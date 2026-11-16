3 ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ JSW Motors-এর, প্রথম SUV হিসেবে কোন গাড়ি লঞ্চের সম্ভাবনা ?
2027 সালে SUV-টির ডেলিভারি শুরু হতে পারে। মহারাষ্ট্রে গাড়িটি অ্যাসেম্বল করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
Published : November 16, 2026 at 8:42 PM IST
হায়দরাবাদ: ভারতের গাড়ির বাজারে নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে আসছে JSW Group। আগামী 3 ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে গোষ্ঠীর অটোমোটিভ সংস্থা JSW Motors। তার আগেই সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট jswmotors.com চালু হয়েছে। সেখানে সম্ভাব্য ক্রেতারা সংস্থার প্রথম গাড়ি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, Jetour T2-ভিত্তিক একটি SUV দিয়েই ভারতীয় বাজারে যাত্রা শুরু করবে JSW Motors। পাশাপাশি, নিজস্ব ডিলারশিপ নেটওয়ার্ক তৈরির কাজও চালাচ্ছে সংস্থাটি।
প্রথম গাড়ি হতে পারে Combat SUV
JSW Motors-এর প্রথম SUV-টির নাম হতে পারে Combat। এটি চিনের গাড়ি নির্মাতা Chery-র Jetour T2 মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে। Chery হল JSW-র চিনা অংশীদার। গাড়িটি Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) হিসেবে বাজারে আসতে পারে।
বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, এতে 1.5 লিটারের Turbo-Petrol ইঞ্জিনের সঙ্গে একটি ইলেকট্রিক মোটর এবং ব্যাটারি প্যাক থাকতে পারে। সব মিলিয়ে গাড়িটির সর্বোচ্চ ক্ষমতা 350 bhp-র বেশি হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রায় 90 কিলোমিটার চলতে পারবে SUV-টি। অন্যদিকে, পেট্রোল ও ইলেকট্রিক শক্তি মিলিয়ে এর মোট রেঞ্জ 1,100 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে।
এটি পাঁচ আসনের SUV। গাড়িটির পরীক্ষামূলক মডেলের স্পাই শটে কেবিনে 15.6 ইঞ্চির Touchscreen Infotainment System এবং 10.25 ইঞ্চির Digital Driver's Display দেখা গিয়েছে। তবে ভারতের বাজারে আসার আগে গাড়িটির নকশা ও ফিচারে কিছু পরিবর্তন করা হতে পারে।
এখানে উল্লেখ্য, ইঞ্জিন, পাওয়ার, রেঞ্জ এবং কেবিনের এই তথ্যগুলি মূলত Jetour T2-র উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের বাজারে আসন্ন মডেলের নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন এখনও নিশ্চিত করেনি JSW Motors।
দাম ও লঞ্চের সময় নিয়ে কী জানা যাচ্ছে?
এখনও পর্যন্ত Combat SUV-র দাম কিংবা ডেলিভারি শুরুর সময় ঘোষণা করেনি সংস্থাটি। তবে বিভিন্ন রিপোর্টে গাড়িটির সম্ভাব্য Ex-showroom দাম 30 লক্ষ থেকে 45 লক্ষ টাকার মধ্যে রাখা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই দামে বাজারে এলে Skoda Kodiaq, Kia Sorento এবং MG Hector Tomahawk PHEV-এর মতো SUV-র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে গাড়িটি।
রিপোর্ট অনুযায়ী, 2027 সালে SUV-টির ডেলিভারি শুরু হতে পারে। মহারাষ্ট্রে গাড়িটি অ্যাসেম্বল করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই বিষয়গুলিও এখনও সংস্থার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।
JSW MG Motor India থেকে আলাদা নতুন উদ্যোগ
প্রসঙ্গত, JSW Group ইতিমধ্যেই JSW MG Motor India-র একটি অংশ। এই সংস্থার অধীনেই ভারতে MG ব্র্যান্ডের গাড়ি বিক্রি হয়। তবে JSW Motors সম্পূর্ণ আলাদা একটি উদ্যোগ। নিজস্ব ব্র্যান্ড এবং নিজস্ব গাড়ি নিয়ে ভারতীয় বাজারে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে নতুন সংস্থাটি। ফলে JSW Group-এর অটোমোটিভ ব্যবসায় এটি একটি নতুন অধ্যায় হতে চলেছে।
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