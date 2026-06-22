WhatsApp- এ বড়সড় পরিবর্তন, রাতেই ঘোষণা করলেন মার্ক জাকারবার্গ
ভারতে সবথেকে ব্যবহৃত রিওয়ার্ড অ্যাপ CRED-এর প্রতিষ্ঠাতা কুণাল শাহ ৷
Published : June 22, 2026 at 7:55 PM IST
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হায়দরাবাদ : Meta-র প্ল্যাটফর্ম WhatsApp এর মাথায় এবার এক ভারতীয় ৷ কুণাল শাহ এবার এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের গ্লোবাল হেড পদে বসছেন ৷ 22 জুন অর্থাৎ সোমবার Meta-র CEO মার্ক জাকারবার্গ নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এই খবর জানিয়েছেন ৷
এতদিন পর্যন্ত উইল ক্যাথকার্ড WhatsApp এর দায়িত্ব সামলেছেন ৷ তাঁর নেতৃত্বেই এগিয়ে গিয়েছে এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ ওই পোস্টে মার্ক জাকারবার্গ জানান, উইল WhatsApp এর দায়িত্ব থেকে সরছেন ৷ 7 বছর তিনি WhatsApp-কে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷ এবার তাঁর জায়গায় WhatsApp-কে নেতৃত্ব দেবেন কুণাল শাহ ৷
কুণাল শাহ কে ?
ভারতে সবথেকে ব্যবহৃত রিওয়ার্ড অ্যাপ CRED-এর প্রতিষ্ঠাতা ৷ ক্রেডিট কার্ডের বিল পেমেন্ট থেকে রিওয়ার্ড পাওয়ার জন্যই এই অ্যাপটি সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় ৷ মূলত, ক্রেডিট কার্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ হিসেবে এই অ্যাপটি নিজেকে পজিশন করে ৷
এই প্রসঙ্গে মার্ক জাকারবার্গ লিখেছেন, "কুণাল তৈরি করেছেন CRED অ্য়াপ ৷ যা ভারতে প্রযুক্তি সংস্থাগুলির মধ্য়ে একটি ৷"
অন্যদিকে নিজের লিঙ্কডিন অ্যাকাউন্টেও একই সময়ে পোস্ট করেন কুণাল শাহ ৷ সেখানে তিনি জানান 2015 সালে CRED প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ক্রেডিট কার্ড বিল সময়ে পেমেন্ট করলে রিওয়ার্ড মিলবে-এই ধারণা থেকেই এই অ্যাপটির সূচনা করেছিলেন ৷
এরপর তিনি জানান, আজ থেকে মিতেন সম্পথ CRED এর দায়িত্ব নিচ্ছেন ৷ তিনি CEO পদে বসছেন ৷ মিতেন CRED-কে আরও মসৃণভাবে আগামীতে পরিচালনা করতে পারবে বলে আশাবাদী তিনি ৷
বর্তমানে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp ৷ শুধু সাধারণ কথাবার্তা নয়, এর মাধ্যমে সহজেই যে কোনও ফাইল ট্রান্সফার সম্ভব ৷ এছাড়াও এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের জন্যও এই অ্যাপটি অত্যন্ত নিরাপদ ৷ সম্প্রতি ভারতে এই অ্যাপের একটি প্রিমিয়াম ভার্সন লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার জন্য প্রতিমাসে খরচ হবে 79 টাকা ৷ তবে প্রথম 1 মাস বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও অনলাইনে গ্রিনডট ফিচার চালু করেছে এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ আগামী দিনে এই অ্যাপে আরও কিছু ফিচার চালু করা হতে পারে ৷