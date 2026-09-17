EV ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর, ক্রেতাদের জন্য এই অফার দিচ্ছে Kia
যাঁরা এই গাড়িটি কমার্সিয়াল হিসেবে ব্যবহার করবেন বা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনবেন তাঁরা লাইফটাইম ব্যাটারি ওয়ারেন্টির সুবিধা পাবেন না ৷
Published : September 17, 2026 at 5:01 PM IST
হায়দরাবাদ : বড়সড় সুবিধা ঘোষণা করল Kia ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, Carens Clavis EV মডেলের জন্য তারা লাইফটাইম ব্যাটারি ওয়ারেন্টি দেবে ৷ এটি সংস্থার দ্বিতীয় গাড়ি যেখানে ব্যাটারির ক্ষেত্রে এক্সটেন্ডেড কভার দিচ্ছে সংস্থাটি ৷ যাঁরা 1 অগস্ট 2026 এর পর থেকে এই গাড়ি কিনেছেন তাঁরা এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টির সুবিধা পাবেন ৷ এই লাইফটাইম ওয়ারেন্টির মধ্যে 15 বছরের ওয়ারেন্টি কভার পাওয়া যাবে ৷
যাঁরা এই গাড়িটি কমার্সিয়াল হিসেবে ব্যবহার করবেন বা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনবেন তাঁরা লাইফটাইম ব্যাটারি ওয়ারেন্টির সুবিধা পাবেন না ৷ স্ট্যান্ডার্ড আট বছরের ওয়ারেন্টি থাকে ৷ অথবা 1.6 কিলোমিটারের ব্যাটারি ওয়ারেন্টি পাওয়া যায় ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে 15 বছরের ওয়ারেন্টির সুবিধা দেওয়া হবে ৷
আপগ্রেডের সুবিধা রয়েছে-
1 অগাস্ট 2026 এর পর যাঁরা গাড়ি কিনবেন তাঁরা যেমন এই সুবিধা পাবেন পাশাপাশি যাঁরা 2026 এর 1 অগস্টের আগে গাড়ি কিনেছেন তাঁরাও এই সুবিধা পেতে পারেন ৷ এক্ষেত্রে ক্রেতাদের আপগ্রেড প্রোগ্রামের মধ্যে আসতে হবে ৷ তারজন্য 3400 টাকা দিতে হবে ক্রেতাদের ৷ এটি একবারই দিতে হবে ৷ এবং এই টাকা দেওয়ার পর 15 বছরের ওয়ারেন্টি এবং আনলিমিটেড কিলোমিটারের ব্যাটারি ওয়ারেন্টি পাবেন ৷
নতুন এই ওয়ারেন্টির সুবিধার পাশাপাশি সংস্থার Battery-as-Service স্কিমটিও চালু থাকবে ৷ এর মাধ্যমে ব্যাটারি ও গাড়ির দাম আলাদা ভাবে নির্ণয় করা হবে ৷ ফলে প্রাথমিকভাবে গাড়ি কিনতে কম খবর হবে ক্রেতাদের ৷
সাউথ কোরিয়ার এই সংস্থাটি তাদের চার্জিং নেটওয়ার্ককে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে ৷ K-Charge App এর মাধ্যমে এই কাজটি করেছে সংস্থাটি ৷ বর্তমানে সংস্থার 20 হাজারেরও বেশি চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে ৷
|Warranty
|Details
|Lifetime Battery Warranty
|15-years of coverage with unlimited kilometres
|Standard Warranty
|8 years or 1.6 lakh kilometres (whichever comes first)
Battery and range
মোট দুটি অপশনের ব্যাটারি দিয়েছে এই সংস্থাটি ৷ ছোট ব্যাটারিটি 42kWh-এর ৷ যা 135bhp র মোটরকে পরিচালিত করতে পারে ৷ এর রেঞ্জ 404 কিমি ৷ এছাড়াও 51.4kWh-এর একটি ব্যাটারি রয়েছে ৷ যা 171bhp মোটরের সঙ্গে সংযুক্ত ৷ এই ব্যাটারির রেঞ্জ 490 কিলোমিটার ৷
Seating and design
এই Electric Vehicle (EV)টি ছয় ও সাত সিটের লে-আউটের মধ্যে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এক্সটেরিওর ও ইন্টেরিওর এর ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ 17-inch ক্রিস্টাল কাট অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছে ৷