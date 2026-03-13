10 লাখের মধ্যেই অটোমেটিক ট্রান্সমিশন, লঞ্চ হল Kia Sonet 2026
Published : March 13, 2026
হায়দরাবাদ : Kia India লঞ্চ করল 2026 সালের আপডেটেড Sonet Compact SUV ৷ ডিজেল এবং টার্বো পেট্রল ভ্যারিয়েন্টের নতুন এই মডেলে দেওয়া হয়েছে অটোমেটিক ট্রান্সমিশন ৷ গাড়িটির এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 10 লাখ টাকা ৷ মূলত বাজেট ফ্রেন্ডলি দামে যাতে অটোমেটিক ট্রান্সমিশন ব্যবহার করতে পারেন সেই কারণে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
আপডেটেড এই SUV-তে দেওয়া হয়েছে 1.5 লিটার ডিজেল ই়্জিন যা 116hp এবং 250Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ এর আগে ডিজেলের অটোমেটিক ট্রান্সমিশন লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ যা দামের দিক থেকে একটু বেশিই ছিল ৷
নতুন এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে ভারতের মধ্যে এই গাড়িটিই বর্তমানে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে অটোমেটিক গাড়ি হতে চলেছে ৷ সংস্থার দাবি ARAI রেটেড মাইলেজ পাওয়া সম্ভব এই গাড়িতে ৷ ডিজেল ভ্যারিয়েন্টে প্রতি লিটারে গাড়িটির মাইলেজ 18.6 কিমি ৷ তবে ডিজেল ভ্যারিয়েন্টে ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশনে গাড়িটির মাইলেজ প্রতি লিটারে 22.3 কিমি ৷ যা অটোমেটিক ট্রান্সমিশনের থেকে অনেকটাই বেশি ৷
1 লিটার টার্বো পেট্রল ইঞ্জিনে 120 hp এবং 172 Nm টর্কজেনারেট করতে সক্ষম ৷ এর 7 DCT অটোমেটিক ট্রান্সমিশনের গাড়িটির দাম শুরু 9.89 লাখ টাকা (Ex Showroom)৷
টার্বো পেট্রল ও ডিজেল ইঞ্জিনের পাশাপাশি সনেটের তরফে লঞ্চ করা হয়েছে 1.2 লিটার ন্যাচারাল অ্যাসপিরেটেড পেট্রল ইঞ্জিন ৷ এই ইঞ্জিনটি 81hp এবং 115 Nm টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম ৷ প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের গাড়িতেই এন্ট্রি লেবেল ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ সেগুলি হল- ছটি এয়ারব্যাগ, ESC, হিল স্টার্ট অ্যাসেট, রিয়ার পার্কিং সেন্সর ৷ HTK + মডেলে দেওয়া হয়েছে 8 ইঞ্চি টাচস্ক্রিন সেন্সর এবং ওয়ারলেস কানেক্টিভিটি, রিয়ার ক্যামেরা ও ক্রুজ কন্ট্রোল ৷
বর্তমানে Kia Sonet এর এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 7 লাখ 30 হাজার টাকা ৷ এর প্রতিদ্বন্দ্বী গাড়ি হল Mahindra XUV 3XO, Hyundai Venue, Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Skoda Kylaq ৷