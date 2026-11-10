রিচার্জ প্ল্যানের দাম 10,000 টাকা, Jio ব্যবহারকারীদের মাথায় হাত !

রিচার্জ প্ল্যানের দাম 10,000 টাকা, Jio ব্যবহারকারীদের মাথায় হাত !
Jio-র নতুন রিচার্জ প্ল্যানের দাম রাখা হয়েছে 10 হাজার টাকা ৷ কী কী সুবিধা রয়েছে এই প্ল্যানে ? জানুন
Published : November 10, 2026 at 4:10 PM IST
হায়দরাবাদ : কোনও রিচার্জ প্ল্যান শেষ হওয়া মানে স্মার্টফোন অচল ৷ যদি স্থানীয় এলাকায় ওয়াই-ফাই পরিষেবা থাকে তাহলে কিছুটা রক্ষা, না হলে কলিং এবং নেট পুরোপুরি বন্ধ ৷ স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ কারণ অনেক সময় রিচার্জের দিন নির্দিষ্ট করে মনে রাখা সম্ভব হয় নয় ৷ এই সমস্যায় যাতে আর পড়তে না হয় তার জন্য উদ্যোগী হল Jio ৷
Jio তাদের ব্য়বহারকারীদের জন্য লঞ্চ করল তিন বছরের বৈধতার একটি রিচার্জ প্ল্যান ৷ অর্থাৎ একবার রিচার্জ করলে তিন বছর আর কোনও রিচার্জ করতে হবে না ৷ এই প্ল্যানের জন্য ব্যবহারকারীদের খরচ হবে 10 হাজার টাকা ৷
Jio 10000 Recharge Plan
Jio-র এই রিচার্জ প্ল্যানের বৈধতা 3 বছর ৷ তিন বছরে মোট 2737.5 GB ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ যদিও একসঙ্গে এই বিপুল পরিমাণ দেওয়া হবে না ৷ প্রতিদিন 2.5GB করে হাইস্পিড ডেটা ব্যবহারের সুবিধা থাকবে ৷ এরসঙ্গে আনলিমিটেড কলিং এবং দৈনিক 100টি করে SMS এর সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ এছাড়াও একাধিক সুবিধা রয়েছে ব্যবহারকারীদের ৷ JioHotstar Mobile + Hollywood সাবক্রিপশন দেওয়া হবে এই রিচার্জ প্ল্যানের মধ্যে ৷ এরসঙ্গে 50 GB JioAICloud এর সুবিধা দেওয়া হবে ৷ এছাড়াও 12 মাসের Canva Pro Lite এর সুবিধা পাবেন তাঁরা ৷
কীভাবে রিচার্জ করতে পারবেন ?
অন্য বিভিন্ন প্রিপেইড প্ল্যানের মতোই এই প্ল্যানটি রিচার্জ করতে পারবেন ৷ MyJio App-এর মাধ্যমে অথবা Jio-র অনলাইন রিচার্জ প্ল্যাটফর্ম থেকেও রিচার্জ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এছাড়াও অফলাইন স্টোর এবং অন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মেও এই প্ল্যানটি রিচার্জের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷
এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে 3599 টাকার একটি রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করেছিল Jio ৷ সংস্থার 10 বছর উপলক্ষ্যে নতুন ওই প্ল্যানটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ যার বৈধতা 365 দিন ৷ 120 GB অতিরিক্ত ডেটা এবং 18 মাসের Google AI Pro একসেস পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এরসঙ্গে 5TB ক্লাউড স্টোরেজের সুবিধা দেওয়া হবে ব্যবহারকারীদের ৷
Read More - WhatsApp-এ আসছে নতুন Contacts ট্যাব, এক নজরেই দেখা যাবে কারা অনলাইনে
Read More - গ্রুপে অ্যাড হলেও কেউ দেখতে পাবে না আপনার ফোন নম্বর, নতুন ফিচার চালু WhatsApp-এ