অগুনের মতো গরম হচ্ছে ল্যাপটপ ? এই নিয়ম মানলে বরফের মতো ঠান্ডা থাকবে

অগুনের মতো গরম হচ্ছে ল্যাপটপ ? এই নিয়ম মানলে বরফের মতো ঠান্ডা থাকবে
Laptop Tips and tricks :ল্যাপটপ অল্প গরম হওয়া স্বাভাবিক ৷ কিন্তু যদি কোনও কারণে ল্যাপটপ অতিরিক্ত গরম হয় তাহলে কিন্তু এবার ভাবার সময় এসেছে ৷
Published : November 22, 2025 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে কমবেশি প্রায় সকলেই ল্যাপটপ ব্যবহার করেন ৷ কারণ বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নতিতে সরকারি থেকে বেসরকারি এমনকি ব্যক্তিগত বিভিন্ন কাজও অনলাইনেই করা সম্ভব হচ্ছে ৷ আর সেইকারণে সঙ্গে একটা ল্যাপটপ থাকলে অনেক কাজই সহজে করা সম্ভব হয় ৷ কিন্তু ল্যাপটপ শুধু রাখলেই হবে না, সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ তা না হলে ল্যাপটপে হিটিং ইস্যু দেখা যেতে পারে ৷ এর ফলে যে শুধুমাত্র কাজের ক্ষতি হবে এমনটা নয়, ল্যাপটপের আয়ু কমতে পারে ৷
ল্যাপটপের হিটিং ইস্যু কী ?
এটি ল্যাপটপের একটি বড় সমস্যা ৷ কাজ অর্থাৎ কোনও টাস্ক করতে করতে ল্যাপটপ অল্প গরম হওয়া স্বাভাবিক ৷ কিন্তু যদি কোনও কারণে ল্যাপটপ অতিরিক্ত গরম হয় তাহলে কিন্তু এবার ভাবার সময় এসেছে ৷ কারণ কোনও কারণে হয়তো সঠিকভাবে কাজ করছে না ল্যাপটপের বিভিন্ন অংশ ৷ তাহলে কী করণীয় ? এই প্রতিবেদনে জানতে পারবেন ল্যাপটপের হিটিং ইস্যু হলে কীভাবে তার সমাধান করবেন ৷
ল্যাপটপের এয়ার ভেন্টিলেশনের সমস্যা
প্রতিটি ল্যাপটপের মধ্যে ভেন্টিলেটর থাকে ৷ যার মাধ্যমে ল্যাপটপের ভিতরে তৈরি হওয়া গরম হাওয়া বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে, এবং বাইরের ঠান্ডা হাওয়া ভিতরে ঢুকতে পারে ৷ কোনও কারণে ভেন্টিলেটরের ভেন্টগুলি বন্ধ হয়ে গেলে এয়ার সার্কুলেশন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ যার ফলে ল্যাপটপ গরম হতে পারে ৷
অতিরিক্ত কাজ
প্রতিটি ল্যাপটপে কাজের সীমা থাকে ৷ অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট ল্যাপটপটি কী কী কাজ করতে পারবে এবং একসঙ্গে কতগুলি টাস্ক প্রসেস করতে পারবে ৷ যদি ক্ষমতার থেকে তুলনামূলক বেশি কাজ বা টাস্ক দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ল্যাপটপ গরম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷
কুলিং সিস্টেমে সমস্যা
প্রতিটি ল্যাপটপে নির্দিষ্ট একটি কুলিং সিস্টেম থাকে ৷ যা ল্যাপটপের ভিতরে তৈরি হওয়া হিট বাইরে বের করে দেয় ৷ সেক্ষেত্রে কুলিং সিস্টেমে সমস্য়া তৈরি হলে গরম হাওয়া বাইরে বের হতে পারে না ৷ এবং ল্যাপটপ গরম হতে শুরু করে ৷
কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন ?
- ল্যাপটপ কোনও টেবিলে বা মেঝেতে রেখে কাজ করার সময় খেয়াল রাখুন যাতে কুলিং ভেন্ট না বন্ধ হয়ে যায় ৷
- ল্যাপটপের কর্মক্ষমতা বুঝে সেটি ব্যবহার করুন ৷ অতিরিক্ত লোড দিলে গরম হবেই ৷
- অপ্রয়োজনীয় অ্য়াপ্লিকেশন বা সফ্টওয়ার চালু রাখবেন না ৷
- অতিরিক্ত গরম হলে কিছু সময়ের জন্য ল্যাপটপ বন্ধ রাখুন ৷
- ল্যাপটপের ভিতরে থাকা কুলিং সিস্টেমের ফ্যান সঠিক কাজ করছে কিনা খেয়াল রাখুন ৷