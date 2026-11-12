2 মিলিয়ন USD বিনিয়োগ অন্ধ্রপ্রদেশে, বছরে প্রায় সাড়ে 6 লাখ গাড়ি তৈরি করবে Kia

2 মিলিয়ন USD বিনিয়োগ অন্ধ্রপ্রদেশে, বছরে প্রায় সাড়ে 6 লাখ গাড়ি তৈরি করবে Kia
2030 সালের শুরু থেকেই গাড়ি তৈরি করতে পারবে এই কারখানাটি ৷ প্রাথমিকভাবে বছরে 2 লাখ গাড়ি তৈরি করবে ৷
Published : November 12, 2026 at 4:16 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে বৃহৎ আকারে আরও একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী কারখানা খুলতে চলেছে Kia ৷ উত্তর কোরিয়ার এই গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাটি অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ৷ জানা গিয়েছে, 2 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে এই সংস্থাটি ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 18 হাজার 750 কোটি টাকা ৷ শুধু Kia নয়, সংস্থার সাপ্লায়ার্স সংস্থার তরফেও এই বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করা হবে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে ওই কারখানা তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
Kia-র তরফে জানানো হয়েছে নতুন কারখানা তৈরি এবং তারপর গাড়ি প্রস্তুত করতে বেশ কয়েকবছর সময় লাগবে ৷ সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2030 সালের শুরু থেকেই গাড়ি তৈরি করতে পারবে এই কারখানাটি ৷ প্রাথমিকভাবে বছরে 2 লাখ গাড়ি তৈরি করবে ৷ সবমিলিয়ে 2030 সাল থেকে Kia বছরে 6.3 লাখ গাড়ি উৎপাদনে সক্ষম হবে ৷ বর্তমানে ভারতে উৎপাদিত Kia-র গাড়ি সংখ্যা 4.3 লাখ ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে 465 একর জমির উপর তৈরি করা হচ্ছে Kia-র ওই কারখানা ৷ গাড়ি প্রস্তুতের পাশাপাশি সহযোগী কারখানাও তৈরি হবে ওই এলাকাতে ৷ যেখানে বিভিন্ন সংস্থা তাদের তৈরি সরঞ্জাম Kia-কে সরবরাহ করে ৷ অর্থাৎ গাড়ি স্ট্যাম্পিং, ওয়েল্ডিং, পেন্টিং এবং অ্যাসেম্বলিং একই জায়গা থেকেই হবে ৷
ওই কারখানা থেকে প্রস্তুত হওয়া গাড়ি যে শুধুমাত্র ভারতে বিক্রি হবে এমনটা নয় ৷ অনন্তপুরে তৈরি হওয়া গাড়ি অন্য দেশেও বিক্রির জন্য পাঠানো হবে ৷
Kia-র তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর প্রায় 12 হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হবে ৷ ওই এলাকাতেই ইতিমধ্যে একটি Kia-র প্ল্যান্ট রয়েছে ৷ যেখানে 24 হাজার 237 জন কর্মী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন ৷ ওই কমপ্লেক্সটি 945 একর জায়গায় তৈরি করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে Kia-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও CEO জোয়ানগু লি (Gwanggu Lee) জানিয়েছেন, Kia-র উন্নতি খাতে যে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে তা মূলত ভারতকে কেন্দ্র করেই ৷ আমাদের উপর ভরসা করেন ভারতীয় ক্রেতারা ৷ আমরা নতুন যে প্ল্যান তৈরি করছি তা নতুন অধ্যায় হিসেবে কাস্টমারদের চাহিদা পূরণে সক্ষম থাকবে ৷"
কোন কোন গাড়ি তৈরি হবে ওই কারখানা থেকে ?
এই বিষয়ে কোনও কিছুই জানায়নি Kia ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, বেসিক থেকে লেটেস্ট মডেলের সবকিছুই তৈরি হবে অনন্তপুর প্ল্যান্ট থেকে ৷
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