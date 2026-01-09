Android এবং Apple এ দুর্দান্ত ফিচার আপডেট ! ডেটা শেয়ারিং আরও সহজ

Android এবং Apple এ দুর্দান্ত ফিচার আপডেট ! ডেটা শেয়ারিং আরও সহজ
Pixel 9 Data sharing : Pixel 9 ফ্রেমওয়ার্কে নয়া প্যাচ ফাইল আপডেট ৷ pixel 9 সিরিজের ফোনগুলিতেও এয়ারড্রপ ও কুইক শেয়ার কানেক্ট করা সম্ভব হবে৷
Published : January 9, 2026 at 12:56 PM IST
হায়দরাবাদ : নভেম্বরেই অ্য়াপল ও গুগলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল iPhone এবং Pixel এর মধ্যে সহজেই ফাইল ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে ৷ অর্থাৎ দুটি স্মার্টফোনের মধ্যেই কাজ করবে কুইক শেয়ার এবং এয়ার ড্রপ ৷ যা আগে সম্ভব ছিল না ৷ Pixel 10 সিরিজের মডেলগুলি থেকেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, সম্প্রতি জানা গিয়েছে, Pixel 9 সিরিজের মডেলগুলিতেও এই সুবিধা দেওয়া হতে পারে ৷ তবে সেবিষয়ে এখনও Google এর তরফে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷
Android Authority সম্প্রতি কোলাবোরেশন করেছে টিপস্টার AssembleDebug এর সঙ্গে ৷ তারা লেটেস্ট রিলিজ হওয়া Android Canary build (ZP11.251212.007) নিয়ে ডিপড্রাইভ করেছে ৷ তার মাধ্যমে জানা গিয়েছে, লেটেস্ট প্যাচে Google একটি নতুন সিস্টেম ফাইল ইনস্টল করেছে ৷ ওই ফাইলটি কুইক শেয়ারকে সাহায্য করবে Pixel 9 মডেল থেকে iPhone এ ফাইল পাঠাতে ৷
ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, Pixel 9 ফ্রেমওয়ার্কে আগে ওই প্যাচ ফাইল দেওয়া হয়নি ৷ সেই কারণে মনে করা হচ্ছে pixel 9 সিরিজের ফোনগুলিতেও এয়ারড্রপ ও কুইক শেয়ার কানেক্ট করা সম্ভব হবে ৷ যদিও সেই নিয়ে এখনও দুই সংস্থার থেকে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি ৷ কারণ pixel আগেই জানিয়েছিল এই ফিচার শুধুমাত্র Pixel 10 সিরিজের জন্য কার্যকর থাকবে ৷
কী সুবিধা হবে ?
এতদিন পর্যন্ত ফাইল শেয়ারিংয়ের জন্য অ্য়াপল ও অ্য়ান্ডরয়েড কানেক্ট করা যেত না ৷ সেক্ষেত্রে ফাইল ট্রান্সফার করতে হলে তা অন্য কোনও কমিউনিকেশন চ্যানেল ব্যবহার করে পাঠাতে হতো ৷ এর ফলে জেনারেশন লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ ছবির ক্ষেত্রে তা সবথেকে ভালো বোঝা সম্ভব হয় ৷ কারণ ছবি বা ভিডিও কোয়ালিটি খারাপ হয় ৷
কীভাবে কাজ করবে এই ফিচারটি-
- প্রথমে iPhone এবং Android এর মধ্যে কানেক্ট করতে হবে ৷
- তারপর iPhone ব্যবহারকারীদের পারমিশন Accept করতে হবে ৷
- তারপর pixel ফোন থেকে যে ফাইলটি পাঠাতে চাইছেন তার উপর লং প্রেস করে Share > Quick Share অপশনে ট্যাপ করবেন ৷
- অ্য়াকসেপ্ট করলেই নির্দিষ্ট ফাইল ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে ৷