5000 mAh ব্য়াটারি, Mediatek Dimensity 8350 chipset, লঞ্চ হল Lava Agni 4 ; দাম কত ?

5000 mAh ব্য়াটারি, Mediatek Dimensity 8350 chipset, লঞ্চ হল Lava Agni 4 ; দাম কত ?
Lava Agni 4: ফ্য়ান্টম ব্ল্য়াক এবং লুনার মিস্ট কালারে ফোনদুটি পাওয়া যাবে ৷
Published : November 20, 2025 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল Lava Agni 4 ৷ মিড রেঞ্জ স্মার্টপোনের মধ্যে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত Agni 3 র সাকসেসর হিসেবেই ফোনটি লঞ্চ করল Lava ৷ একাধিক আপডেটেড ফিচার এবং তারসঙ্গে AI এর সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷
Lava Agni 4: Pricing in India
Lava Agni 4 এর দাম রাখা হয়েছে 22 হাজার 999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে যে কনফিগারেশন পাওয়া যাবে সেটি হল 8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ ৷ ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ 25 নভেম্বর থেকে Amazon এ ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ ফ্য়ান্টম ব্ল্য়াক এবং লুনার মিস্ট কালারে ফোনদুটি পাওয়া যাবে ৷
Lava Agni 4: Specifications and features
এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.67-inch flat AMOLED প্য়ানেল ৷ যার রিফ্রেস রেট 120 Hz ৷ 2400 নিটস অফ পিক ডিসপ্লে ৷ অ্য়ালুমিনিয়ম অ্য়ালয় হুইল দেওয়া হয়েছে স্মার্টফোনটিতে ৷ এছাড়াও 1.7mm বেজেল ও ম্য়াট AG গ্লাস দেওয়া হয়েছে রিয়ার প্যানেলে ৷
অ্য়ান্টি-ড্রপ ডায়মন্ড ফ্রেম দেওয়া হয়েছে ৷ করনিং গড়িলা গ্লাস, এবং ip 64 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ধুলো এবং জল প্রতিরোধক হিসেবেও কাজ করবে ফোনটি ৷ এছাড়াও সংস্থার তরফে একটি ওয়েট টাচ কন্ট্রোল মোড দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে ভিজে অথবা তেলতেলে অবস্থাতেও ফোনের সেন্সরে টাচ করলে সেটা রিডেবল হবে ৷
Hardware and Performance
ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Mediatek Dimensity 8350 চিপসেট ৷ LPDDR5X RAM এবং UFS 4.0 স্টোরেজ রয়েছে ৷ VC লিকুয়িড কুলিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ এর ফলে ফোন অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা পাবে ৷ এবং সঠিকভাবে সমস্ত কাজ করতে পারবে ৷
Cameras
ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷ প্রাইমারি সেন্সরটি 50 মেগা পিক্সেলের এবং একটি 8MP-র আলট্রা ওয়াইড সেন্সর রয়েছে ৷ সেলফির জন্য এই ফোনে রয়েছে একটি 50 MP-র সেলফি ক্যামেরা ৷ প্রতি সেকেন্ড 60 ফ্রেমের 4K রেজলিউশনের রেকডিং সম্ভব ৷
AI ফিচার
Agni 4 মডেলটির জন্য Vayu AI প্ল্য়াটফর্ম লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ যার মাধ্যমে একাধিক AI এজেন্ট কন্ট্রোল করা সম্ভব ৷ তার মধ্যে রয়েছে AI Math Teacher, AI English Teacher, AI Photo Editing, Image Generation Assistants, AI Call Summaries ৷
Battery and Additional Features
5000 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছ এই ফোনটিতে ৷ যার সঙ্গে পাওয়া যাবে 66W এর ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ এছাড়াও Anti Theft Alert, face Unlock ফিচারও দেওয়া হয়েছে ৷ 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Type-C, 4G LTE রযেছে এই ফোনটিতে ৷