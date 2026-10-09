বিশ্বের মধ্যে ভারতেই সর্বপ্রথম 6G চালুর সম্ভাবনা ! বড় ঘোষণা জিওর
জিও-র তরফে আসন্ন 6G প্রযুক্তি নিয়ে বড় ঘোষণা করা হয় । কী জানানো হয়েছে সেখানে ? জানুন
Published : October 9, 2026 at 6:16 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে 6G পরিষেবা চালু করা নিয়ে বড়সড় ঘোষণা করল রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio) । দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া India Mobile Congress (IMC) 2026-এ মুকেশ আম্বানির সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়, বিশ্বের মধ্যে সম্ভবত ভারতেই সর্বপ্রথম 6G পরিষেবা চালু হবে ।
শুক্রবার অর্থাৎ আজ সংস্থার তরফে জিও-র তরফে আসন্ন 6G প্রযুক্তি নিয়ে বড় ঘোষণা করা হয় । সেখানে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে যে সব দেশগুলি বাণিজ্যিকভাবে 6G প্রযুক্তি চালু করার দিকে এগোচ্ছে তারমধ্যে ভারতেই সর্বপ্রথম এই প্রযুক্তি চালু হতে পারে । 2030 সালের মধ্যে 6G প্রযুক্তির গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ন্ড ফাইনালাইজ করা হবে । এবংতারপরই বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে এই প্রযুক্তি ।
জিও-র তরফে জানানো হয়েছে, 5G-র ক্ষেত্রে যে স্পিড রয়েছে তার থেকে পাঁচ গুণ স্পিড পাওয়া যাবে 6G-র নেটওয়ার্কে । জিওর তরফে চেষ্টা করা হচ্ছে যেন তাদের প্রত্যেক 6G ব্যবহারকারীর কাছে এই দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া যায় । পাশাপাশি 6G তে 10গুণ কম ল্যাটেন্সি হবে বলেও দাবি করা হয়েছে । এর ফলে অতিদ্রুত ইন্টারনেট সার্ফ, ডাউনলোড করা সম্ভব ।
দ্রুত গতির এই ইন্টারনেট পরিষেবার ফলে রিয়েল টাইম AI সম্পর্কিত কাজকর্ম, হলোগ্রাফিক ভিডিয়ো, হেল্থকেয়ার, এডুকেশন এবং অন্য পরিষেবা আরও ভালোভাবে পাওয়া সম্ভব ।
এর পাশাপাশি Reliance Jio-র তরফে 6G-র জন্য Giga MIMO Radio প্রদর্শিত করা হয়েছে । সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, এটা দেশের সর্বপ্রথম Giga MIMO রেডিয়ো । এই ডিভাইসে একটি অতি সাধারণ বেসব্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে । যা 5G ও 6G-র উভয় ফ্রিকোয়েন্সি সাপোর্ট করবে ।
Giga MIMO রেডিয়ো কী ?
Giga MIMO রেডিয়ো একটি উন্নত প্রযুক্তির কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা । MIMO-র অর্থ মাল্টিব্যান্ড ইনপুট এবং মাল্টিব্যান্ড আউটপুট । যেসব ক্ষেত্রে 5G-র থেকে প্রাপ্ত স্পিডের তুলনায় আরও বেশি স্পিড প্রয়োজন হয় সেই সব ক্ষেত্রে এই রেডিয়ো অ্যান্টেনা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় । যেখানে একই অ্য়ান্টেনা ব্যবহার করে 5G ও 6G সিগন্যাল ইনপুট ও আউটপুট সম্ভব ।
Jio মনে করছে 6G চালু হলে AI- পরিষেবা আরও উন্নতি করবে । যেসব ক্ষেত্রে অতিদ্রুত AI এর সাহায্য প্রয়োজন, 6G চালু হলে সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হবে । এর পাশাপাশি India Mobile Congress-এর মঞ্চ থেকে জিও ঘোষণা করেছে কৃষক, ডাক্তার ও পড়ুয়াদের জন্য AI অ্যাপ্লিকেশন চালু করবে তারা ।