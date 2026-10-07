বিল পেমেন্ট থেকে মিটিংয়ের সামারি তৈরি, Jio-র নতুন AI নির্ভর ডিভাইসে কাজ হবে 'কথার মাধ্যমেই'

বিল পেমেন্ট থেকে মিটিংয়ের সামারি তৈরি, Jio-র নতুন AI নির্ভর ডিভাইসে কাজ হবে 'কথার মাধ্যমেই'
Jio-র ওই প্যাভিলিয়নে মোট তিন ধরনের ডিভাইস রাখা হয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে স্মার্ট ক্যামেরা ফ্রেম, মডিউলার অডিয়ো ফ্রেম এবং ট্রু অয়ারলেস স্টিরিয়ো ইয়ারবাড ।
Published : October 7, 2026 at 8:26 PM IST
হায়দরাবাদ : দিল্লিতে শুরু হয়েছে India Mobile Congress (IMC) 2026 । এই ইভেন্টের প্রথম দিনেই নতুন ধরনের ভয়েস ফার্স্ট (voice-first) AI নির্ভর হার্ডওয়ার আনল রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio) । রাজধানীর দোয়ারকার India International Convention and Expo Centre (IICC)-এ এই ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে । সেখানেই প্যাভিলিয়ন করেছে রিলায়েন্স জিও ।
Jio-র ওই প্যাভিলিয়নে মোট তিন ধরনের ডিভাইস রাখা হয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে স্মার্ট ক্যামেরা ফ্রেম, মডিউলার অডিয়ো ফ্রেম এবং ট্রু অয়ারলেস স্টিরিয়ো ইয়ারবাড । ক্যামেরা ফ্রেমের নাম দেওয়া হয়েছে জিও ফ্রেম । অত্যন্ত হাল্কা ও দৈনন্দিন ব্যবহারের কথা ভেবেই এই ক্যামেরা তৈরি করা হয়েছে । প্রায় পুরোটাই AI নির্ভর তৈরি করা হয়েছে । যেখানে হাত বা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই ছবি তোলা, ভিডিয়ো রেকর্ড, রিয়েল টাইম ভিজ্যুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো কাজগুলি করা সম্ভব ।
Jio- এই ইভেন্টে নতুন যে অডিয়ো ফ্রেমগুলি লঞ্চ করেছে সেগুলি ওপেন এয়ার ডিজাইন । অর্থাৎ কানের মধ্যে কোনও অডিয়ো স্পিকার বা মাইক্রোফোন ঢুকিয়েই এই ডিভাইসগুলির সঙ্গে ভয়েস অ্যাসি অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব । এর দুটি ভার্সন লঞ্চ করা হয়েছে । একটি সম্পূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড অডিয়ো ফ্রেম এবং অন্যটিতে রয়েছে ডুয়েল টেম্পল ডিজাইন ।
অন্যদিকে এই ইভেন্টে লঞ্চ করা হয়েছে JioBuds । যা TWS ইয়ারবাডস । গানশোনা ও ভয়েস কম্যান্ডের জন্য এই ডিভাইসটি ব্যবহার করা সম্ভব ।
Jio দাবি করেছে, এই তিনটি নতুন ডিভাইসের জন্য Jio-র নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্ম JioRealityOS ব্যবহার করা হয়েছে । তাদের লক্ষ্য প্রতিটি অ্য়াকসেসরিজকে যেন AI পাওয়ার্ড ভয়েস ফার্স্ট করা যায় । ব্যবহারকারীরা “Hello Jio” বলে কম্যান্ড দিলেই সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারবে ডিভাইসগুলি ।
দোকানের পেমেন্ট করা থেকে শুরু করে মিটিং থেকে নোট তৈরির দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সিংহভাগ কাজই করতে পারবে এই ডিভাইসগুলি ।
যদি কোনও ব্যবহারকারী AI Camera Frame পরে UPI এর দিকে তাকিয়ে পেমেন্ট করার নির্দেশ দেয় তাহলে ওই ক্যামেরা ফ্রেম নিজে থেকেই পেমেন্ট করতে পারবে । অন্যদিকে মিটিং চলাকালীন কোনও নোটস নিতে হলে সেটাও দক্ষতার সঙ্গে করতে পারবে এই ডিভাইসগুলি । ইংরেজি সহ মোট 12টি আঞ্চলিক ভাষায় জবাব দিতে পারবে ।