যে কোনও সময় হ্যাক হতে পারে আপনার Whatsapp, বাঁচতে কী কী পদক্ষেপ জরুরি ? জানাল এই সংস্থা

যে কোনও সময় হ্যাক হতে পারে আপনার Whatsapp, বাঁচতে কী কী পদক্ষেপ জরুরি ? জানাল এই সংস্থা
কী ভাবে হামলা চালাচ্ছে সাইবার অপরাধীরা ? গবেষণায় তুলে ধরেছে Kaspersky Global Research and Analysis Team-এর সদস্যরা !
Published : June 23, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দরাবাদ : জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp-এর Desktop এবং Web ব্যবহারকারীরা যেকোনও সময় সাইবার হামলার শিকার হতে পারেন ৷ এই নিয়ে সতর্ক করল সাইবার বিশ্বের বিখ্যাত নিরাপত্তা সংস্থা Kaspersky। এই সংক্রান্ত একটি গবেষণা করেছে Kaspersky Global Research and Analysis Team (GReAT)৷ এবং তার নিরীখে একটি রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়েছে ৷ ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, হামলাকারীরা সাধারণ মেসেজ বা ফাইলের আড়ালে ক্ষতিকর কোড ছড়িয়ে ব্যবহারকারীদের ডিভাইসে ঢোকার চেষ্টা করছে।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই ধরনের আক্রমণে সাধারণত ব্যবহারকারীদের কাছে এমন ফাইল বা বার্তা পাঠানো হয়, যা দেখতে স্বাভাবিক বা বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে। ব্যবহারকারী যদি সেই ফাইল খুলে ফেলেন বা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন, তাহলে ডিভাইসে ক্ষতিকর স্ক্রিপ্ট চালু হয়ে নির্দিষ্ট সার্ভার থেকে ম্যালওয়্যার ডাউনলোড হতে পারে। এবং ম্যালওয়ার ডাউনলোড হয়ে গেলেই সেই সিস্টেমটির দখল নিতে পারে হ্যাকাররা ৷
সাইবার বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী, আক্রমণকারীরা অনেক সময় পরিচিত পরিষেবা বা বৈধ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের কার্যকলাপ আড়াল করার চেষ্টা করে। এর ফলে সাধারণ ব্যবহারকারী তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষেও চিহ্নিত করা বা বিষয়টি বোঝা কঠিন হয়ে যেতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র WhatsApp নিজে এই হামলার শিকার হতে পারে এমনটা কিন্তু নয় ৷ বরং সেই সিস্টেমটি হ্যাকারদের দখলে চলে যেতে পারে ৷ তাই অপরিচিত বা অপ্রত্যাশিত ফাইল, বিশেষ করে ZIP বা স্ক্রিপ্ট-জাতীয় ফাইল খুলতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা ব্যবহারকারীদের কয়েকটি বিষয় মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন—
- - অচেনা বা সন্দেহজনক ফাইল খুলবেন না
- - শুধু অফিসিয়াল সোর্স থেকে সফটওয়্যার ও অ্যাপ ডাউনলোড ও ব্যবহার করুন
- - WhatsApp Desktop এবং ব্রাউজার নিয়মিত আপডেট রাখুন
- - Two-step verification চালু রাখুন
- - সন্দেহজনক কোনও অ্যাক্টিভিটি দেখলে লগ-ইন সেশন পরীক্ষা করুন
বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে সাইবার হামলায় শুধু ইমেল নয়, মেসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলিকেও বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই দৈনন্দিন যোগাযোগের অ্যাপ ব্যবহার করার সময়ও একই ধরনের সতর্কতা বজায় রাখা জরুরি হয়ে উঠছে।