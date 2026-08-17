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ভারতে ফের চালু হল Jio Prime Membership, কম খরচে রিচার্জের সুবিধা ?

Jio Prime সদস্যদের জন্য থাকছে cashback, priority customer support এবং নতুন Jio product ও service-এর ক্ষেত্রে early access-এর মতো একাধিক সুবিধা।

Jio Prime Membership Relaunched
Jio Prime Membership (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 6:09 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য ফের Jio Prime Membership চালু করল Reliance Jio । সংস্থার দাবি, নতুন এই membership-এর মাধ্যমে গ্রাহকরা Jio-র প্রিপেড এবং পোস্টপেড প্ল্যানের দাম এক বছরের জন্য ‘লক’ করে রাখতে পারবেন। অর্থাৎ, আগামী দিনে Jio-এর ট্যারিফ বা রিচার্জ প্ল্যানের দাম বাড়লেও Prime সদস্যরা নিজেদের বর্তমান প্ল্যানটি পুরনো দামেই রিচার্জ বা বিল পেমেন্ট করতে পারবেন

দাম নিশ্চিত করার সুবিধার পাশাপাশি Jio Prime সদস্যদের জন্য থাকছে cashback, priority customer support এবং নতুন Jio product ও service-এর ক্ষেত্রে early access-এর মতো একাধিক সুবিধা।

Jio Prime Membership-এর দাম কত?

Jio Prime Membership নিতে গ্রাহকদের এককালীন 300 টাকা দিতে হবে। বর্তমানে Jio-র প্রিপেড এবং পোস্টপেড—দুই ধরনের গ্রাহকই এই membership নিতে পারবেন।

এমনকী অন্য কোনও টেলিকম সংস্থার গ্রাহকরাও নিজেদের নম্বর Jio-তে port করে Jio Prime সদস্য হতে পারবেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

সবচেয়ে বড় সুবিধা হিসেবে থাকছে price lock। Jio জানিয়েছে, Prime membership নেওয়ার পর গ্রাহকের বর্তমান prepaid বা postpaid plan-এর দাম 5 সেপ্টেম্বর 2027 পর্যন্ত লক হয়ে থাকবে।

অর্থাৎ, এর মধ্যে Jio-র প্রিপেইড রিচার্জ বা পোস্টপেড প্ল্যানের দাম বাড়লেও Prime সদস্যকে নিজের বর্তমান প্ল্যানের জন্য নতুন বর্ধিত দাম দিতে হবে না। একই দামে রিচার্জ বা বিল পেমেন্ট করা যাবে।

300 টাকার membership-এ আরও 300 টাকার cashback

শুধু প্ল্যানের দাম লক করাই নয়, Prime membership-এর সঙ্গে cashback-এর সুবিধাও দিচ্ছে Jio।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সদস্যরা 300 টাকার একটি cashback voucher পাবেন। নতুন JioHome অথবা JioPC connection নেওয়ার সময় এই voucher ব্যবহার করা যাবে।

এর পাশাপাশি নতুন কোনও Jio SIM connection বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের জন্য যোগ করলেও আরও 300 টাকার cashback voucher পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, membership-এর দাম 300 টাকা হলেও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে cashback-এর মাধ্যমে তার সমপরিমাণ অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

Jio Prime Membership
PriceRs. 300 (One-time)
Price Guarantee5 সেপ্টেম্বর 2027 পর্যন্ত একই মূল্যে রিচার্জ প্ল্যান
Cashback offerRs. 300 JioHome/JioPC Voucher + Rs. 300 Jio SIM Voucher
Exclusive PrivilegesPriority Customer Support
কারা যোগ দিতে পারবেবর্তমান ও নতুন Jio কাস্টমাররা
কীভাবে যোগ দেওয়া সম্ভব MyJio App, Jio.com, Jio Stores

নতুন Jio product আগে ব্যবহার করার সুযোগ

Jio Prime সদস্যদের জন্য নতুন product, service এবং trial-এর ক্ষেত্রে early access-এর ব্যবস্থাও থাকছে। অর্থাৎ, সাধারণ গ্রাহকদের কাছে পরিষেবা বা product পৌঁছনোর আগেই Prime সদস্যরা সেগুলি ব্যবহার বা পরীক্ষা করার সুযোগ পেতে পারেন।

Jio জানিয়েছে, ভবিষ্যতে নতুন পরিষেবা বা product চালু হলে Prime সদস্যদের জন্য এই ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে।

Priority customer support

Prime সদস্যদের জন্য থাকছে বিশেষ customer support-ও। Jio জানিয়েছে, সদস্যদের সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য একটি dedicated service channel তৈরি করা হয়েছে। ফলে সাধারণ customer support-এর পাশাপাশি Prime গ্রাহকরা priority assistance পাবেন।

এছাড়াও আগামী দিনে Jio Prime সদস্যদের জন্য আরও কিছু member-exclusive benefits ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা। তবে সেই সুবিধাগুলি কী হবে, তা এখনও বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি।

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