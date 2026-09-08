EOS-05-এর তৃতীয় ও শেষ Orbit Raising সফল, 36 হাজার কিমি উচ্চতায় পৌঁছনোর পথে ভারতের Imaging Satellite

EOS-05-এর তৃতীয় ও শেষ Orbit Raising সফল, 36 হাজার কিমি উচ্চতায় পৌঁছনোর পথে ভারতের Imaging Satellite
গত শুক্রবার অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর EOS-05, (Earth Observation Satellite-05) শ্রীহরিকোটার Satish Dhawan Space Centre থেকে GSLV-F17 rocket-এর মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হয়।
Published : September 8, 2026 at 5:06 PM IST
হায়দরাবাদ : মহাকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেল ভারত । 4 সেপ্টেম্বর লঞ্চ হওয়ার তিন দিন পর দেশের প্রথম imaging satellite EOS-05-এর তৃতীয় এবং চূড়ান্ত orbit-raising manoeuvre সফলভাবে সম্পন্ন করেছে Indian Space Research Organisation (ISRO)। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের তরফে সোমবার রাতে এই সাফল্যের কথা জানানো হয়েছে ৷
কী জানিয়েছে ISRO
ISRO-র তরফে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে, 7 সেপ্টেম্বর 2026 রাত 8টা 57 মিনিটে EOS-05-এর তৃতীয় এবং শেষ orbit-raising manoeuvre প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সময় satellite-এর Liquid Apogee Motor (LAM) ইঞ্জিন 1,247 সেকেন্ড ধরে চালানো হয়।
ISRO-এর তরফে আরও জানানো হয়েছে, orbit-raising manoeuvre-প্রক্রিয়া সফল হওয়ার পাশাপাশি স্যাটেলাইটের স্বাস্থ্যও সঠিক রয়েছে ৷
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্পেসক্রাফ্টটিকে ধীরে ধীরে তার অপারশনাল অর্বিটের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ যা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে প্রায় 36,000 কিলোমিটার উচ্চতায়।
Third and final orbit manoeuvring of EOS-05 spacecraft— ISRO (@isro) September 7, 2026
The third and final orbit raising manoeuvre to increase the perigee of EOS-05 completed successfully at 8:57 pm on September 07, 2026.
The LAM engine fired for 1247 seconds and the estimated orbit after manouever is…
GSLV-F17-এর উৎক্ষেপণ
গত শুক্রবার অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর EOS-05, (Earth Observation Satellite-05) শ্রীহরিকোটার Satish Dhawan Space Centre থেকে GSLV-F17 rocket-এর মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হয়।
EOS-05 দেশের প্রথম ইমাজিন স্য়াটেলাইট ৷ যা geosynchronous orbit থেকে কাজ করবে। উচ্চমানের Earth imagery সংগ্রহ করাই এই satellite-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষিকাজ, disaster management-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই imagery ব্যবহার করা যাবে।
কেন গুরুত্বপূর্ণ EOS-05?
বর্তমানে একাধিক Earth observation satellite Low Earth Orbit (LEO)-এ কাজ করে। কিন্তু EOS-05 প্রায় 36,000 কিলোমিটার উচ্চতার geosynchronous orbit-এ অবস্থান করবে।
এই কক্ষপথে satellite-এর গতিবেগ এবং পৃথিবী যে গতিতে ঘুরছে তা সমান ৷ ফলে পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হবে satellite-টি একই অঞ্চলের উপর স্থির রয়েছে ৷ এই বৈশিষ্ট্য Earth observation-এর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিতে পারে।
9 বছরেরও বেশি সময় কাজ করবে
EOS-05-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর projected operational life। Satellite-টি GISAT-1A নামেও পরিচিত। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অভিযান শুরুতে মনে করা হয়েছিল এর মিশন লাইফ সাত বছর ৷ পরে এর জীবন বা মিশন লাইফ আরও দুবছর বাড়ানো হয়েছে ৷ ফলে satellite-টি নয় বছরেরও বেশি সময় operational থাকার আশা করা হচ্ছে।