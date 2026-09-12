ভারতে এল 2027 Kawasaki Versys 1100, দাম 13.89 লাখ টাকা
Versys 1100 মূলত road touring-এর কথা মাথায় রেখে তৈরি। Off-road riding-এর পরিবর্তে দীর্ঘপথে আরামদায়ক riding-এর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
Published : September 12, 2026 at 9:04 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতীয় বাজারে নতুন 2027 Versys 1100 লঞ্চ করল Kawasaki। Sport-touring সেগমেন্টের এই মোটরসাইকেলটির দাম রাখা হয়েছে 13.89 লাখ টাকা (ex-showroom)। আপাতত একটি মাত্র কালার অপশনে পাওয়া যাবে বাইকটি—Metallic Matte Graphene Steel Grey/Metallic Diablo Black। নতুন মডেলে রয়েছে আরও বড় ইঞ্জিন, long-travel suspension, upright riding position এবং একাধিক advanced electronic rider aid।
1,099cc inline-four ইঞ্জিন
2027 Kawasaki Versys 1100-তে রয়েছে 1,099cc liquid-cooled, inline four-cylinder engine। এই ইঞ্জিন থেকে সর্বোচ্চ 135PS power পাওয়া যায় 9,000rpm-এ এবং 112Nm torque 7,600rpm-এ। ইঞ্জিনের শক্তি rear wheel-এ পৌঁছয় 6-speed gearbox-এর মাধ্যমে।
বড় ইঞ্জিনের ফলে বিশেষ করে mid-range-এ আরও শক্তিশালী performance পাওয়া যাবে বলে দাবি করা হয়েছে। একইসঙ্গে Kawasaki-র inline-four ইঞ্জিনের smooth এবং refined power delivery বজায় রাখা হয়েছে। ফলে highway touring-এর পাশাপাশি টুইস্ট রোডেও বাইকটি বেশ engaging riding experience দিতে পারে।
Long-distance touring-এর জন্য তৈরি
Versys 1100 মূলত road touring-এর কথা মাথায় রেখে তৈরি। Off-road riding-এর পরিবর্তে দীর্ঘপথে আরামদায়ক রাইডিং-এর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাইকে রয়েছে 150mm front এবং 152mm rear suspension travel। দু’দিকেই ব্যবহার করা হয়েছে 17-inch wheel।
দীর্ঘ যাত্রায় আরামের জন্য রয়েছে upright riding position, well-padded seat এবং adjustable windscreen। Riding position থেকে না উঠেই windscreen-এর অবস্থান বদলে প্রয়োজন অনুযায়ী wind protection ঠিক করে নিতে পারবেন rider।
একাধিক electronic rider aid
নতুন Versys 1100-তে রয়েছে 3-mode traction control, একাধিক selectable power mode, ABS, electronic cruise control এবং cornering management system। এছাড়া electronic throttle এবং IMU-based system রয়েছে, যা cornering-এর সময় engine power ও braking নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
Assist এবং slipper clutch-এর ফলে clutch lever ব্যবহারে কম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় । পাশাপাশি hard downshift-এর সময় rear-wheel hop কমাতেও এটি সাহায্য করে।
21-litre fuel tank, USB Type-C
দীর্ঘপথের touring-এর জন্য বাইকে দেওয়া হয়েছে 21-litre fuel tank। Expressway-তে দীর্ঘ সময় riding-এর ক্ষেত্রে electronic cruise controlও কাজে আসবে। Handlebar-এ রয়েছে USB Type-C port, ফলে যাত্রাপথে smartphone বা অন্য compatible device চার্জ করা যাবে।
Kawasaki-র pannier এবং top-box accessories-ও ব্যবহার করা যাবে। ফলে extended touring-এর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী luggage-carrying setup তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া headlamp, taillamp এবং indicators-সহ পুরো বাইকেই রয়েছে full-LED lighting।
257kg ওজন
বড় touring motorcycle হিসেবে 2027 Versys 1100-এর kerb weight 257kg। বাইকটির seat height 820mm এবং ground clearance 150mm। Wheelbase-এর দৈর্ঘ্য 1,520mm।