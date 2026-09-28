মধ্যবিত্তদের জন্য বিরাট খুশির খবর, মাত্র 9,700 টাকায় 4G স্মার্টফোন আনল এই বড় সংস্থা

মধ্যবিত্তদের জন্য বিরাট খুশির খবর, মাত্র 9,700 টাকায় 4G স্মার্টফোন আনল এই বড় সংস্থা
itel Zeno 300 Specifications : যাঁরা কী-প্যাড যুক্ত ফিচার ফোন থেকে স্মার্টফোনে আপগ্রেড করতে চাইছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই ফোনটি বেস্ট অপশন হতে পারে ।
Published : September 28, 2026 at 4:22 PM IST
হায়দরাবাদ : একাধিক সংস্থা দাম বাড়িয়েছে বিভিন্ন স্মার্টফোনের । কিছু ফোনের ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির পরিমাণ এতটাই বেশি যা মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে । কিন্তু এবার কিছুটা ব্যাতিক্রম । 10 হাজার টাকার মধ্যেই স্মার্টফোন লঞ্চ করল itel । সম্প্রতি লঞ্চ করা তাদের মডেলটির নাম itel Zeno 300 ।
itel Zeno 300-এ 4G ফিচার দেওয়া হয়েছে । যারমধ্যে রয়েছে কমপ্যাক্ট ডিসপ্লে । এবং টাইট বিল্ড কোয়ালিটি । এটি একটি এন্ট্রি লেভেল স্মার্টফোন । যাঁরা কী-প্যাড যুক্ত ফিচার ফোন থেকে স্মার্টফোনে আপগ্রেড করতে চাইছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই ফোনটি বেস্ট অপশন হতে পারে । এছাড়াও যাঁরা অত্যন্ত কম বাজেটের ফোন চাইছেন, যেখানে কথা বলা, SMS এবং WhatsApp চ্যাটই প্রধান গুরুত্ব পাবে । তাঁদের জন্যও এই ফোনটি বেস্ট অপশন হতে পারে ।
itel Zeno 300 price, availability, sale
itel Zeno 300-মডেলটি সিঙ্গল স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ । এই মডেলটির দাম রয়েছে 9,649 টাকা । Silver Mist, Classic Black, এবং Lavender Purple কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে । ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon India-র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই স্মার্টফোনটি বিক্রি করা হবে ।
itel Zeno 300 specifications and features
itel Zeno 300 দেওয়া হয়েছে 6.56-inch LCD ডিসপ্লে । যার রিফ্রেস রেট 90Hz । Unisoc T7100 octa-core processor চিপসেটে ব্যবহার করা হয়েছে । রয়েছে 4G সুবিধা । এই চিপসেটটি দৈনন্দিন বেসিক কাজকর্মের জন্য পারফেক্ট অপশন হতে পারে । যদিও হাই এন্ড কোনও কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে । দৈনন্দিন চ্যাটিং, কলিং, ভিডিয়ো দেখা, ইন্টারনেট সার্ফ, বেসিক 2D গেম খেলার মতো কাজগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব । 6,000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে 18W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ।
Zeno 300-তে দেওয়া হয়েছে 8MP প্রাইমারি ক্যামেরা, এবং একটি 5MP সেলফি শ্যুটার । Android 16 Go-এডিশন দেওয়া হয়েছে । মূলত যে সব বাজেট ফোন লিমিটেড RAM ও তুলনামূলক কম ক্ষমতাসম্পন্ন হার্ডওয়ার ও প্রসেসর দেওয়া হয় সেই সব ফোনে এই চিপসেট ব্যবহার করা হয় । 3
এই স্মার্টফোনের সাইডে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে । MIL-STD-810H মিলিটারি গ্রেড সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে । এই ফোনটিতে UltraLink Free Call ফিচার যোগ করেছে । এর ফলে অতি দুর্বল নেটওয়ার্ক এলাকাতেও ফোন কলে কোনও সমস্যা হবে না । এছাড়াও 100 দিনের ফ্রি স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট ফিচার দেওয়া হয়েছে ।
ফোনটি কি কেনা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে ?
এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, যাঁরা কীপ্যাড ফোন ব্যবহার করছেন কিন্তু স্মার্টফোনে আপগ্রেড করতে চান তাঁদের জন্য এই ফোনটি বেস্ট অপশন হতে পারে । কিন্তু তাঁদের মত, এই ফোনটি 4G সাপোর্টেড । আগামী দিনে 4G-র বদলে 5G-র সর্বত্র চালু হবে । সেক্ষেত্রে 4G র এই ফোনটি তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়বে ।