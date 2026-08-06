স্মার্টফোনের পাশাপাশি সঙ্গে রাখতে চান ফিচার ফোন ? ভারতে লঞ্চ হল Itel Ace 3 Heera
Itel Ace 3 Heera-মডেলটিতে মোট তিনটি কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ কালো, নীল ও পার্পেল কালারে এই ফোনটি পাওয়া যাবে ৷
Published : August 6, 2026 at 1:34 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে ৷ ফলে স্বাভাবিকভাবেই কদর কমছে ফিচার ফোনের ৷ কিন্তু তাতে যে ফিচার ফোনের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে এমনটা কিন্তু বলা সম্ভব নয় ৷ কারণ, প্রবীণের একাংশ এখনও ফিচার ফোন ব্যবহার করতেই বেশি পছন্দ করেন ৷ আর ঠিক সেইকারণে তাঁদের কথা ভেবেই ভারতে একটি ফিচার ফোন লঞ্চ করল Itel ৷ নতুন ওই মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে, Itel Ace 3 Heera ৷
Itel Ace 3 Heera-মডেলটিতে মোট তিনটি কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 1,000mAh ব্যাটারি, একটি USB Type-C পোর্ট, Bluetooth কানেক্টিভিটি, অটোমেটিক কল রেকর্ডিং ফিচার, অয়ারলেস FM radio ৷ 1.8-ইঞ্চির ডিসপ্লে প্যানেল দেওয়া হয়েছে ৷ Nokia ও Lava-র মতো সংস্থাগুলির সঙ্গে এই ফোনটি টক্কর দিতে পারবে বলে ধারণা ৷
Itel Ace 3 Heera Price in India
Itel Ace 3 Heera -র ভারতে দাম রাখা হয়েছে 949 টাকা ৷ কালো, নীল ও পার্পেল কালারে এই ফোনটি পাওয়া যাবে ৷ দেশের সমস্ত রিটেল স্টোর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ একবছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি কাউন্টার রিপ্লেসমেন্টও পাবেন ক্রেতারা ৷ সেক্ষেত্রে ফোনটি উৎপাদনের কোনও ত্রুটি থাকতে হবে ৷ তবেই এই সুবিধা উপলব্ধ হবে ৷ এটি Itel Ace 2 Heera-র উত্তরাধীকারী ৷ যার দাম ছিল 1,109 ছিল ৷
Itel Ace 3 Heera Specifications
The Itel Ace 3 Heera-তে দেওয়া হয়েছে 1.8-ইঞ্চির ডিসপ্লে ৷ 1,000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ সঙ্গে থাকছে AI-powered ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ৷ সিঙ্গেল চার্জে 9.64 ঘণ্টার টকটাইম সাপোর্ট দেবে ফোনটি ৷ এছাড়াও 177 ঘণ্টার স্ট্যান্ডবাই টাইমও থাকছে ৷ কম চার্জ থাকলে সুপার ব্যাটারি মোড অন হবে ৷ এবং দীর্ঘক্ষণ ফোনটি ব্যবহার করা যাবে ৷
কানেক্টিভিডির জন্য Itel Ace 3 Heera তে রয়েছে একটি USB Type-C পোর্ট এবং ব্লুটুথ ৷ দেওয়া হয়েছে 32GB এক্সপ্যান্ডেবল মেমোরি ৷ একটি microSD কার্ড ৷ অটোমেটিক কল রেকর্ডিং, FM radio সঙ্গে রেকর্ডিং এর সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷ 500 কনট্যাক্টস এবং 250 মেসেজ স্টোর করা সম্ভব হবে ৷
ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট করবে এই ফোনটি ৷ এছাড়াও 10টি রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে ফোনটি ব্যবহার করা সম্ভব ৷