Jio-র গ্রাহক? Google AI Pro-র অফারটি কিন্তু একদম মিস করবেন না
Google AI Pro- গুগলের তরফে প্রথমে জানানো হয়েছিল এই অফার দেওয়া হবে শুধুমাত্র 18 থেকে 25 বছর বয়সী ব্যবহারকারীদের ৷
Published : November 10, 2025 at 11:16 AM IST
হায়দরাবাদ: রিলায়েন্স জিওর ব্যবহারকারীরা এবার থেকে Google AI Pro ব্য়বহার করতে পারবেন কোনও টাকা খরচ না করেই ৷ মোট 18 মাসের জন্য এই অফার পাওয়া যাবে ৷ সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়েছে জিও ও গুগলের মধ্যে ৷ এবং তারপরেই দুই সংস্থার তরফে জেমিনাই-এর এই অফার সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ এই প্রতিবেদনে জানুন বিস্তারিত তথ্য ৷
গুগলের তরফে প্রথমে জানানো হয়েছিল এই অফার দেওয়া হবে শুধুমাত্র 18 থেকে 25 বছর বয়সী ব্যবহারকারীদের ৷ যদিও বর্তমানে 18 বছরের বেশি ব্যবহারকারীরাও এই অফার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন ৷
How to Claim Free Google AI Pro Subscription
কীভাবে Google AI Pro সাবস্ক্রিপশন পাবেন ? জেমিনাই প্রো-র সুবিধা নেওয়ার আগে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, অবশ্যই আপনার কাছে একটি চালু জিও সিম থাকতে হবে ৷ এবং সেখানে 5G অ্য়াক্টিভেট থাকলে তবেই এই সুবিধা পাবেন ৷
পদ্ধতি-
- প্রথমে MyJio অ্য়াপ ওপেন করুন ৷
- এরপর অ্য়াপটি চালু হলেই Early Access ব্যানার দেখতে পাবেন ৷
- সেখানে Claim নামে একটি বাটন থাকবে ৷
- ক্লিক করার পর একটি নতুন পেজ ওপেন হবে ৷
- সেখানে প্ল্য়ান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকবে ৷
- ওই অপশনের একদম শেষে Agree বাটন দেখা যাবে ৷
- সেখানে ক্লিক করলেই Google AI Pro চালু হবে ৷
Gemini Pro ভার্সনের সুবিধা কী কী?
এর ফলে Gemini 2.5 মডেল ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এই মডেলে ডিপ রিচার্স এবং ইমেজ জেনারেশন আরও সুবিধা হবে ৷ অন্য মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডাররা এই মডেলটি ব্যবহার করতে হলে মাসিক 1950 টাকা খরচ করতে হবে ৷ কিন্তু Jio ব্যবহারকারীরা এটি পাচ্ছেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৷
এখানেই শেষ নয়, Veo 3.1 মডেলও ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এর ফলে ইমেজের পাশাপাশি ভিডিয়ো জেনারেশনও আরও সুবিধার হবে ৷
অন্যদিকে আগেই পারপ্লেক্সসিটি-র প্রো ভার্সন বিনামূল্যে দিতে শুরু করেছে ৷ তবে এই সুবিধা শুধুমাত্র Airtel এর ব্যবহারকারীদের জন্যই ৷ এর ফলে পারপ্লেক্সসিটির অ্য়াডভান্সড ফিটার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে ডিপ সার্চ, ইমেজ জেনারেশন ইত্যাদি ৷