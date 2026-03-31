8 হাজার টাকারও কম দামে ভারতে লঞ্চ হল Lava Bold N2 Pro, বেসিক কাজকর্মের জন্য বেস্ট
Published : March 31, 2026 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Lava Bold N2 Pro ৷ বেস মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 7999 টাকা ৷ গত বছর লঞ্চ করা হয়েছিল Bold N1 Pro ৷ তার আপডেটেড মডেল হিসেবে লঞ্চ করা হল Bold N2 মডেলটি ৷ গতকাল অর্থাৎ 30 মার্চ ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে এই মডেলটির টিজার প্রকাশ হয়েছিল ৷
যাঁরা বেসিক কাজকর্মের জন্য ফোন ব্যবহার করেন তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে ৷ কারণ 10 হাজার টাকারও কম দামে মডেলটি বিক্রি করা হবে ৷ দেওয়া হয়েছে 120Hz রিফ্রেস রেট, 128Hz ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ৷ 6 এপ্রিল 2026 দুপুর 12 টা থেকে এই মডেলটি বিক্রি শুরু হবে ৷
Lava Bold N2 Pro specifications overview
Lava Bold N2 Pro 4G মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.67-inch HD+ LCD ডিসপ্লে ৷ যা 16 মিলিয়ন কালার প্রডিউস করতে পারে ৷ এর রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ ফলে দৈনিক ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত স্মুথ হবে ৷ Eclipse Grey এবং Aurora Gold কালারে মডেল দুটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
এই মডেলে দেওয়া হয়েছে Unisoc T7250 প্রসেসর ৷ এই একই চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে Realme P4 Lite 4G মডেলটিতে ৷ 120 GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷
ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ এবং সেলফির জন্য রয়েছে 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ 5000mAh ব্যাটারি রয়েছে ৷ Android 15 রয়েছে এই মডেলটিতে ৷
স্পেসিকেশনের তুলনায় দাম যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যেতে পারে ৷ কারণ এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে মূলত যাঁরা বেসিক কিছু কাজকর্ম করেন তাঁদের জন্য ৷ অর্থাৎ কথা বলা, চ্যাটিং, গান শোনা ইত্যাদি ৷ 4GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 7999 টাকা ৷ এই একই প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে Realme P4 Lite 4G এবং Tecno Spark Go 3 মডেলে ৷ সেক্ষেত্রে এই দুটি মডেলের দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 9999 টাকা এবং 8999 টাকা ৷ অর্থাৎ দামের তুলনায় Lava Bold N2 Pro অনেকটাই কম ৷
|Specifications
|Battery Capacity
|5000 mAh
|Weight
|201 g
|Display Features
|17.14 cm (6.75 inch), 720 x 1600 pixels, HD+, LCD, 269 PPI with 16M Colours and 120Hz Refresh Rate
|HD Game Support
|Yes
|Operating System
|Android 15
|Processor
|Unisoc T7250, Octa Core
|Primary Camera
|50MP + 50MP
|Secondary Camera
|8MP Front Camera
|Sensors
|Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor