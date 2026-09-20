ChatGPT-এর পর নতুন AI Jev, টেক্সট নয় এবার সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবে AI

ChatGPT-এর পর নতুন AI Jev, টেক্সট নয় এবার সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবে AI
Vercel-নামে একটি সংস্থার সফ্টটওয়ার ইঞ্জিনিয়র প্রণীত শর্মা জানিয়েছেন, তাঁদের সংস্থা আগে OpenAI-এর মডেল ব্যবহার করে command safety classifier চালাত।
Published : September 20, 2026 at 9:07 PM IST
হায়দরাবাদ : ChatGPT তৈরির গবেষণায় যুক্ত ছিলেন OpenAI-এর প্রাক্তন গবেষক Diogo Almeida। Reinforcement Learning from Human Feedback বা RLHF-এর development-এর সঙ্গেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে AI-এর বিপুল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অটোমেশন-এর ক্ষেত্রে বর্তমান AI কতটা কার্যকর, তা নিয়ে হতাশ ছিলেন তিনি। সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই OpenAI ছেড়ে TypeSafe AI নামে startup শুরু করেন Almeida।
এবার সেই সংস্থা প্রকাশ করেছে নতুন transformer-based AI model । যার নাম Jev। এটি অন্য AI মডেলের মতো সাধারণ Large Language Model বা LLM নয়। Jev টেক্সট তৈরি করে না, বরং বিভিন্ন সম্ভাবনা বা probability-র ভিত্তিতে “calibrated decisions” দেয়। ফলে predefined output-এর মধ্যে সিদ্ধান্ত দেওয়ায় হ্যালুসিনেশন-এর সম্ভাবনা কমে এবং model-টি দ্রুত ও কম খরচে কাজ করতে পারে বলে সংস্থার দাবি।
Software automation-এর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই Jev নিয়ে developers-এর আগ্রহ তৈরি হয়েছে। অতিরিক্ত চাহিদার কারণে একসময় TypeSafe-এর API সাময়িকভাবে নতুন ইউজার-কে পরিষেবা দিতে পারেনি বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
Vercel-নামে একটি সংস্থার সফ্টটওয়ার ইঞ্জিনিয়র প্রণীত শর্মা জানিয়েছেন, তাঁদের সংস্থা আগে OpenAI-এর মডেল ব্যবহার করে command safety classifier চালাত। পরে Jev ব্যবহার করার পর 5 থেকে 18 গুণ দ্রুত এবং আরও বেশি accuracy-সহ ফল পাওয়া গেছে বলে তাঁর দাবি।
কীভাবে কাজ করে Jev?
নতুন AI মডেল Jev-এর কাজকে সহজভাবে বলতে গেলে, কোড থেকে স্টেট এবং টাইপ করা প্রশ্ন পাঠানো হয়। এরপর মডেলটি তিন ধরনের উত্তর দিতে পারে—Choice, অর্থাৎ সর্বোচ্চ 255টি option-এর মধ্যে একটি নির্বাচন; Score, অর্থাৎ নির্দিষ্ট scale-এ মূল্যায়ন; অথবা Noul, অর্থাৎ yes-no সম্ভাবনা । প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্যালিব্রাটেড কনফিডেন্স-ও দেওয়া হয়।
একটি request-এর মধ্যে থাকা একাধিক প্রশ্নও Jev একইভাবে মূল্যায়ন করতে পারে।
TypeSafe AI জানিয়েছে, model-টি তারা Reinforcement Learning for Calibrated Decisions নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে train করেছে। এর লক্ষ্য হল confidence level যাতে model-এর accuracy-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। ফলে নির্দিষ্ট threshold-এর উপরে confidence থাকলে agent নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আর confidence কম হলে মানুষের কাছে বিষয়টি পাঠানো সম্ভব।
TypeSafe AI জানিয়েছে, Jev-এর নামকরণ করা হয়েছে অর্থনীতিবিদ William Stanley Jevons-এর নামে। তাঁর Jevons Paradox অনুযায়ী, কোনও রিসোর্স সস্তা হলে তার ব্যবহার কমার বদলে কখনও কখনও আরও বেড়ে যেতে পারে। একই ধরনের প্রবণতা AI intelligence-এর ক্ষেত্রেও দেখা যেতে পারে বলে মনে করছে সংস্থাটি।