2029-এর মধ্যে ভারতে 6টি নতুন ইলেকট্রিক মডেল আনবে Kia, হাইব্রিড হবে Seltos, Sonet ও Carens
2026 থেকেই লঞ্চের প্রক্রিয়া শুরু হবে৷ Kia India নিশ্চিত করেছে, 2026 সালে ভারতে Sorento HEV (হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকল) এবং Kia Carnival HEV লঞ্চ করা হবে।
Published : August 20, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে আরও নতুন 6টি ইলেকট্রিফায়েড মডেল লঞ্চ করার পরিকল্পনার কথা জানাল Kia ৷ সংস্থার ‘CEO Investor Day 2026’-এ এই বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ 2029 সালের মধ্যেই নতুন ইলেকট্রিফায়েড মডেলগুলি লঞ্চ করা হবে । আগামী বছর থেকেই লঞ্চের প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ Kia India নিশ্চিত করেছে, 2026 সালে ভারতে Sorento HEV (হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকল) এবং Kia Carnival HEV লঞ্চ করা হবে।
Kia Seltos এর হাইব্রিড ভার্সন
ভারতে Seltos HEV লঞ্চ করার কথাও নিশ্চিত করেছে Kia। ভারতে সেকেন্ড জেনারেশন Kia Seltos 2026 সালের জানুয়ারিতে লঞ্চ হয়েছিল । নতুন সেলটসটির ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ঠিকই ৷ কিন্তু পুরোটাই নতুন প্ল্যাটফর্মের উপর তৈরি করা হয়েছে ৷ চলতি বছরের মে মাসে মডেলটি বিক্রি শুরু হয়েছে ৷
এই গাড়িতে 1.6-লিটার ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড পেট্রল ইঞ্জিনের সঙ্গে ইলেকট্রিক মোটর এবং অনবোর্ড ব্যাটারি প্যাক দেওয়া হয়েছে। যদিও গাড়িটির ডিডেল স্পেসিফিকেশন জানানো হয়নি ৷ তবে গ্লোবাল মার্কেটে Seltos HEV ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ (FWD) এবং অল-হুইল ড্রাইভ (AWD)—দুই কনফিগারেশনেই পাওয়া যাবে। ভারতে Kia Seltos HEV 2027 সালে কোনও এক সময়ে লঞ্চ হতে পারে।
হাইব্রিড প্রযুক্তি Kia Sonet এবং Carens-এও
Kia-র জনপ্রিয় গাড়িগুলির মধ্যে রয়েছে Sonet এবং Carens ৷ এই গাড়িগুলির ক্ষেত্রেও ইলেকট্রিফিকেশনের পরিকল্পনা রয়েছে। Kia Sonet একটি সাব-কমপ্যাক্ট SUV এবং Carens একটি MPV। আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালে Kia Sonet-এর নতুন প্রজন্মের মডেলও আসার কথা। বর্তমানে Sonet ভারতে Kia-র অন্যতম জনপ্রিয় এবং বেশি বিক্রি হওয়া মডেল।
সেকেন্ড জেনারেশনের যে Kia Sonet-লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে স্ট্রং হাইব্রিড প্রযুক্তি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে এই গাড়িটি আগামী বছরের শুরুর দিকেই পাওয়া যাবে নাকি অপেক্ষা করতে হবে সেই বিষয়ে জানানো হয়নি ৷ সংস্থার তরফে এই বিষয়ে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷
নতুন Kia Sonet-কে সংস্থার K1 প্ল্যাটফর্মের উপর তৈরি করা হতে পারে। নতুন যে Hyundai Venue এবং Kia Syros-লঞ্চ হয়েছে সেই গাড়িগুলিও এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেই তৈরি করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মে ইলেকট্রিফায়েড পাওয়ারট্রেন ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
একইভাবে, নেক্সট জেনারেশন Kia Carens-ও ফের লঞ্চ করা হলে সেখানেও স্ট্রং হাইব্রিড প্রযুক্তি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে কিনা তা সংস্থার তরফে জানানো হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে, Carens-এ Kia Seltos HEV-তে ব্যবহৃত একই পাওয়ারট্রেন দেওয়া হতে পারে।
তৃতীয় Made-in-India EV-ও আসছে
পাশাপাশি ভারতের বাজারের জন্য স্থানীয়ভাবে তৈরি EV-ও লঞ্চ করা হবে ৷ Kia-র তরফেই এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ যদিও কোন গাড়ি 'মেড ইন ইন্ডিয়া' সেগমেন্টে লঞ্চ করা হবে তা এখনও নিশ্চিত করে বলা হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে Syros এর নিচের সেগমেন্টে গাড়িটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷ তবে এই গাড়িটি Kia Syros EV-এর সঙ্গে বিক্রি করা হবে, নাকি ভবিষ্যতে Syros EV-এর জায়গা নেবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। নতুন EV-টিও K1 প্ল্যাটফর্মের উপর তৈরি হতে পারে।