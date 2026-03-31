8 হাজার টাকারও কম দামে ভারতে লঞ্চ হল Lava Bold N2 Pro, বেসিক কাজকর্মের জন্য বেস্ট

বেসিক কাজকর্মের জন্য ফোন ব্যবহার করেন তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে

Published : March 31, 2026 at 5:28 PM IST

হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Lava Bold N2 Pro ৷ বেস মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 7999 টাকা ৷ গত বছর লঞ্চ করা হয়েছিল Bold N1 Pro ৷ তার আপডেটেড মডেল হিসেবে লঞ্চ করা হল Bold N2 মডেলটি ৷ গতকাল অর্থাৎ 30 মার্চ ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে এই মডেলটির টিজার প্রকাশ হয়েছিল ৷

যাঁরা বেসিক কাজকর্মের জন্য ফোন ব্যবহার করেন তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে ৷ কারণ 10 হাজার টাকারও কম দামে মডেলটি বিক্রি করা হবে ৷ দেওয়া হয়েছে 120Hz রিফ্রেস রেট, 128Hz ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ৷ 6 এপ্রিল 2026 দুপুর 12 টা থেকে এই মডেলটি বিক্রি শুরু হবে ৷

Lava Bold N2 Pro specifications overview

Lava Bold N2 Pro 4G মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.67-inch HD+ LCD ডিসপ্লে ৷ যা 16 মিলিয়ন কালার প্রডিউস করতে পারে ৷ এর রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ ফলে দৈনিক ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত স্মুথ হবে ৷ Eclipse Grey এবং Aurora Gold কালারে মডেল দুটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

এই মডেলে দেওয়া হয়েছে Unisoc T7250 প্রসেসর ৷ এই একই চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে Realme P4 Lite 4G মডেলটিতে ৷ 120 GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷

ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ এবং সেলফির জন্য রয়েছে 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ 5000mAh ব্যাটারি রয়েছে ৷ Android 15 রয়েছে এই মডেলটিতে ৷

স্পেসিকেশনের তুলনায় দাম যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যেতে পারে ৷ কারণ এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে মূলত যাঁরা বেসিক কিছু কাজকর্ম করেন তাঁদের জন্য ৷ অর্থাৎ কথা বলা, চ্যাটিং, গান শোনা ইত্যাদি ৷ 4GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 7999 টাকা ৷ এই একই প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে Realme P4 Lite 4G এবং Tecno Spark Go 3 মডেলে ৷ সেক্ষেত্রে এই দুটি মডেলের দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 9999 টাকা এবং 8999 টাকা ৷ অর্থাৎ দামের তুলনায় Lava Bold N2 Pro অনেকটাই কম ৷

Specifications
Battery Capacity5000 mAh
Weight201 g
Display Features17.14 cm (6.75 inch), 720 x 1600 pixels, HD+, LCD, 269 PPI with 16M Colours and 120Hz Refresh Rate
HD Game SupportYes
Operating SystemAndroid 15
Processor Unisoc T7250, Octa Core
Primary Camera50MP + 50MP
Secondary Camera8MP Front Camera
SensorsAccelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
