৷
Lava Smart 4 Pro Price in India, Availability
Lava Smart 4 Pro-র দাম রাখা হয়েছে 10,999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ কনফিগারেশন পাওয়া যাবে ৷শুধুমাত্র একটি কনপিগারেশনেই এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি সার্ভিসের ক্ষেত্রেও ডোরস্টেপ সার্ভিস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোনটি সারানোর জন্য কোনও সার্ভিস পয়েন্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ অনলাইনে সার্ভিস বুক করলেই বাড়িতেই পৌঁছবে টেকনিসিয়ান ৷ Gold এবং Neelam Blue কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Lava Smart 4 Pro Specifications, Features
Lava Smart 4 Pro একটি dual-SIM স্মার্টফোন । ফোনে দেওয়া হয়েছে Android 16 । সংস্থার তরফে “no bloatware and no ads” ফিচার যুক্ত করা হয়েছে । ফলে কোনও অপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন না ব্যবহারকারীরা । Lava Smart 4 সিরিজের ফোনে দেওয়া হয়েছে 6.75-inch HD+ (720 x 1,570 pixels) LCD টাচস্ক্রিন । যার সর্বাধিক রিফ্রেস রেট 90Hz । নয়ডার এই স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা MIL-STD-810H মিলিটারি গ্রেডের সার্টিফিকেশন দিচ্ছে । ফলে ফোনটি পড়লে কোনও সমস্যা হবে না । এমনকী, শক লাগার সম্ভাবনাও নেই ।
Lava Smart 4 Pro-তে দেওয়া হয়েছে octa-core Unisoc T610 চিপসেট । যা 12nm প্রসেস তৈরি করা হয়েছে ৷ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ কোর দেওয়া হয়েছে ৷ এবং থাকছে দুটি পারফরম্যান্স কোর ৷ এর পিক ক্লোক স্পিড 1.8GHz । 4GB ভার্চুয়াল RAM দেওয়া হয়েছে । ফলে ফোন ল্যাগিংয়ের সমস্যাও কমবে বলে দাবি সংস্থাটির । 64GB অনবোর্ড স্টোরেজের পাশাপাশি 512GB মাইক্রো SD কার্ডের স্লটও দেওয়া হয়েছে ।
সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরা সেট-আপ রয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে 13 মেগাপিক্সেলের একটি সেন্সর । ইনবিল্ট LED ফ্ল্যাশ দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও সেলফির জন্য রয়েছে একটি পাঁচ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা । 7,000mAh ব্যাটারি, 18W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং, USB টাইপ সি পোর্ট দেওয়া হয়েছে । ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে । একবছরের ওয়ারেন্টিও পাবেন সংস্থার তরফে ।
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