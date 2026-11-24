খরচ 15 টাকারও কম ! আনলিমিটেড নেট, কলিং, ফ্রি OTT, 50GB স্টোরেজ সহ গুচ্ছের সুবিধা দিচ্ছে Jio
নতুন অফার চালু করেছে Jio । সংস্থাটি জানিয়েছে Happy New Year 2.0 প্ল্যানের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা 'Truely Unlimited' 4G এবং 5G নেট ব্যবহার করতে পারবেন ।
Published : November 24, 2026 at 6:05 PM IST
হায়দরাবাদ : Jio তাদের সাবস্ক্রাইবারদের জন্য নতুন বছরের উপহার হাজির করল । ব্যবহারকারীদের জন্য Happy New Year 2.0 রিচার্জ প্ল্যান চালু করল মুকেশ আম্বানির এই সংস্থা ।
বর্তমানে গ্রাহক বা ব্যবহারকারীদের মোট সংখ্যার হিসেবে সর্বপ্রথমে রয়েছে jio । TRAI এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 2026 সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত রিলায়েন্সের মার্কেট শেয়ার 33 শতাংশেরও বেশি । এমনিতেই গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের অফার চালু করে এই সংস্থাটি । এবার আরও একটি অফার নিয়ে হাজির হয়েছে Jio ।
হাতে গোনা আর কয়েকটি দিন । তারপরই নতুন বছর শুরু হবে । আর সেই উপলক্ষ্যে নতুন অফার চালু করেছে Jio । সংস্থাটি জানিয়েছে Happy New Year 2.0 প্ল্যানের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা 'Truely Unlimited' 4G এবং 5G নেট ব্যবহার করতে পারবেন । এছাড়াও আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধাও দেওয়া হবে ।
Happy New year 2.0 প্ল্যান
এই প্ল্যানের মাধ্যমে মোট দুটি ভ্যালিডিটির রিচার্জ প্যাক পাবেন ব্যবহারকারীরা । তারমধ্যে একটির ভ্যালিডিটি 28 দিন এবং অন্য একটি প্ল্যানের ভ্যালিডিটি 365 দিন । 28 দিন ও 365 দিনের দুটি প্যাকের দাম যথাক্রমে 399 টাকা এবং 3999 টাকা ।
Reliance Jio 399 Recharge plan detail
399 রিচার্জ প্ল্যানে আনলিমিটেড কলিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে । দৈনিক 100টি করে SMS এর সুবিধাও থাকবে । এছাড়াও আনলিমিটেড 4G ও 5G ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা । এই প্ল্যানের সঙ্গে অতিরিক্ত সুবিধায় পাওয়া যাবে একাধিক OTT-র সাবক্রিপশন । এছাড়াও 12 মাসের Canva Pro, Jio Hotstar Mobile + Hollywood, JioGames এর মোবাইল সাবক্রিপশন এবং JioAICloud এর 50GB বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ থাকবে । এই প্ল্যানের দৈনিক খরচ 14.25 টাকা ।
Jio 3,999 Recharge Plan
এই প্ল্যানটির মাধ্যমে এক বছরের জন্য আনলিমিটেড কলিং, আনলিমিটেড 4G ও 5G ডেটা এবং দৈনিক 100টি করে SMS ব্যবহারের সুবিধা থাকবে । এছাড়াও একবছরের জন্য Canva Pro Lite সাবস্ক্রিপশন । এক্ষেত্রে প্রো সাবস্ক্রিপশনের সঙ্গে প্রো লাইট সাবস্ক্রিপশনের সামান্য পার্থক্য রয়েছে । সেক্ষেত্রে প্রো লাইট সাবস্ক্রিপশনে কিছু লিমিটেড ফিচার পাওয়া যাবে । এছাড়াও বিভিন্ন OTT প্ল্যাটফর্মের ফ্রি সাবস্ক্রিপশনও পাবেন ব্যবহারকারীরা । একইসঙ্গে JioAICloud এর 50 GB স্টোরেজ বিনামূল্যে পাবেন ব্যবহারকারীরার । অর্থাৎ এই প্ল্যানটির জন্য দৈনিক খরচ 10.95 টাকা ।
এরসঙ্গে Jio আনলিমিটেড 5G অ্যাড-অন ডেটা প্যাকও লঞ্চ করল Jio । 15 টাকার এই প্ল্যানে একদিনের জন্য আনলিমিটেড ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন । এছাড়াও 25 টাকারও একটি প্ল্যান লঞ্চ করেছে সংস্থাটি । যার মাধ্যমে 2 দিনের জন্য আনলিমিটেড 4G এবং 5G ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ।
এরসঙ্গে 50 টাকার আনলিমিটেড নাইট ডেটা প্ল্যান লঞ্চ করেছে সংস্থাটি । এটিও একটি অ্যাড-অন প্ল্যান । এর মাধ্যমে রাত 12টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত আনলিমিটেড ডেটা ব্যবহার করা যাবে । এর বৈধতা 28 দিন ।
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