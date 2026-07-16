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ADAPT লঞ্চ করল JSW MG Motor India, একই প্ল্যাটফর্মে তৈরি হবে EV, Hybrid ও Plug-in Hybrid গাড়ি

ভবিষ্যতের নতুন মডেল তৈরি করতে কম সময় লাগবে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি, মোটর ও পাওয়ারট্রেনের সঙ্গে সহজেই সামঞ্জস্য বজায় রাখা যাবে।

JSW MG Motor India Unveils ADAPT
ADAPT লঞ্চ করল JSW MG Motor India (ছবি - Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 4:37 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের অটোমোবাইল শিল্পে নতুন প্রযুক্তিগত মাইলফলক স্থাপন করল JSW MG Motor India । সংস্থাটি ADAPT (Advance Drive Architecture Platform Technology) নামে তাদের প্রথম মাল্টি-এনার্জি ভেহিকল প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করল। কোম্পানির দাবি, এটি ভারতের প্রথম Multi New Energy Vehicle (NEV) Platform, যা একই প্ল্যাটফর্মে একাধিক ধরনের পাওয়ারট্রেনকে সাপোর্ট করতে সক্ষম। এর ফলে ভবিষ্যতে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি প্রযুক্তির গাড়ি তৈরি করা আরও সহজ হবে ।

MG Motor-এর মতে, ADAPT প্ল্যাটফর্ম এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে Battery Electric Vehicle (BEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) এবং Range Extender Electric Vehicle (REEV)— এই চার ধরনের প্রযুক্তিই একই আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার করা যাবে । অর্থাৎ, একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেই বিভিন্ন ধরনের নতুন এনার্জি গাড়ি বাজারে আনা সম্ভব হবে ।

সংস্থার দাবি, ADAPT একটি অত্যাধুনিক মডিউলার প্ল্যাটফর্ম । এই ধরনের প্ল্যাটফর্মের সুবিধা হল, ভবিষ্যতের নতুন মডেল তৈরি করতে কম সময় লাগবে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি, মোটর ও পাওয়ারট্রেনের সঙ্গে সহজেই সামঞ্জস্য বজায় রাখা যাবে। এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়াতেও আরও ফ্লেক্সিবিলিটি আসবে ।

JSW MG Motor India জানিয়েছে, নতুন এই প্ল্যাটফর্মে উন্নত ব্যাটারি প্রযুক্তি, ডেডিকেটেড হাইব্রিড ইঞ্জিন এবং আধুনিক পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি লং ড্রাইভিং রেঞ্জ, ফাস্ট চার্জিং এবং উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংস্থার মতে, ভবিষ্যতের গ্রাহকদের চাহিদা মাথায় রেখেই এই প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করা হয়েছে ।

কোম্পানির পরিকল্পনা অনুযায়ী, 2026-27 অর্থবর্ষে ADAPT প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে অন্তত দুটি নতুন গাড়ি বাজারে আনা হবে। এর মধ্যে একটি হবে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক (EV) এবং অন্যটি Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)। এই দুটি মডেলের মাধ্যমে নতুন প্ল্যাটফর্মের সক্ষমতা বাস্তবে তুলে ধরতে চায় সংস্থা ।

JSW MG Motor India-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনুরাগ মেহরোত্রা বলেন, ADAPT শুধু একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং এটি ভবিষ্যতের MG গাড়িগুলির প্রযুক্তিগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে । তাঁর মতে, ভারতের অটোমোবাইল বাজার দ্রুত বদলাচ্ছে এবং গ্রাহকদের পছন্দও পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই কারণেই একাধিক জ্বালানি প্রযুক্তিকে সমর্থন করতে সক্ষম একটি নমনীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে ।

বর্তমানে ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ির পাশাপাশি হাইব্রিড এবং প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ির প্রতিও আগ্রহ বাড়ছে। অনেক গ্রাহক সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক গাড়ির পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে হাইব্রিড প্রযুক্তিকে বেছে নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে একাধিক পাওয়ারট্রেন সমর্থিত একটি প্ল্যাটফর্ম নির্মাতাদের জন্য যেমন সুবিধাজনক, তেমনই গ্রাহকদেরও আরও বেশি বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ADAPT প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে JSW MG Motor India ভবিষ্যতের নতুন এনার্জি ভেহিকল বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে চাইছে। একই সঙ্গে ভারতের পরিবর্তিত অটোমোবাইল বাজার এবং প্রযুক্তিগত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রেও এই প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

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JSW MG MOTOR
MG REEV PALTFORM
JSW MG MOTOR INDIA
MG ADAPT PLATFORM
MULTI ENERGY VEHICLE ARCHITECTURE

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