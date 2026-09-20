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Lava Bold N4 Pro 5G লঞ্চ হল ভারতে, মাত্র 14 হাজারের এই ফোনটি দৈনন্দিন কাজের জন্য বেস্ট অপশন হতে পারে

Lava Bold N4 Pro 5G-তে দেওয়া হয়েছে একটি 6,000mAh ব্যাটারি । যা 18W চার্জিং সাপোর্ট করবে ।

Lava Bold N4 Pro 5G
Lava Bold N4 Pro 5G (ছবি - Amazon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2026 at 5:10 PM IST

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হায়দরাবাদ : Lava Bold N4 Pro 5G লঞ্চ হল ভারতে । নতুন এই স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে 6,000mAh ব্যাটারি, 6.75-inch HD+ স্ক্রিন । এর আগে চলতি বছরের অগস্ট মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল Bold N4 Lite স্মার্টফোনটি ।

নতুন Bold N4 Pro 5G-র লঞ্চ প্রাইস রাখা হয়েছে 13,999 টাকা । শুধুমাত্র একটি কনফিগারেশনেই এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে । ফোনে রয়েছে 6GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ । ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon-এ 26 সেপ্টেম্বর দুপুর 12টা থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে । Monaco Blue এবং Opulent Lilac কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ।

ModelConfigurationPriceColour
Bold N4 Pro 5G6GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ 13,999Monaco Blue এবং Opulent Lilac

যদিও এই ফোনটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ফিচার কী রয়েছে তা জানায়নি Amazon । এমনকী Lava-র তরফেও কোনও বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি । ফলে এই ফোনটি বিক্রি শুরু না হওয়া পর্যন্ত ফোনটির বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন জানা সম্ভব নয় ।

Lava Bold N4 Pro 5G-ফোনে দেওয়া হয়েছে 6.75-inch HD+ LCD ডিসপ্লে । যার রিফ্রেস রেট 120Hz । এরসঙ্গে রয়েছে একটি ওয়াটারড্রপ নচ । এই হ্যান্ডসেটে দেওয়া হয়েছে IP64 রেটিং । এর ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী । ফটোগ্রাফির জন্য নতুন Lava Bold N4 Pro 5G- তে একটি 50MP AI প্রাইমারি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও রয়েছে একটি সেকেন্ডারি সেন্সর ও LED ফ্ল্যাশ লাইট । সেকেন্ডারি ক্যামেরার স্পেসিফিকেশন জানানো হয়নি । ফোনে রয়েছে octa-core Unisoc T8200 5G চিপসেট, যা ভার্চুয়াল RAM সাপোর্ট করবে এবং SD কার্ড ব্যবহার করে 1TB পর্যন্ত স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ।

Lava Bold N4 Pro 5G-তে দেওয়া হয়েছে একটি 6,000mAh ব্যাটারি । যা 18W চার্জিং সাপোর্ট করবে । Lava-র এই নতুন স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে Android 16 । সংস্থাটি জানিয়েছে তারা সম্পূর্ণ ক্লিন Android OS ব্যবহার করবে । এর ফলে কোনও রকম থার্ড পার্টি বিজ্ঞাপন দেখানো হবে না । মাত্র 13 হাজার 999 টাকায় Bold N4 Pro 5G-ফোনে একাধিক নতুন ফিচার দেওয়া হয়েছে ।

Bold N4 Pro 5G Design

Bold N4 Pro 5G -র ডিজাইনটিও খুব সাধারণ ও আকর্ষণীয় রাখা হয়েছে । সাধারণ ফ্ল্যাট ডিজাইন রাখা হয়েছে । ব্যাক সাইডে একটি ক্যামেরা মডিউল তৈরি করা হয়েছে । যেখানে দুটি ক্যামেরা লেন্স ও ফ্ল্যাশ লাইট আলাদা অ্যালাইঅমেন্টে দেওয়া হয়েছে । একদম নিচের দিকে রয়েছে LAVA-র ব্র্যান্ডিং । ফোনদিক ডান দিকে রয়েছে পাওয়ার বাটন ও ভলিউম বাটন ।

Operating SystemAndroid v16
ChipsetUnisoc T8200
ProcessorOcta core (2.3 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55)
Architecture64 bit
RAM 6 GB
RAM Type LPDDR4X
Screen Size 6.75 inches (17.15 cm)
Battery6000 mAh
Camera50 MP
Refresh Rate120 Hz
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