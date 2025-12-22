রাস্তায় ঝড় তুলবেন ভাবছেন ? বাজার কাঁপাতে আসছে KTM 390 Adventure R

রাস্তায় ঝড় তুলবেন ভাবছেন ? বাজার কাঁপাতে আসছে KTM 390 Adventure R
2026 KTM 390 Adventure R : KTM এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী আসন্ন বাইকটি 398.7cc লিকুইড কুলড সিঙ্গল সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন থাকবে ৷
Published : December 22, 2025 at 3:42 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে 390 Adventure R লঞ্চ করতে চলেছে KTM ৷ নতুন বছরের শুরুতেই অর্থাৎ 2026 সালের জানুয়ারি মাসে নতুন মডেলটি লঞ্চ হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ বিভিন্ন সূত্রের খবর, জানুয়ারি মাসের বাইক সপ্তাহ (Bike Week) পালন করা হবে ৷ সেই সময়ই KTM 390 Adventure আত্মপ্রকাশ প্রকাশ ৷ চলতি মাসেই বাইকটির বুকিংও শুরু হতে পারে ৷
2026 KTM 390 Adventure R : Specification and Feature
KTM এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী আসন্ন বাইকটি 398.7cc লিকুইড কুলড সিঙ্গল সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন থাকবে ৷ যা 44. 38bhp এবং 39 Nm টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম ৷ 6 স্পিড গিয়ারবক্স দেওয়া হবে ৷ প্রতি কিলোমিটারে 79 গ্রাম কার্বন নির্গত করবে গাড়িটির ইঞ্জিন ৷
Adventure বাইকের সামনের চাকায় Bybre axial floating callipers (2 Piston) এর সঙ্গে 320mm ডিস্ক ব্রেক থাকবে এবং পিছনের চাকায় Bybre axial floating callipers (1 Piston ) এর সঙ্গে 240mm ডিস্ক ব্রেক থাকবে ৷ 520 X-Ring bike চেন দেওয়া হয়েছে ৷ স্টিল ট্রেলস ফ্রেম সঙ্গে পাওডার কোটিংয়ের সঙ্গে KTM 390 Adventure R লঞ্চ করা হবে ৷
বাইকটির সামনে দেওয়া হবে, 43mm WP Apex Open cartridge সাসপেনশন এবং পিছনে থাকবে WP Apex split piston সাসপেনশন ৷ সামনের এবং পিছনের সাসপেনশনের পুরোটাই অ্য়াডজাস্টেবল ৷
ডায়ামেশনের বিষয়ে বলতে গেলে এই বাইকটির হাইট 870mm এবং গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 272mm ৷ সামনে 21 ইঞ্চি এবং পিছনে 18 ইঞ্চির Mitas Enduro Trail E07+ tyres দেওয়া হবে ৷ বাইকটি ট্যাঙ্কে তেল পুরোপুরি ভর্তি অবস্থায় ওজন 176 কেজি ৷ এবং খালি অবস্থায় ওজন 165 কেজি ৷ 14 লিটারের ট্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে এই বাইকটিতে ৷
5-inch TFT ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ তারসঙ্গে রয়েছে USB Type C Port, LED হেডলাইট, উইন্ডসিল্ড, কর্নিং মোটরসাইকেল ট্রাকশন কন্ট্রোল, কর্নিং অ্য়ান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম, ABS, ক্রুজ কন্ট্রোল ৷ বাইকটিতে Off Road মোড দেওয়া হবে ৷ এছাড়াও থাকছে অফরোড ABS ৷ যা মোটা বালির স্তর বা কাদার উপরেও সমান কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে ৷
বাইকাররা TFT স্ক্রিনের মাধ্যমে ফোনকল, মিউজিক, নেভিগেশন ইত্যাদি কাজ চালিয়ে যেতে পারবে ৷