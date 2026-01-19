ETV Bharat / technology

মাত্র 79 টাকায় পছন্দের কন্টেন্ট দেখার সুবিধা, নতুন প্ল্যান লঞ্চ করল JioHotstar

JioHotstar monthly subscription plan launch
নতুন প্ল্যান লঞ্চ করল JioHotstar (ছবি -JioHotstar)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : গ্রাহকদের চাহিদা ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন মাসিক প্ল্যান লঞ্চ করল JioHotstar ৷ মাত্র 79 টাকা থেকে নতুন এই প্ল্যানের সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এর পাশাপাশি বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিক প্ল্যানগুলি যেমন ছিল তেমনই থাকবে ৷ সংস্থার দাবি, অনেকেই কম সময়ের জন্য প্ল্যান ব্যবহার করতে চান ৷ তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই প্ল্য়ান লঞ্চ করা হয়েছে ৷

নতুন মাসিক প্ল্যান লঞ্চ করার ফলে JioHotstar এ বর্তমানে তিনটি প্ল্যান রয়েছে ৷ সেগুলি হল Mobile, Super এবং Premium প্ল্যান ৷ এর মধ্যে দুটি Ad Supported প্ল্যান ৷ অর্থাৎ এই দুটি প্ল্যানের কন্টেন্ট দেখার সময় বিজ্ঞাপন দেখানো হবে ৷

একনজরে দেখে নিন প্ল্যানগুলি -

MobileSuperPremium
MonthlyQuarterlyAnnualMonthlyQuarterlyAnnualMonthlyQuarterlyAnnual
New Prices (in rupees)7914949914934910992996992199
No. of devices1 Mobile Device at a timeAccess up to 2 devices at a timeAccess up to 4 devices at a time
Ad ExperienceAd-supportedAd-supportedAd-free entertainment, except for live sports and other live shows
Content Access All content is included, except Hollywood. Hollywood is available as an add-on.All content is available across mobile, web, and supported living room devices.All content is available across mobile, web, and supported living room devices.
Hollywood Add-on (in rupees) 49129399Included in base pack

এই বিষয়টি জানিয়ে JioHotstar এর বিজনেস হেড এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার সুশান্ত শ্রীরাম জানিয়েছেন, সাবস্ক্রাইবারদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই নতুন এই প্ল্যান লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর মাধ্যমে লাইভ স্পোর্টস এবং প্রিমিয়াম কন্টেন্ট উপভোগ করা যাবে ৷

সম্প্রতি Google Play store থেকে JioHotstar এর ডাউনলোড 1 বিলিয়ন ডাউনলোড হয়েছে ৷ এবং এই সংস্থার বর্তমানে মাসিক অ্য়াকটিভ ইউজার (Monthly Active User) এর সংখ্যা 450 মিলিয়নে পৌঁছে গিয়েছে ৷ সংস্থার অ্য়াপে বর্তমানে বিভিন্ন ভাষা মিলিয়ে 300000 ঘণ্টার কন্টেন্ট রয়েছে ৷ এছাড়াও নিয়মিত বিভিন্ন ভাষায় কন্টেন্ট সংযোজিত হচ্ছে ৷ এর মধ্যে টিভি, মোবাইল ডিভাইসে একসঙ্গে স্ট্রিমিংয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷

