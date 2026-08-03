ব্যাগ হারালেও মিলবে খোঁজ, Reliance লঞ্চ করল JioTag 2; কী সুবিধা হবে ?
JioTag এর সঙ্গে অ্যাটাচ করার জন্য একটি বিশেষ ছিদ্র দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে চাবি, ব্যাগ, ওয়ালেট অথবা ব্যক্তিগত কোনও সামগ্রীতে সহজেই আটকানো সম্ভব ৷
Published : August 3, 2026 at 6:19 PM IST
হায়দরাবাদ : Reliance Jio লঞ্চ করল তাদের সেকেন্ড জেনারেশন Bluetooth Tracker ৷ নতুন এই আপডেটেড ডিভাইসটির নাম দেওয়া হয়েছে Jio Tag 2 ৷ প্রথম জেনারেশনের জিও ট্যাগ লঞ্চ হয়েছিল 2023 সালে ৷ তার 3 বছর পর লঞ্চ করা হল সেকেন্ড জেনারেশন জিও ট্যাগ ৷ মূলত Apple Air Tag এর বাজেট সংস্করণ Jio Tag ৷
এই নতুন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি Android এবং iOS এ কার্যকর হবে ৷ এটি Bluetooth Low Energy প্রযুক্তিতে কাজ করছে ৷ এটি মূলত বিভিন্ন ডিভাইসের লোকেশন ট্র্যাক করতে ব্যবহার করা হয় ৷ Jio AirTag 2 IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে জল ও ধুলো প্রতিরোধী এই ডিভাইসটি ৷
Reliance Jio ne launch kiya JioTag 2—a super compact smart tracker jo aapke daily essentials ko seconds me locate karega.— Reliance Update (@RelianceUpdate_) August 3, 2026
Android aur iOS dono par seamless work karta hai!#JioTag2 #RelianceJio pic.twitter.com/XcBnjIiDZC
JioTag 2-এর দাম রয়েছে 1249 টাকা ৷ কালো, সবুজ, এবং লাল শেড-এ এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে Amazon এ বিক্রি শুরু হয়েছে এই ডিভাইসটি ৷
JioTag 2: Specifications
JioTag 2 101মিলিমিটার লম্বা, 62মিলিমিটার চওড়া এবং 17 মিলিমিটার পুরু ৷ এর ওজন 30 গ্রাম ৷ পলিকার্বোনেট বডি তৈরি করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে অ্যাটাচ করার জন্য একটি বিশেষ ছিদ্র দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে চাবি, ব্যাগ, ওয়ালেট অথবা ব্যক্তিগত কোনও সামগ্রীতে সহজেই আটকানো সম্ভব ৷
যেহেতু এই ডিভাইসটি ব্লুটুথ লো এনার্জি-প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে সেই কারণে এই ডিভাইসটি পরিচালনার জন্য কোনও সেলুলর নেটওয়ার্ক বা ওয়াই ফাই কানেকশন প্রয়োজন নেই ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে রিয়েল টাইম ডাটা ট্র্যাক করতে পারেন ৷
এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে একটি রিপ্লেসেবল ব্যাটারি ৷ ফলে এই ব্যাটারিটি চার্জ করার কোনও প্রয়োজন নেই ৷ এক বছর পর্যন্ত এটির ব্যাটারি চলবে ৷ নতুন ডিভাইসটি কেনার সময়ই ব্যবহারকারীরা একটি অতিরিক্ত ব্যাটারি পাবেন ৷
এর মধ্যে একটি বিল্ট ইন 120 ডেসিবল বাজ়ার দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে সহজেই এই ডিভাইস এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত সামগ্রী সহজেই ট্র্যাক করা সম্ভব ৷
কী কী কাজে লাগে ?
এই ডিভাইসটি একটি ডিজিট্যাল ট্যাগিং সিস্টেম ৷ ব্যবহারকারীরা যে কোনও সামগ্রীর সঙ্গে এই ডিভাইসটি লাগাতে পারেন ৷ ফলে কোনও কারণে ওই সামগ্রী হারিয়ে গেলে তা সহজেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব ৷