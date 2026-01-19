মাত্র 79 টাকায় পছন্দের কন্টেন্ট দেখার সুবিধা, নতুন প্ল্যান লঞ্চ করল JioHotstar

মাত্র 79 টাকায় পছন্দের কন্টেন্ট দেখার সুবিধা, নতুন প্ল্যান লঞ্চ করল JioHotstar
JioHotstar : নতুন মাসিক প্ল্যান লঞ্চ করার ফলে JioHotstar এ বর্তমানে তিনটি প্ল্যান রয়েছে ৷ সেগুলি হল Mobile, Super এবং Premium প্ল্যান ৷
Published : January 19, 2026 at 5:34 PM IST
হায়দরাবাদ : গ্রাহকদের চাহিদা ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন মাসিক প্ল্যান লঞ্চ করল JioHotstar ৷ মাত্র 79 টাকা থেকে নতুন এই প্ল্যানের সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এর পাশাপাশি বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিক প্ল্যানগুলি যেমন ছিল তেমনই থাকবে ৷ সংস্থার দাবি, অনেকেই কম সময়ের জন্য প্ল্যান ব্যবহার করতে চান ৷ তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই প্ল্য়ান লঞ্চ করা হয়েছে ৷
নতুন মাসিক প্ল্যান লঞ্চ করার ফলে JioHotstar এ বর্তমানে তিনটি প্ল্যান রয়েছে ৷ সেগুলি হল Mobile, Super এবং Premium প্ল্যান ৷ এর মধ্যে দুটি Ad Supported প্ল্যান ৷ অর্থাৎ এই দুটি প্ল্যানের কন্টেন্ট দেখার সময় বিজ্ঞাপন দেখানো হবে ৷
একনজরে দেখে নিন প্ল্যানগুলি -
|Mobile
|Super
|Premium
|Monthly
|Quarterly
|Annual
|Monthly
|Quarterly
|Annual
|Monthly
|Quarterly
|Annual
|New Prices (in rupees)
|79
|149
|499
|149
|349
|1099
|299
|699
|2199
|No. of devices
|1 Mobile Device at a time
|Access up to 2 devices at a time
|Access up to 4 devices at a time
|Ad Experience
|Ad-supported
|Ad-supported
|Ad-free entertainment, except for live sports and other live shows
|Content Access
|All content is included, except Hollywood. Hollywood is available as an add-on.
|All content is available across mobile, web, and supported living room devices.
|All content is available across mobile, web, and supported living room devices.
|Hollywood Add-on (in rupees)
|49
|129
|399
|Included in base pack
এই বিষয়টি জানিয়ে JioHotstar এর বিজনেস হেড এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার সুশান্ত শ্রীরাম জানিয়েছেন, সাবস্ক্রাইবারদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই নতুন এই প্ল্যান লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর মাধ্যমে লাইভ স্পোর্টস এবং প্রিমিয়াম কন্টেন্ট উপভোগ করা যাবে ৷
সম্প্রতি Google Play store থেকে JioHotstar এর ডাউনলোড 1 বিলিয়ন ডাউনলোড হয়েছে ৷ এবং এই সংস্থার বর্তমানে মাসিক অ্য়াকটিভ ইউজার (Monthly Active User) এর সংখ্যা 450 মিলিয়নে পৌঁছে গিয়েছে ৷ সংস্থার অ্য়াপে বর্তমানে বিভিন্ন ভাষা মিলিয়ে 300000 ঘণ্টার কন্টেন্ট রয়েছে ৷ এছাড়াও নিয়মিত বিভিন্ন ভাষায় কন্টেন্ট সংযোজিত হচ্ছে ৷ এর মধ্যে টিভি, মোবাইল ডিভাইসে একসঙ্গে স্ট্রিমিংয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷