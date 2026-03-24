আরও কড়া কর্নাটক সরকার, নাবালকদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নয়া নীতি

আরও কড়া কর্নাটক সরকার, নাবালকদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নয়া নীতি
অভিভাবকদের উচিত তাঁদের সন্তানদের স্ক্রিন টাইম কমিয়ে আনা ৷ বদলে কী করণীয় তাও জানানো হয়েছে ৷
Published : March 24, 2026 at 4:43 PM IST
বেঙ্গালুরু, 24 মার্চ : নাবালকদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে আরও কড়া হচ্ছ কর্নাটক সরকার ৷ তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সোমবার সরকারি ভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের নিয়ম নিয়ে একটি খসড়া নীতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে পড়ুয়াদের দায়িত্বশীলভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার (Responsible Digital Use Among Student) ৷ যেখানে বলা হয়েছে পড়ুয়াদের ফোন ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করতে অভিভাবকদের ৷ সেই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কোনওভাবেই তাদের হাতে ফোন দেওয়া যাবে না ৷
শুধুমাত্র কর্নাটক সরকার মৌলিকভাবে এই নিয়ম তৈরি করেছে এমনটা নয় ৷ কর্নাটকের স্টেট মেন্টাল হেল্থ অথোরিটি ( NIMHANS) এবং স্কুল এডুকেশন বিভাগ এই বিষয়টি নিয়ে 70 জন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করেছে ৷ সেই আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ ওই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, সাইবার সিকিউরিটি দলের প্রতিনিধি এবং NGO ৷
ওই খসড়ায় বলা হয়েছে, অভিভাবকদের উচিত তাঁদের সন্তানদের স্ক্রিন টাইম কমিয়ে আনা ৷ বদলে অফলাইন প্লে, গ্রুপ স্টাডি অথবা বাড়িতে ছোটো ছোটো নাটক এবং বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করাতে হবে ৷ 16 বছরের কম বয়সীদের জন্য এই নির্দেশ মেনে চলতেই হবে ৷ এমনটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই খসড়া পলিসিতে ৷
পলিসিতে বলা হয়েছে, "16 বছরের কম বয়সীদের স্ক্রিন টাইম কমিয়ে আনার দায়িত্ব থাকা উচিত অভিভাবকদের উপরই ৷ শুতে যাওয়ার সময়, খাওয়া এবং পড়ার সময় মোবাইল ঘাঁটা যাবে না ৷ এমনকি ঘুমোতে যাওয়ার 1 ঘণ্টা আগে থেকে মোবাইল ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে ৷ " ওই খসড়া পলিসিতে বলা হয়েছে, বেডরুম, ডাইনিং টেবিল, রান্নাঘর, বাথরুম এ পুরোপুরি ডিজিট্যাল ফ্রি জ়োন তৈরি করতে হবে ৷ শুধু সন্তানরা নয়, ওই সব জায়গায় অভিভাবকদেরও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা উচিত নয় বলে জানানো হয়েছে ৷
অভিভাবকদের পাশাপাশি স্কুল গুলির জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ মূলত এখন অধিকাংশ স্কুলেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে স্কুলগুলি ৷ নতুন পলিসিতে বলা হয়েছে, কোনও WhatsApp গ্রুপ নয়, চিরাচরিত ডায়রির মাধ্যমেই যাবতীয় যোগাযোগ রাখতে হবে ৷
এর আগে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, 16 বছরের কম বয়সীরা আর সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ চলতি বছরের 6 মার্চ কর্ণাটক বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় সিদ্দারামাইয়া এই ঘোষণা করেন ।
