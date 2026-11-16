Jio-তে চালু নতুন নিয়ম! এবার ইনকামিং-এর জন্যও রিচার্জ বাধ্যতামূলক ?

Jio-তে চালু নতুন নিয়ম! এবার ইনকামিং-এর জন্যও রিচার্জ বাধ্যতামূলক ?
প্রিপেড প্ল্যানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর Incoming Call-এর পাশাপাশি Incoming SMS পরিষেবাও বন্ধ করে দিতে পারে Jio।
Published : November 16, 2026 at 6:00 PM IST
হায়দরাবাদ: প্রিপেড রিচার্জের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আর বিনামূল্যে Incoming Call পাওয়া যাবে না! এমনই বড় পরিবর্তন আনতে পারে দেশের বৃহত্তম টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা Jio। এক টিপস্টারের দাবি, যেসব গ্রাহকের রিচার্জ প্ল্যানের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে, তাঁদের Incoming Call পরিষেবা বন্ধ করার পরিকল্পনা করছে সংস্থাটি। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে গ্রাহকদের সতর্ক করে SMS পাঠানো শুরু হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। শুধু Incoming Call নয়, রিচার্জের মেয়াদ শেষ হলে Incoming SMS পরিষেবাও বন্ধ করা হতে পারে।
সম্প্রতি Airtel ও Vodafone-এর মতো Jio-ও বাজারে একাধিক সাশ্রয়ী Voice-only রিচার্জ প্ল্যান এনেছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রিপেড প্ল্যানের দামও একাধিকবার বাড়িয়েছে টেলিকম সংস্থাগুলি। ফলে রিচার্জের খরচ নিয়ে এমনিতেই চাপে রয়েছেন গ্রাহকরা।
বন্ধ হতে পারে Jio-র বিনামূল্যের Incoming Call পরিষেবা
X-এ একটি পোস্টে টিপস্টার অভিষেক যাদব (@yabhishekhd) ‘JB-JIOURG-S’ থেকে পাওয়া একটি SMS-এর স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। সেখানে জানানো হয়েছে, গ্রাহকের শেষ রিচার্জ প্ল্যানের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাঁর SIM-এ Incoming Call পরিষেবা “যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে”।
Jio-র স্বয়ংক্রিয় সতর্কবার্তা ব্যবস্থা থেকে পাঠানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ওই SMS। সেখানে গ্রাহককে সংযোগ বজায় রাখতে নতুন করে প্রিপেড প্ল্যান রিচার্জ করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, দীর্ঘদিন রিচার্জ না করলে Incoming Call পরিষেবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
Here's proof 👇 https://t.co/HnK82QXSWr— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 15, 2026
টিপস্টারের আরও দাবি, প্রিপেড প্ল্যানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর Incoming Call-এর পাশাপাশি Incoming SMS পরিষেবাও বন্ধ করে দিতে পারে Jio। এই দাবি সত্যি হলে গ্রাহকদের জন্য এতদিন চালু থাকা বিনামূল্যের Incoming Call পরিষেবার অবসান ঘটতে পারে।
অবশ্য দীর্ঘদিন SIM ব্যবহার না করলে সেটি এবং সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে তার আগে দীর্ঘ সময় ধরে অতিরিক্ত কোনও খরচ ছাড়াই Incoming Call পরিষেবা দিয়ে এসেছে সংস্থাটি।
সাশ্রয়ী রিচার্জ প্ল্যানেও বাড়ছে খরচ
যাঁরা দীর্ঘদিন নিজেদের SIM সক্রিয় রাখতে চান, তাঁদের জন্য তুলনামূলক সস্তার রিচার্জ প্ল্যান একটি বিকল্প হতে পারে। কিন্তু দেশের একাধিক টেলিকম সংস্থা ইতিমধ্যেই সাশ্রয়ী প্রিপেড প্ল্যানের দাম বাড়িয়েছে। পাশাপাশি, অন্য কিছু রিচার্জ প্যাকের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে।
সম্প্রতি Jio ভারতে একাধিক নতুন Voice-only রিচার্জ প্ল্যান চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 147 টাকা, 177 টাকা, 196 টাকা এবং 197 টাকার প্ল্যান। এগুলির বৈধতা যথাক্রমে 22 দিন, 28 দিন, 30 দিন এবং একটি ক্যালেন্ডার মাস।
TRAI-এর নির্দেশের পর নতুন Voice-only প্ল্যান
টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (TRAI) গত সেপ্টেম্বরে একটি নির্দেশ জারি করেছিল। সেখানে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে (TSP) শুধুমাত্র Voice Call এবং SMS পরিষেবার জন্য আলাদা Special Tariff Voucher (STV) চালু করতে বলা হয়। মূল উদ্দেশ্য, গ্রাহকদের জন্য টেলিকম পরিষেবার খরচ কমানো।
TRAI-এর নির্দেশ অনুযায়ী, এই ধরনের STV-র বৈধতা প্রতি মাসে একই তারিখে পুনর্নবীকরণযোগ্য হতে হবে। তবে কোনও মাসে সেই তারিখ না থাকলে ওই মাসের শেষ দিনটিকেই পুনর্নবীকরণের তারিখ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
যদিও Incoming Call ও SMS বন্ধ করার বিষয়ে Jio-র পরিকল্পনা এখনও টিপস্টারের দাবি হিসেবেই সামনে এসেছে। সংস্থার তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসা পর্যন্ত পরিবর্তনটি কার্যকর হবে কি না, তা নিশ্চিত নয়।
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